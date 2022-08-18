Вакцинация против вируса папилломы человека: почему она важна не только для молодежи

Это означает, что хирургическое вмешательство уже невозможно, и пациентка получает только радиотерапию и, возможно, химиотерапию, а это лечение, которое очень серьезно влияет на качество жизни. Снова и снова акцент должен быть сделан на скрининге, потому что позднее выявление рака шейки матки часто связано с тем, что женщина задерживается с обращением к специалисту.

Насколько эффективен скрининг в Латвии?

Конечно, хотелось бы, чтобы использовалось гораздо больше приглашений на скрининг. До пандемии активность была выше, но во время пандемии она резко снизилась. Сегодня Латвийская программа скрининга рака шейки матки соответствует лучшим мировым стандартам.

С июля этого года мы начали в качестве первичного скрининг ВПЧ — это означает, что женщины в возрасте от 30 до 70 лет получат письмо с приглашением посетить гинеколога, где они пройдут тест только на ВПЧ. Если вирус не будет обнаружен, то следующее такое письмо женщина получит через пять лет, что является безопасным периодом, поскольку риск развития рака шейки матки в течение пяти лет крайне низок. Но если у женщины обнаружен ВПЧ высокого риска, ей будет предложено пройти дополнительные необходимые исследования для выявления или исключения возможного предракового заболевания, которое не является злокачественным и лечение которого не представляет сложности и не влияет на качество жизни или выживаемость.

Для женщин в возрасте 25-30 лет останутся существующие скрининговые тесты, с цитологией в качестве основного теста, и они будут проходить тестирование на ВПЧ высокого риска только в случае необходимости, поскольку инфекция ВПЧ в этой возрастной группе встречается часто и не вызывает серьезных повреждений.

В прошлом году был изменен метод цитологического исследования, который мы используем для скрининга. Все это время мы использовали обычную цитологию, то есть материал, взятый с шейки матки, наносился на предметное стекло и затем отправлялся в лабораторию для дальнейшей обработки и исследования. Сейчас в Латвии используется только метод жидкостной цитологии, который намного точнее, так как частично автоматизирован. Материал, взятый с шейки матки, помещается в специальный контейнер с раствором и отправляется в лабораторию, при этом не теряется ни одна клетка. Этот метод давно и успешно используется в развитых странах мира.

Когда наиболее подходящий возраст и когда — крайний срок для вакцинации?

По данным Всемирной организации здравоохранения, рекомендуемый возраст для вакцинации составляет от 9 до 45 лет. Если раньше считалось, что вакцину следует вводить только перед первым половым контактом, то теперь известно, и исследования показали, что женщины, прошедшие лечение по поводу умеренных или более тяжелых предраковых поражений, могут снизить риск повторного развития предрака шейки матки на 80%, если они пройдут вакцинацию после лечения.

В настоящее время календарь прививок в Латвии предусматривает вакцинацию против ВПЧ девочек в возрасте 12-18 лет и мальчиков в возрасте 12-14 лет. Однако все больше исследований показывают, что нам было бы целесообразно рассмотреть вопрос об обязательной вакцинации против ВПЧ как женщин, так и мужчин до 26 лет, что еще больше снизит риск предраковых и раковых заболеваний, вызываемых этим вирусом.