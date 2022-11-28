"Вдовий горб", сколиоз и еще 5 нарушений осанки, которые разрушают организм

Сколиоз, плоская спина, "вдовий горб" и многие другие проблемы осанки неизменно отражаются на здоровье. И это не только боли в спине, но и проблемы с дыханием, пищеварением и даже прикусом. Почему так происходит, разбирался doctorpiter.ru.

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Позвоночник — одна из важнейших частей скелета. Вместе с тазом он принимает на себя вес тела, поддерживает вертикальное положение, позволяет нам двигаться — наклоняться, стоять, сидеть, лежать, идти, поднимать руки и ноги. Нарушения осанки — одна из самых распространенных проблем спины.

Осанкой врачи считают привычную позу, которая типична в состоянии покоя и при движении. У каждого человека своя привычная поза, которая меняется в течение дня, она зависит от настроения, общего состояния здоровья и усталости.

Основные факторы, которые влияют на состояние осанки, — это социальные, бытовые нагрузки, пол и наследственная предрасположенность, масса тела (похудение, ожирение), эндокринные заболевания. Все это с момента появления на свет и в течение жизни влияет на позвоночный столб. Если есть нарушения, они непременно отразятся на здоровье. Подробнее об этом рассказал врач-ортопед Руслан Нифтуллаев.

Не на все мы можем влиять

Один из факторов, влияющих на особенности строения позвоночного столба и окружающих его тканей, это генетика — особенности, наследуемые от родителей. И повлиять на эти факторы практически невозможно. От мамы и папы, их генетики, зависит длина конечностей и общий рост, особенности телосложения, наклон таза и многие другие критерии.

Совсем иное дело — физиология. Это особенности работы мышц, состояние связок и костей позвоночника, за счет которых формируется осанка. Плюс нагрузки, которые могут быть как динамичными, так и статичными, особенности работы. Все это влияет на то, как мы сидим, ходим и спим, насколько сильны мышцы спины, которые поддерживают правильное положение позвоночника.