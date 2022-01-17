Ветер перемен: как пережить капризы погоды и избежать метеозависимости

Половина населения Земли страдает от различных заболеваний, которые обостряются при перемене погоды. И чем старше человек становится, тем больше у него риск попасть в эту статистику и столкнуться с метеозависимостью.

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Чтобы понять, почему мы так болезненно переносим перемену погоды, надо вспомнить, что происходит в этот момент в окружающем мире. А в нем происходит:

• снижение или повышение атмосферного давления;

• изменение температуры воздуха;

• изменение влажности;

• изменение содержания кислорода в воздухе;

• изменение скорости ветра.

Все это приводит к тому, что начинает скакать артериальное давление и мы или мучаемся от мигрени, или чувствуем усталость и заторможенность. У нас могут начинаться проблемы с суставами и дыханием — все это симптомы метеозависимости.

Полный перечень проблем со здоровьем равен медицинской энциклопедии. Потому что метеочувствительность означает обострение именно вашего основного заболевания. И нет универсальной таблетки, которая помогла бы всем от всех этих разных болезней.

Однако снизить остроту симптомов возможно. И здесь советы для лечения метеозависимости будут достаточно универсальны. Наш организм на 90% состоит из жидкостей. И от качества жидкостей: крови, лимфы, тканевой и спинномозговой жидкостей и от состояния их оболочек и зависит, как вы себя будете чувствовать при изменении погоды.



