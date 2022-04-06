Усталость, сонливость, тусклый цвет лица, легкая апатия — знакомые симптомы? Многие подобное состояние в начале весны часто связывают с сезонной нехваткой витаминов, сами ставят себе диагноз и пытаются лечиться фруктовыми соками, смузи или аптечными витаминными комплексами. Правда, помогает далеко не всем.

Что же такое настоящий авитаминоз, нужно ли лечить весеннюю хандру, стоит ли сдавать анализы на нехватку витаминов и минералов и правда ли, что овощи и фрукты, которые сейчас на прилавках, не содержат ничего полезного? Рассказывает врач-диетолог и директор программ по питанию Рижского университета им. Страдиня Лолита Неймане.

Авитаминоз в наше время практически не встречается — этот термин подразумевает, что в организме вообще отсутствуют витамины. Когда в далеком прошлом моряки ходили в море и совсем не получали витамина С, у них возникала цинга — вот это был авитаминоз. В наших условиях это практически невозможно. Можно говорить о гиповитаминозе — это некоторый недостаток витаминов в организме. Но связывать это явление именно с приходом весны неправильно. Если мы полноценно питаемся, то получаем необходимый набор витаминов и минералов в любой сезон.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент. Если вы уже оформили абонемент,
Хотите дешевле? Покупайте Годовую подписку! Корпоративный абонемент

Подпишись и читай:

Что дает подписка
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?