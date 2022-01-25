По оценкам медиков, каждый пятый переболевший коронавирусом страдает от долгого ковида — хронических осложнений, не проходящих несколько месяцев. И, чтобы вернуться к нормальной жизни, таким пациентам необходима специальная программа реабилитации. С 1 июля прошлого года ее можно пройти за счет госфинансирования амбулаторно или в стационаре. Рассказываем, что для этого нужно.

По словам реабилитолога Национального реабилитационного центра Vaivari Инесе Свиклини, требующие лечения осложнения могут возникать и у тех, кто переболел коронавирусом в легкой форме. "У некоторых пациентов возникают жалобы на проблемы с памятью, трудности с концентрацией внимания, непонятную усталость, сильные боли в мышцах и суставах, — говорит специалист. — Вы скажете, какие такие жалобы, это случается со всеми. Но это не так! Жалобы есть, проблемы существуют и серьезно влияют на активность человека, качество сна, его трудоспособность. Изменения в организме объективно очевидны".

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