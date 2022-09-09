Витаминная бомба: в чем ценность "царской ягоды" облепихи

Из сушеных плодов готовят настой, который, как и сок, используется в качестве источника витаминов для укрепления иммунитета, в том числе при простудных заболеваниях. Однако следует иметь в виду, что сок может раздражать желудок. Чтобы уменьшить это, рекомендуется разбавлять сок водой. В народной медицине настой листьев облепихи используется как внутрь, так и наружно в виде компрессов при заболеваниях суставов.

Облепиховое масло



Не только плоды облепихи, но и масло стало очень популярным благодаря широкому спектру применения. Оно помогает заживлению и регенерации эпителия, обладает обезболивающими, противовоспалительными и антисептическими свойствами, объясняет фармацевт. Облепиховое масло применяется при желудочно-кишечных расстройствах и наружно при заболеваниях кожи и слизистой оболочки полости рта, в гинекологии и проктологии. Содержащиеся в этом масле жирные кислоты Омега-7 увлажняют кожу и слизистые оболочки, поэтому оно также рекомендуется для перорального применения при синдроме сухого глаза или для здоровья кожи, носа и рта, а также слизистых оболочек половых органов. Масло также полезно для иммунной системы и здоровья сердечно-сосудистой системы.

Масло облепихи используется в аэрозольных масляных смесях. Наиболее популярно сочетание с маслом календулы, а также с маслом корицы, чайного дерева, зверобоя и перечной мяты при раздражении слизистых оболочек полости рта и задней стенки горла. Оно увлажняет слизистые оболочки, снимает боль, заживляет царапины и убирает дискомфорт в горле и покрывает слизистые оболочки защитным слоем.

Из облепихового масла также делают суппозитории, которые используются в проктологии при геморрое, трещинах прямой кишки и язвах, а также в гинекологии для уменьшения воспаления, в качестве антисептика и для заживления. Оно также используется в мазях, гелях и каплях для носа.

Различные комбинации



Облепиху комбинируют с такими продуктами пчеловодства, как мед, прополис и пчелиный воск. Мед можно добавлять как в свежие, так и в сушеные ягоды, а также в сок, рекомендует фармацевт. Он также полезен как стимулирующее средство для организма, в том числе при простуде. Масло облепихи вместе с прополисом используется в суппозиториях — в проктологии и гинекологии при поражениях слизистой оболочки, а в мазях вместе с пчелиным воском, медом, прополисом, экстрактом мумие для заживления поврежденных тканей, а также для уменьшения воспаления и боли. Прополис давно известен как природный антисептик и противовирусное средство. Прополис в облепиховом масле имеет широкий спектр применения, как наружно, так и внутренне — при заболеваниях верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, а также для ухода за ранами и слизистой оболочкой носа.

Облепиху в виде концентрата сока, масла или порошка можно найти во многих пищевых добавках. Эти ценные ягоды используются в витаминных средствах — таблетках, капсулах, жевательных пастилках, сиропах для детей и взрослых, в сосательных таблетках, карамельках и леденцах на палочке для детей для поддержания нормальной иммунной системы, а также для оздоровления и увлажнения слизистой оболочки горла.