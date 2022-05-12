Вам это по зубам: все, что вы хотели знать о здоровье десен

То, что начались проблемы с деснами, сначала можно даже не заметить, однако затем появляются покраснение, зуд, боль, неприятный запах изо рта (галитоз), неприятный привкус во рту, десна опухают и кровоточат.

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Когда следует уделять особое внимание здоровью полости рта, чтобы избежать двух самых распространенных заболеваний десен — гингивита и периодонтита, — рассказывает фармацевт Марите Шукеле.

Здоровые десны тесно прилегают к шейкам зубов, имеют бледно-розовый цвет, без покраснений, никогда не кровоточат при чистке зубов щеткой или зубной нитью. Однако случается, что недостаточная гигиена полости рта и другие условия создают благоприятную среду для размножения вредных бактерий во рту, способствуя заболеванию десен. Здоровье полости рта важно не только для поддержания общего здоровья организма, но и для хорошего самочувствия, поэтому о нем необходимо заботиться каждый день.

Если болеете длительное время



Одной из причин, способствующих развитию воспалению десен — гингивиту, является молочный грибок или кандидоз, который размножается на слизистых оболочках. Об этом свидетельствуют покраснения на деснах, чувство дискомфорта, сухости и жжения. Кандидоз часто возникает после тяжелой, продолжительной болезни, в том числе после приема антибиотиков и из-за нехватки витаминов.

"После курса антибиотиков следует принимать пробиотики, которые нормализуют микрофлору кишечника. Однако следует отметить, что кандидоз может развиваться и в результате нарушения обмена веществ, поэтому больные сахарным диабетом подвержены более высокому риску грибковой инфекции вследствие повышенного содержания сахара в крови. Если человек, страдающий сахарным диабетом, курит или пользуется зубными протезами, риск кандидоза возрастает еще больше, а решение — одно: постараться получить хорошую компенсацию диабета и правильно ухаживать за полостью рта. Больным астмой также следует помнить о полоскании рта водой или раствором фторида натрия после каждого использования ингалятора, поскольку ингаляционные продукты могут способствовать развитию грибка и вызывать гингивит", — рекомендует Марите Шукеле.