Усталость, сонливость, тусклый цвет лица, легкая апатия — знакомые симптомы? Многие подобное состояние в начале весны часто связывают с сезонной нехваткой витаминов, сами ставят себе диагноз и пытаются лечиться фруктовыми соками, смузи или аптечными витаминными комплексами. Правда, помогает далеко не всем.

Что же такое настоящий авитаминоз, нужно ли лечить весеннюю хандру, стоит ли сдавать анализы на нехватку витаминов и минералов и правда ли, что овощи и фрукты, которые сейчас на прилавках, не содержат ничего полезного? Рассказывает врач-диетолог и директор программ по питанию Рижского университета им. Страдиня Лолита Неймане.

Авитаминоз в наше время практически не встречается — этот термин подразумевает, что в организме вообще отсутствуют витамины. Когда в далеком прошлом моряки ходили в море и совсем не получали витамина С, у них возникала цинга — вот это был авитаминоз. В наших условиях это практически невозможно. Можно говорить о гиповитаминозе — это некоторый недостаток витаминов в организме. Но связывать это явление именно с приходом весны неправильно. Если мы полноценно питаемся, то получаем необходимый набор витаминов и минералов в любой сезон.