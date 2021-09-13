Витаминная "бомба": доказана польза яиц в ежедневном рационе

Не нужно быть гуру от кулинарии, чтобы приготовить омлет, поджарить яичницу или просто сварить яйца. Другое дело — здоровье: много лет нам твердили, что есть много яиц вредно. Но ученые это опровергли: оказалось, что яйца не повышают уровень "плохого" холестерина и не увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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Американская кардиологическая ассоциация считает, что взрослый человек может съедать до семи куриных яиц в неделю. Разбираемся, почему этот продукт для нас полезный и нужный.

Идеальная усвояемость

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Яйца очень хорошо усваиваются нашим организмом: белок — на 91% (к примеру: мясо — только на 70-80%). Кроме того, важные питательные вещества в яйцах — кислоты омега-3 и 6, холин, лецитин, витамин D, ценные аминокислоты — усваиваются практически полностью.

Вкус и польза: два в одном

Обычное куриное яйцо — это витаминный комплекс с высоким содержанием витаминов А, В6 и 12, D, холина, лютеина, цинка, магния, фолиевой кислоты. Получается, что под видом аппетитного завтрака можно получить суточную норму веществ, которые все вместе обеспечивают здоровье нервной системы, красоту кожи, волос, а также острое зрение. Кроме того, яйца в детском рационе — это отличный способ профилактики задержки роста и развития.

"Покладистый характер"

Яйца — один из самых популярных продуктов в кулинарии: их можно готовить как отдельное блюдо, так и добавлять в салаты, оладьи, супы, использовать в панировке, класть в тесто и делать из них десерты. Такой "покладистый характер" — залог того, что яйца вряд ли смогут вам надоесть, даже если вы будете есть их ежедневно.

Избавление от лишнего веса

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Ученые из США провели эксперимент: люди, которые завтракали яйцами и в течение дня не подсчитывали калории, потеряли больше лишних килограммов, чем те, кто по утром завтракал бутербродами и кашей, а также ограничивал себя в калорийных продуктах в другие приемы пищи. Это лишь подтверждает мнение диетологов, что качественные жиры в сочетании с качественными белками помогают поддерживать идеальный вес. Вместе они обеспечивают стабильный уровень глюкозы в крови и удерживают нас от спонтанных перекусов — как правило, калорийных: печенья, шоколада, батончиков. Кроме того, в яичном желтке много витамина D. Он влияет на множество обменных процессов в организме и обеспечивает позитивный психологический настрой. А последнее — верный способ не срываться на сладкое и жирное.

Снижение риска онкологии

Исследования американских специалистов подтвердили, что у женщин, которые съедают по два яйца в день, риск развития рака груди на 24% ниже, чем у тех, кто избегает омлетов. "Спасибо" за это холину в составе яиц — 455 мг этого полезного вещества эффективно работает против всевозможных воспалений.

Доступность и невысокая цена

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Купить упаковку свежих яиц может любой человек в любое время года и при любом уровне доходов. При желании можно платить больше за яйца-"органик", которые дополнительно обогащены полезными витаминами и минералами. Но и самые доступные по цене яйца безусловно принесут нашему организму пользу.