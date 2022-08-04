Вдох глубокий: почему для хорошего самочувствия необходимо правильное дыхание

Этот опыт также облегчит выполнение дыхательных упражнений и восстановление дыхательной функции после болезни. Врач подчеркивает, что каждый может улучшить свое дыхание, так как это очень естественный процесс.

Бег, скандинавская ходьба, езда на велосипеде и другие подобные занятия также можно рассматривать как тренировку дыхания, потому что благодаря физической нагрузке дыхание становится более глубоким, так что мы отчасти занимаемся тренировкой дыхания. Это не специальная дыхательная тренировка — она происходит естественным образом и таким образом тренируется не только сердечно-сосудистая система, но и дыхательные пути. Поэтому всегда предпочтительнее проводить эту тренировку на свежем воздухе на природе. Если она проводится в городе, выбирайте не час пик, а лучше раннее утро, после дождя. Качество воздуха очень важно.

Понять суть процессов дыхания





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Прежде чем приступить к выполнению дыхательных упражнений и техник, мы должны просто понаблюдать за своим дыханием, подчеркивает физиотерапевт.

Нужно обратить внимание на свое тело, осанку. Прежде чем начать наблюдать за своим дыханием, необходимо выпрямиться, расслабить грудную клетку и дыхательные пути, брюшную полость и принять определенную позу.

Необходимо сосредоточиться на дыхании, просто наблюдать за своим дыханием — как это происходит? Это также медитативный процесс, когда мы можем внимательнее понаблюдать за своими ощущениями.

Можно посчитать количество вдохов. Также полезно подсчитать, сколько вдохов вы делаете за одну минуту (нормальным количеством считается 8-18 раз).

Начните с того, что сосредоточьтесь на выдохе. Постарайтесь сделать его немного длиннее, более акцентированным, чем вдох.

Не нужно форсировать ни выдох, ни вдох. Также не ждите, что все будет идеально с первого раза. Вот почему первое наблюдение ценно — мы понимаем, как часто и как мы дышим.

Вам необходимо оценить свой прогресс. Полезно оглянуться назад, например, после 10 дней тренировок и посмотреть, что изменилось в вашем дыхании и самочувствии.



Изучив свое дыхание, вы можете начать обдумывать и осваивать определенные дыхательные техники и упражнения, подбирая для себя наиболее подходящий метод.



Различные техники дыхания



Существует множество различных дыхательных техник и методов упражнений, говорит физиотерапевт. Вот наиболее распространенные из них.



Брюшное или диафрагмальное дыхание — классический тип дыхания, который предлагает медицина. Здесь необходимо подчеркнуть, что обычно мы не дышим животом все время, потому что иногда кто-то неправильно это понимает и пытается дышать очень глубоко все время. Этого делать не следует.

Дыхание с медитацией. Существуют также различные школы практики медитации, но они сильно отличаются друг от друга. Есть техники, при которых мы дышим через нос, поставляя больше кислорода в мозг. Есть техники, при которых мы практикуем удлинение выдоха, а есть такие, при которых мы завершаем дыхание движением, ручным сжатием (груди, живота, вовлечением дополнительных мышц).

Специфические методы дыхания при заболеваниях (например, при астме и других заболеваниях легких) несколько отличаются от других дыхательных техник. В таких случаях техника упражнений должна быть согласована с врачом.

Существуют также различные дыхательные тренажеры, которые удлиняют или затрудняют выдох. Для детей хорошо подходит надувание соломинок или воздушных шариков.



В краткосрочной перспективе дыхательные упражнения дают прилив энергии и могут помочь прояснить разум и зрение. Мы как будто просыпаемся, становимся более энергичными, более осознанными, более сосредоточенными, менее уставшими и сонливыми, говорит врач. Но иногда, когда вы только начинаете дышать, это может дать противоположный эффект — усталость (как после прогулки на свежем воздухе).

Однако в долгосрочной перспективе такие упражнения оказывают положительное влияние на обмен веществ, кровяное давление, обновление клеток, цвет лица, уровень энергии и приносит многие другие бонусы, которые возникают благодаря хорошему притоку кислорода в сочетании с движением.

Дыхание и стресс





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Стресс часто заставляет нас задерживать дыхание, поднимать плечи и тем самым фиксировать грудную клетку, что уменьшает свободный поток воздуха. Важно заметить эти признаки. Естественной реакцией после окончания стресса или трудного, тяжелого события является вздох — естественный выдох, при котором тело расслабляется и снимает напряжение. Поэтому человеку, находящемуся в состоянии стресса, следует практиковать дыхательные техники, чтобы снизить нервное возбуждение. Конечно, стресс временно заставляет организм мобилизоваться, но если жить так весь день, то ритм дыхания будет неправильным. Итак, первый шаг — осознание, второй — реакция с помощью упражнений, таких как активные кардиотренировки, динамическая активность. Это изменит и дыхание, и гормональный фон.

Важно понять, что стресс — это механизм, и мы не можем выключить его с помощью выключателя. Но мы можем приучить себя уменьшать его с помощью дыхания. Если в организме повышается содержание углекислого газа, это становится дополнительным раздражителем, и, задерживая дыхание во время стресса, мы вызываем еще большее напряжение для организма. Создается порочный круг — тело напряжено и дыхание очень плохое. Многие люди знают об этом и понимают, что их способность работать и концентрироваться снижается, и что они переутомляются. Могут помочь небольшие дыхательные паузы — например, сядьте на стул, прижмитесь плечами к стулу, расслабьте плечи, просто наблюдайте за своим дыханием, почувствуйте, как меняется ваше тело, как успокаивается ваш разум, советует физиотерапевт.

Совет фармацевта



Забота о качестве дыхания является важной частью профилактики здоровья легких. Также важно заблаговременно позаботиться о здоровье легких, проходя профилактические медицинские осмотры и избавляясь от заболеваний, а также отказаться от вредных привычек и избегать курения — в том числе и пассивного. Избегайте загрязненных мест, обилие пыли или химических веществ на работе, соблюдайте требования по защите труда и используйте соответствующие средства защиты дыхательных путей.

Регулярная физическая активность, например, плавание или бег, прогулки на свежем воздухе, способствует здоровью легких. Рекомендуется полноценное и сбалансированное питание, богатое разнообразными яркими овощами, фруктами и ягодами, а также достаточное ежедневное потребление жидкости и достаточное время для сна и отдыха.

Профилактические меры в отношении инфекционных заболеваний включают мытье рук, дезинфекцию, вакцинацию, проветривание, уборку и т. д.

Для здоровья легких важны витамины D, C, A и E, а также магний, селен и цинк. При заболеваниях дыхательных путей широко используются травы, так как они облегчают дыхание, способствуют отхаркиванию, являются антибактериальными, успокаивающими и противовоспалительными средствами. Полезно использовать исландский мох, листья тимьяна, подорожника, цветы девясила, листья душицы, корни алтея, почки сосны и другие лекарственные растения в травяных чаях.