Вакцинация против вируса папилломы человека: почему она важна не только для молодежи

Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) актуальна не только для молодежи, она также важна после лечения предраковых повреждений шейки матки. С этого года в Латвии начата вакцинация мальчиков в возрасте 12-14 лет, наряду с существующей программой вакцинации девочек и девушек в возрасте 12-18 лет.
Подробнее о проблемах, связанных с вирусом папилломы человека, не только у девушек, но и у женщин разных возрастов рассказывает руководитель Латвийского общества кольпоскопии, доктор Кристине Пчелкина.
Насколько распространена инфекция вируса папилломы человека, и как часто она приводит к раку шейки матки?
К сожалению, в Латвии нет статистики по заражению инфекцией ВПЧ, но во всем мире считается, что в среднем каждая вторая сексуально активная женщина заражается этим вирусом хотя бы раз в жизни. Существует более 150 различных видов ВПЧ, но не все они способны вызывать рак. ВПЧ подразделяется на типы с высоким и низким риском. Только типы высокого риска могут вызывать предраковые и раковые заболевания. Но главное, что этот вирус чаще всего исчезает спонтанно. Это происходит более чем у 90% инфицированных. Вирусом могут быть заражены как женщины, так и мужчины. Хотя у мужчин инфекция чаще всего протекает бессимптомно, она также может вызывать предраковые и раковые заболевания. Конечно, шейка матки — это локализация, которая чаще всего упоминается в связи с этим вирусом, но это связано с тем, что у нас есть возможность контролировать ее с помощью скрининговых тестов.
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в 2017 году в Латвии было диагностировано чуть больше 200 новых случаев рака шейки матки. Чаще всего рак шейки матки выявляется у женщин в возрасте 40-59 лет на поздней или запущенной стадии заболевания.
Действительно ли от заражения ВПЧ до рака может пройти 10-15 лет?
Это очень индивидуально и зависит от сопутствующих заболеваний и привычек человека. Основным фактором риска развития рака является длительная или персистентная инфекция ВПЧ. Курение, а также влияющие на иммунитет заболевания, такие как ВИЧ, являются одним из основных факторов риска развития персистентной инфекции ВПЧ, и женщины из этой группы должны проходить ежегодный скрининг, поскольку они подвержены более высокому риску стремительного прогрессирования заболевания.
Что касается течения инфекции ВПЧ, то от попадания вируса в клетку до появления легких изменений в клетках (легкой дисплазии) проходит в среднем 1-3 года.
Легкие предраковые изменения чаще всего исчезают спонтанно в течение 2-5 лет без специфического лечения, но наблюдение за этими изменениями очень важно, так как неизвестно, у каких женщин заболевание может прогрессировать до умеренной дисплазии, затем до тяжелой дисплазии и рака. Для развития рака шейки матки необходимо последовательно пройти все стадии дисплазии, а это происходит не за один день, месяц или даже год. Как я уже упоминала ранее, большую роль играет образ жизни, а точнее, вредные привычки, экологические факторы, а также сопутствующие заболевания.
В целом, от момента заражения до развития рака может пройти несколько лет, даже десятилетий, а у людей с ослабленным иммунитетом — не менее 5 лет. Именно поэтому скринингу рака шейки матки уделяется большое внимание. Из всех участков, потенциально пораженных ВПЧ, это единственный, который мы можем контролировать с помощью профилактических тестов в рамках скрининга.
И после этого она уже не возвращается?
Не возвращается конкретное заболевание, но у женщины есть возможность снова заразиться ВПЧ, и все может начаться сначала, потому что после болезни естественный иммунитет ослаблен и недостаточен для защиты от новой инфекции. Вот почему вакцинация важна и после рецидива.
В настоящее время молодых людей в Латвии призывают пройти вакцинацию, так как вакцина может оказать максимальный эффект, с эффективностью до 95%, что дает большую надежду на то, что через 10-15 лет мы не увидим так много молодых женщин с тяжелой дисплазией шейки матки или раком.
Если мы лечим CIN 3 или тяжелую дисплазию, лечение которой в данном случае представляет собой удаление повреждения шейки матки, то риск преждевременных родов хоть и незначительно, но все же повышается. При однократном иссечении риск составляет до 8%, при повторных иссечениях — около 15%. К сожалению, нет гарантии, что подобные изменения не повторятся у женщины в 35-40 лет, что уже может быть связано с новой инфекцией.
Вакцина помогает снизить риск заражения, что, в свою очередь, снижает риск развития рака в местах, пораженных ВПЧ, так как следует помнить, что инфекция ВПЧ не ограничивается только шейкой матки и женщинами.
ВПЧ одинаково часто поражает женщин и мужчин, а локализациями поражения являются вульва, влагалище, шейка матки, анальная область, половой член и полость рта/глотки. Поэтому мужчинам также рекомендуется пройти вакцинацию против ВПЧ.
Насколько тяжела сама болезнь? Какими могут быть последствия?
Предраковые изменения шейки матки чаще всего протекают бессимптомно. "Красный флаг" — это когда женщина замечает кровянистые выделения из половых путей между обычными менструациями или после полового акта.
Рак шейки матки похож на любой другой рак, и чем раньше он выявлен, тем легче его лечить и тем ниже риск рецидива, то есть повторения заболевания. Выживаемость также быстро увеличивается, если мы обнаруживаем болезнь на ранней стадии.
Это означает, что хирургическое вмешательство уже невозможно, и пациентка получает только радиотерапию и, возможно, химиотерапию, а это лечение, которое очень серьезно влияет на качество жизни. Снова и снова акцент должен быть сделан на скрининге, потому что позднее выявление рака шейки матки часто связано с тем, что женщина задерживается с обращением к специалисту.
Насколько эффективен скрининг в Латвии?
Конечно, хотелось бы, чтобы использовалось гораздо больше приглашений на скрининг. До пандемии активность была выше, но во время пандемии она резко снизилась. Сегодня Латвийская программа скрининга рака шейки матки соответствует лучшим мировым стандартам.
С июля этого года мы начали в качестве первичного скрининг ВПЧ — это означает, что женщины в возрасте от 30 до 70 лет получат письмо с приглашением посетить гинеколога, где они пройдут тест только на ВПЧ. Если вирус не будет обнаружен, то следующее такое письмо женщина получит через пять лет, что является безопасным периодом, поскольку риск развития рака шейки матки в течение пяти лет крайне низок. Но если у женщины обнаружен ВПЧ высокого риска, ей будет предложено пройти дополнительные необходимые исследования для выявления или исключения возможного предракового заболевания, которое не является злокачественным и лечение которого не представляет сложности и не влияет на качество жизни или выживаемость.
Для женщин в возрасте 25-30 лет останутся существующие скрининговые тесты, с цитологией в качестве основного теста, и они будут проходить тестирование на ВПЧ высокого риска только в случае необходимости, поскольку инфекция ВПЧ в этой возрастной группе встречается часто и не вызывает серьезных повреждений.
В прошлом году был изменен метод цитологического исследования, который мы используем для скрининга. Все это время мы использовали обычную цитологию, то есть материал, взятый с шейки матки, наносился на предметное стекло и затем отправлялся в лабораторию для дальнейшей обработки и исследования. Сейчас в Латвии используется только метод жидкостной цитологии, который намного точнее, так как частично автоматизирован. Материал, взятый с шейки матки, помещается в специальный контейнер с раствором и отправляется в лабораторию, при этом не теряется ни одна клетка. Этот метод давно и успешно используется в развитых странах мира.
Когда наиболее подходящий возраст и когда — крайний срок для вакцинации?
По данным Всемирной организации здравоохранения, рекомендуемый возраст для вакцинации составляет от 9 до 45 лет. Если раньше считалось, что вакцину следует вводить только перед первым половым контактом, то теперь известно, и исследования показали, что женщины, прошедшие лечение по поводу умеренных или более тяжелых предраковых поражений, могут снизить риск повторного развития предрака шейки матки на 80%, если они пройдут вакцинацию после лечения.
В настоящее время календарь прививок в Латвии предусматривает вакцинацию против ВПЧ девочек в возрасте 12-18 лет и мальчиков в возрасте 12-14 лет. Однако все больше исследований показывают, что нам было бы целесообразно рассмотреть вопрос об обязательной вакцинации против ВПЧ как женщин, так и мужчин до 26 лет, что еще больше снизит риск предраковых и раковых заболеваний, вызываемых этим вирусом.