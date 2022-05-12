Вам это по зубам: все, что вы хотели знать о здоровье десен

То, что начались проблемы с деснами, сначала можно даже не заметить, однако затем появляются покраснение, зуд, боль, неприятный запах изо рта (галитоз), неприятный привкус во рту, десна опухают и кровоточат.
Когда следует уделять особое внимание здоровью полости рта, чтобы избежать двух самых распространенных заболеваний десен — гингивита и периодонтита, — рассказывает фармацевт Марите Шукеле.
Здоровые десны тесно прилегают к шейкам зубов, имеют бледно-розовый цвет, без покраснений, никогда не кровоточат при чистке зубов щеткой или зубной нитью. Однако случается, что недостаточная гигиена полости рта и другие условия создают благоприятную среду для размножения вредных бактерий во рту, способствуя заболеванию десен. Здоровье полости рта важно не только для поддержания общего здоровья организма, но и для хорошего самочувствия, поэтому о нем необходимо заботиться каждый день.
Если болеете длительное время
Одной из причин, способствующих развитию воспалению десен — гингивиту, является молочный грибок или кандидоз, который размножается на слизистых оболочках. Об этом свидетельствуют покраснения на деснах, чувство дискомфорта, сухости и жжения. Кандидоз часто возникает после тяжелой, продолжительной болезни, в том числе после приема антибиотиков и из-за нехватки витаминов.
"После курса антибиотиков следует принимать пробиотики, которые нормализуют микрофлору кишечника. Однако следует отметить, что кандидоз может развиваться и в результате нарушения обмена веществ, поэтому больные сахарным диабетом подвержены более высокому риску грибковой инфекции вследствие повышенного содержания сахара в крови. Если человек, страдающий сахарным диабетом, курит или пользуется зубными протезами, риск кандидоза возрастает еще больше, а решение — одно: постараться получить хорошую компенсацию диабета и правильно ухаживать за полостью рта. Больным астмой также следует помнить о полоскании рта водой или раствором фторида натрия после каждого использования ингалятора, поскольку ингаляционные продукты могут способствовать развитию грибка и вызывать гингивит", — рекомендует Марите Шукеле.
Во время гормональных изменений
Гормональные изменения во время полового созревания, менопаузы или беременности также могут вызывать кровоточивость десен. Во время беременности в организме женщины изменяется гормональный баланс, повышается уровень эстрадиола, эстриола и прогестерона в крови, что может вызвать воспаление десен, которое называет гингивитом беременных. Правильным было бы решение посетить стоматолога-гигиениста (даже несколько раз во время беременности), что поможет улучшить состояние десен.
Пожилым людям
Для хорошего здоровья полости рта важно, чтобы слюнные железы хорошо функционировали, вырабатывали слюну и увлажняли слизистую ротовой полости. К сожалению, иногда, когда слюнные железы начинают "лениться" и не функционируют как следует, развивается ксеростомия — сухость во рту. Иногда ее вызывают используемые лекарства (чаще всего лекарства для регулирования артериального давления, болеутоляющие, антидепрессанты, антигистаминные препараты, снотворные, мочегонные средства), сам процесс старения, а также другие заболевания на этом фоне. Поэтому ксеростомия является особенно актуальной проблемой для пожилых людей.
"При сухости во рту, зубы не получают достаточного количества минералов, помогающих им восстанавливаться. Вследствие недостатка слюны бактерии размножаются и способствуют воспалению десен", — объясняет неблагоприятную ситуацию фармацевт. Чтобы бороться с сухостью во рту следует часто пить воду маленькими глотками, жевать жвачку, а в аптеке можно купить гели, предусмотренные для ухода за сухой полостью рта, создающие защитный слой как для зубов, так и для тканей рта, а также помогающие контролировать неприятный запах изо рта.
Онкологическим пациентам
Особое внимание следует уделять уходу за полостью рта во время лучевой и химиотерапии. Во время лечения лучевой и химиотерапией погибают не только раковые, но и другие клетки, поэтому защитные силы организма снижаются, и быстрее всего на эти изменения реагирует слизистая оболочка полости рта, и у пациента нередко наблюдаются кровоточивость десен, сниженное слюноотделение, болезненные язвы (афты) в ротовой полости или на губах.
Постоянно занятым работой
Следует помнить, что воспаление десен — гингивит — в основном возникает из-за налета на зубах и деснах, который плохо чистится. Если вовремя не лечить гингивит, он может перерасти в периодонтит — воспаление опорных тканей зубов, которое сначала проявляется в опухании, покраснении и кровоточивости десен, но со временем десны образуются "карманы" и возникает риск потерять зубы. Фармацевт объясняет: "Если налет не счищать регулярно, бактерии размножаются, вырабатывая токсины, которые способствуют воспалению. Образованию зубного налета также способствуют недостаточно отполированные зубные пломбы, некачественные коронки, мосты, имплантаты, протезы, затрудняющие чистку зубов, поэтому следует найти время для визита к стоматологу раз в год и посещать гигиениста два раза в год".
Что надо делать, чтобы десны были здоровыми:
- Чистить зубы не менее двух раз в день зубной пастой, содержащей не менее 1450 чнм (единиц фтора).
- Использовать зубную щетку с мягкой щетиной и менять ее каждые три месяца или раз в сезон.
- Не забывать пользоваться зубной нитью как минимум раз в день.
- Спустя 20 минут после еды рекомендуется использовать жевательную резинку.
- Рекомендуется избегать употребления сладких перекусов между приемами пищи.
- Посещать стоматолога-гигиениста два раза в год.
- Регулярно проверять здоровье полости рта у стоматолога.
- Стараться ежедневно питаться здоровой пищей.
- Принимать витамины С и группы В. Дефицит витамина В особенно может вызывать воспаление полости рта, что вызывает нарушение вкуса, поражение слизистых оболочек, кандидоз полости рта, повышенное слюноотделение.
- Бросить курить. Курильщики имеют более выраженный дефицит витамина С, который может вызвать кровоточивость десен.