Ветер перемен: как пережить капризы погоды и избежать метеозависимости

Половина населения Земли страдает от различных заболеваний, которые обостряются при перемене погоды. И чем старше человек становится, тем больше у него риск попасть в эту статистику и столкнуться с метеозависимостью.
Чтобы понять, почему мы так болезненно переносим перемену погоды, надо вспомнить, что происходит в этот момент в окружающем мире. А в нем происходит:
• снижение или повышение атмосферного давления;
• изменение температуры воздуха;
• изменение влажности;
• изменение содержания кислорода в воздухе;
• изменение скорости ветра.
Все это приводит к тому, что начинает скакать артериальное давление и мы или мучаемся от мигрени, или чувствуем усталость и заторможенность. У нас могут начинаться проблемы с суставами и дыханием — все это симптомы метеозависимости.
Полный перечень проблем со здоровьем равен медицинской энциклопедии. Потому что метеочувствительность означает обострение именно вашего основного заболевания. И нет универсальной таблетки, которая помогла бы всем от всех этих разных болезней.
Однако снизить остроту симптомов возможно. И здесь советы для лечения метеозависимости будут достаточно универсальны. Наш организм на 90% состоит из жидкостей. И от качества жидкостей: крови, лимфы, тканевой и спинномозговой жидкостей и от состояния их оболочек и зависит, как вы себя будете чувствовать при изменении погоды.