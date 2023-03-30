Весна совсем не радует. Что делать, если у вас сезонная депрессия?

В то время как многие люди с нетерпением ждут первых веяний весны, у некоторых может ухудшиться эмоциональное состояние и обостриться проблемы. В чем причина и что делать с сезонной депрессией?

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Весной эмоциональное состояние могут ухудшить ряд факторов, объясняет главврач Клиники психосоматики и психотерапии Рижского университета имени Страдиня, врач-психотерапевт Эрнест Пулиньш-Цинис. В целом, эмоциональные трудности, зависящие от времени года, чаще встречаются в темные месяцы года. В темной среде усиливается выработка мелатонина, и в наши дни сезонные расстройства настроения чаще объясняются изменениями в его синтезе. Мелатонин — важнейший гормон циркадного ритма, который тесно связан с рядом внутренних регуляторных механизмов, в том числе с веществами, определяющими наше настроение и уровень энергии. Если выйти за рамки "биологической теории депрессии", то на настроение также влияют вещи, которые происходят или происходили в повседневной жизни, что больше соответствует современному пониманию депрессии как сложного психосоциального явления, объясняет психотерапевт.

Наиболее очевидными факторами ухудшения состояния являются изменения в суточных ритмах, уменьшение времени, которое мы тратим на сон, и проведение меньшего количества времени в помещениях с близкими людьми, которые могут нас поддержать. Все это — факторы риска развития аффективных расстройств.

Однако нам необходимо обращать внимание на более глубокие и индивидуальные факторы риска. На улице становится все светлее и, казалось бы, это должно улучшать самочувствие, но изменения могут контрастно подчеркивать то, что не совсем удовлетворяет нас в собственной жизни. Это еще больше ухудшает состояние людей, склонных сравнивать себя с другими. Например, человек, который уже находится в субклинической или легкой депрессии, живет один и испытывает несбыточные ожидания в отношении романтических отношений, весной может переживать усиление депрессивной симптоматики.

Самооценка и то, как мы воспринимаем свое тело, также могут оказывать значительное влияние — в теплую погоду мы вынуждены более легко одеваться и люди, которые и так плохо относятся к своему телу, будут чувствовать это еще чаще, что приводит к депрессивному настроению.

Что такое сезонная депрессия?

Сезонная депрессия — это расстройство настроения, которое чаще всего связано с усилением депрессивных симптомов в темные месяцы года. Чтобы диагностировать сезонную депрессию, она должна повторяться каждый год, в противном случае речь идет об одном депрессивном эпизоде, который по стечению обстоятельств начался именно сейчас, объясняет психотерапевт. Наиболее распространенными симптомами являются подавленное настроение, негативизм, тревога или нарушение сна. Весенняя или летняя сезонная депрессия может проявляться как любая другая депрессия, но относительно чаще связана с нарушениями сна, изменениями аппетита, потерей веса, беспокойством и повышенной раздражительностью. Точные данные о распространенности сезонной депрессии неизвестны, но предполагается, что около 10% сезонных аффективных расстройств проявляются в весенние и летние месяцы.

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Основными провоцирующими факторами сезонной депрессии являются:

нарушение циркадных ритмов из-за количества света, отпусков, летних каникул;

повышенные стрессовые факторы - подготовка к годовому отчету, время экзаменов и т.д.;

проблемы с самооценкой и восприятием своего тела;

сезонные финансовые проблемы - расходы на отпуск и путешествия, покупки к школе и т.д.;

непереносимость жары;

личные, культурные факторы - одиночество, годовщины или памятные даты и т. д.

Как уменьшить риски сезонной депрессии?

В целом, профилактика сезонной депрессии ничем не отличается от общей профилактики психического здоровья, говорит Пулиньш-Цинис. Вот ключевые факторы, которых следует придерживаться при сезонной депрессии:

упорядоченный и стабильный суточный ритм (если необходимы изменения, они вносятся постепенно);

здоровое питание и регулярная физическая активность;

хорошие отношения в семье и кругу друзей;

работа над собой, чтобы улучшить свое физическое здоровье;

своевременное обращение к специалисту.

Если вы испытываете сезонную депрессию, стоит спросить себя: "Почему я сталкиваюсь с этой проблемой именно в это время?". Это может помочь найти и устранить индивидуальные факторы риска.

Симптомы обычно можно распознать самостоятельно и впоследствии рассказать о них врачу. Это беспокойство, раздражительность, трудности с концентрацией внимания и изменение веса. Симптомы у всех могут быть разными, поэтому диагноз ставит мпециалист, к которому вы обращаетесь за помощью - семейный врач, психиатр или психотерапевт. Депрессию можно лечить как медикаментозными, так и немедикаментозными методами. Однако оценивать должен соответствующий специалист, который в легких случаях поможет выявить индивидуальные факторы риска и завершит визит рекомендацией, а в более тяжелых случаях порекомендует определенную форму лечения.

Лечение назначает врач

При легких нарушениях сна, тревоге, напряжении и беспокойстве могут быть полезны растительные средства с успокаивающим эффектом, рекомендует фармацевт Илзе Приедниеце. Это мята, мелисса, корень валерианы, зверобой, пустырник и душица, хмель, лабазник и цветки ромашки. Зверобой известен как природный антидепрессант, но летом при его приеме необходимо соблюдать осторожность, так как он может вызвать повышенную чувствительность к солнцу, в том числе при посещении солярия и при одновременном приеме с другими лекарствами.

Для нормальной работы нервной системы также необходимы витамины C, D и B и магний. Нервозность, усталость, беспокойство, раздражительность и бессонница также являются симптомами дефицита магния. Не следует забывать о витамине D, и стоит проверить его уровень, которого недостаточно у большинства жителей наших широт. У некоторых людей может не быть жалоб или их трудно распознать, однако дефицит витамина D может проявляться в усталости, слабости, мышечных и костных болях, частых недомоганиях и депрессии. У детей дефицит витамина D может вызвать проблемы с ростом, беспокойство, потливость и тревожный сон.

Если необходимы антидепрессанты, их назначает врач. Существует широкий спектр этих препаратов, они различаются по механизму действия, что позволяет выбрать подходящий именно вам. При приеме антидепрессантов нужно помнить, что, прежде чем лекарство начнет действовать и вы почувствуете улучшение, может пройти несколько недель.

Foto: F64

Антидепрессанты могут вызывать побочные эффекты, которые обычно проходят в течение первых нескольких недель лечения. Побочные эффекты могут включать тошноту, головную боль, головокружение, изменение аппетита, диарею, рвоту, запор, сухость во рту, увеличение веса, изменение артериального давления и частоты сердечных сокращений, симптомы сексуальной дисфункции, потливость и другие. Принимая лекарства, следует помнить о возможных побочных эффектах и проконсультироваться с врачом об изменении дозы или замене препарата на другой. Также очень важно проконсультироваться с врачом или фармацевтом о взаимодействии назначенного препарата с другими лекарствами и растительными средствами, которые вы принимаете (например, влияющими на нервную, сердечно-сосудистую системы, антикоагулянтами, антибиотиками, нестероидными противовоспалительными препаратами, лекарствами, используемыми для лечения мигрени, зверобоем).

Важно соблюдать схему приема лекарств, назначенную врачом, как в начале, так и во время лечения, подчеркивает фармацевт. При прекращении приема препарата дозу следует снижать постепенно. Антидепрессанты следует принимать в течение длительного периода времени - от шести месяцев и дольше, в зависимости от процесса выздоровления, в соответствии с назначенным врачом лечением.