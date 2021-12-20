Витамины группы В: резервы на зиму в организме накопить нельзя

Водорастворимые витамины группы В, которые легко всасываются и так же легко выводятся (с потом через кожу, с мочой), участвуют в различных биохимических процессах мозга и нервной системы, а также в этапах обмена веществ и другой важной деятельности организма. Так как их запасы в организме образоваться не могут, эти витамины надо регулярно принимать.

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О необходимости витаминов группы В рассказывает специалист по интернальной и ортомолекулярной медицине Антре Бриеде и фармацевт Агнесе Зонне.

"Витамины группы В участвуют в обменных процессах, помогают организму производить и использовать энергию, которая получена при переработке углеводов, белков и жиров. Витамины группы В жизненно необходимы для образования ДНК, обеспечивая способность клеток делиться, что, в свою очередь, позволяет телу расти. Наконец, они участвуют в различных биохимических процессах мозга и нервной системы, обеспечивая нам таким образом здоровое умственное развитие. По этой причине витамины группы В особенно важны для растущих детей. Эти витамины надо регулярно принимать с пищей", — отмечает Антра Бриеде.

Раньше из-за неполноценного питания недостаток витаминов часто встречался в намного более тяжелых формах — например, дефицит витамина В1 называли болезнью бери-бери, а недостаток витамина В3 называли пеллагрой. В наши дни болезни из-за крайнего дефицита витаминов больше не наблюдаются, однако это не означает, что все получают с пищей достаточно витаминов. Нельзя выделить более важный или тот, из-за недостатка которого можно не беспокоиться, так как для биохимических процессов в организме одновременно необходимы разные витамины, поэтому важно употреблять витамины группы В в виде комплекса. Конечно, прежде всего проконсультировавшись со своим врачом или фармацевтом.

"Витамины группы B в основном являются комплексными препаратами со сбалансированными дозами, чтобы не только обеспечивать и усиливать воздействие друг друга, но и избежать от потенциальной передозировки витамина В и ее последствий. Отдельные витамины группы В доступны в монопрепаратах, таких как B12, фолиевая кислота и тиамин", — поясняет фармацевт Агнесе Зонне.

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От фактора до витамина

Когда в начале XX века ученые и врачи занимались исследованием витаминов, Элмеру Макколлуму (Elmer McCollum) удалось выделить из масла органическое соединение, которое он назвал фактор А. Название было амбициозным, так как польский ученый Казимир Фанк уже открыл похожее вещество, которое Макколлум стал называть фактором В. Другие ученые последовали его примеру, и так началась традиция называть витамины в алфавитном порядке. С развитием науки исследователи обнаружили, что фактор В на самом деле — это множество различных химических соединений, которые в продуктах часто находятся вместе. Ученые решили каждому из них присвоить определенное число, а их обозначать буквой В. Вскоре после этого последовала смена термина "фактор" на "витамин".

Палитра витамина B

B1 — тиамин

Помогает организму превращать питательные вещества в энергию и работает как антиоксидант. Витамину В1 присущи неврологические свойства, он укрепляет мускулатуру сердца и таким образом как профилактическое средство может помочь от сердечной недостаточности.

Дефицит витамина B1 наблюдается редко, так как его добавляют к различным пищевым продуктам. Исключение составляют люди, чрезмерно употребляющие алкоголь, — в случае недостатка витамина B1 один из наиболее частых симптомов — сухая и зудящая кожа вокруг рта.

Этот витамин содержат пивные дрожжи, коричневый рис, овощи, фрукты, дары моря, говядина, семечки подсолнуха, цельнозерновые продукты.

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B2 — рибофлавин

Помогает организму превращать питательные вещества в энергию, уменьшает проблемы со зрением, например, задерживает образование катаракты. Может помогать от "синдрома красного лица", или розацеа и от мигрени.

Дефицит витамина В2 может вызвать проблемы с кожей, иногда наблюдается воспаленное горло и слизистая.

Витамин B2 также является обычной составляющей различных пищевых продуктов. Его содержат, например, лосось, брокколи, шпинат, миндаль, продукты из цельного молока, мясо, яйца, цельнозерновые продукты.

B3 — ниацин

Помогает организму превращать питательные вещества в энергию. Понижает уровень холестерина в крови, а также улучшает деятельность пищеварительной системы и способствует аппетиту. Ниацин иногда рекомендуют дополнительно употреблять тем, кто пытается бросить курить, так как этот витамин химически близок к никотину.

Дефицит витамина B3 может вызвать проблемы с пищеварением, например тошноту и судороги живота, а также кожные воспаления. При употреблении витамина B3 в виде пищевой добавки или как альтернативы курению он вызывает ощущение тепла и покраснение лица, шеи, иногда даже всей верхней части тела. Эти симптомы, которые вызывают расширенные сосуды, являются показателем того, что принято достаточное количество витамина. Симптомы усиливаются, если параллельно употреблять алкоголь или горячие напитки, поэтому лучше с витамином В3 их ограничить.

Витамин В3 содержат арахис, печень, куриное мясо, рыба, коричневый рис.

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B5 — пантотеновая кислота

В обменных процессах помогает расщеплять углеводы, участвует в производстве красных кровяных телец, важен для поддержания здоровья пищеварительного тракта. Ему приписывают способность помогать от прыщей у молодых людей и от артрита у людей старшего возраста, но ученые решающих доказательств еще не получили.

Организму не нужно слишком много витамина В5, поэтому его дефицит, если и появляется, невелик. Главные симптомы — онемение и ощущение покалывания в ступнях. Витамин В5 содержат печень, грибы, цельнозерновые продукты, молочные продукты, бобовые, мясо, овощи, орехи, авокадо.

B6 — пиридоксин

Помогает организму превращать питательные вещества в энергию, а также укрепляет иммунную систему. Врачи используют витамин В6 для лечения карпального канала, чтобы избежать операции в более легких случаях. Он также задерживает образование камней в почках, помогает устранять тошноту во время беременности.

Недостаточное количество витамина B6 может вызвать тошноту, анемию и проблемы с кожей, например высыпания или сухую и зудящую кожу вокруг рта. Из-за ослабленной дефицитом B6 иммунной системы существует большая возможность инфекционных заболеваний, напоминает Антра Бриеде.

Хороший источник этого витамина — форель, лосось, черника, субпродукты, моллюски, мясо птицы, чечевица, цельнозерновые продукты.

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B7 — биотин

Участвует в обменных процессах — жировых, аминокислотных и углеводных, стабилизируя уровень сахара в крови, поэтому особенно важен для больных диабетом. Считается, что витамин В7 помогает укреплять ногти и волосы.

Дефицит витамина В7 может вызвать заметные мышечные боли, дерматит и другие проблемы с кожей, а также глоссит, или воспаление языка.

Витамин В7 содержат яичный желток, субпродукты, молоко, ячмень, пивные дрожжи, медовые соты.

B9 — фолиевая кислота

Участвует в производстве красных кровяных телец, важен для нормального роста, развития и обновления клеток всего организма.

Ученые считают, что, если мать во время беременности усиленно употребляет фолиевую кислоту, уменьшается риск врожденных дефектов у новорожденного.

В случае дефицита В9 может начаться анемия и понос. Во время беременности недостаток витамина В9 может вызвать повышенный риск врожденных дефектов у новорожденного. Однако нельзя и переусердствовать, так как передозировка В9 может вызвать у ребенка неврологические проблемы.

Источники витамина В9 — зелень, ягоды, цитрусовые, бобовые, шпинат, яйца, молочные продукты.

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B12 — кобаламин

Помогает регулировать нервную систему, важен для процесса роста организма, образования клеток, главным образом красных кровяных телец.

Если этого витамина не хватает, может быть заметное онемение в руках и ногах, усталость, слабость, возникнуть анемия. Помимо физиологических симптомов наблюдаются также различные изменения в поведении и психологические заболевания, например деменция, паранойя и депрессия. В более тяжелых случаях неврологические повреждения не проходят.

В12 можно получить, употребляя в пищу форель, лосось, печень, говядину, яичный желток, молоко, моллюсков.

"Его всасывание ослабляет метформин, антибиотики уменьшают его всасывание из пищеварительного тракта, так как подавляется микрофлора и уменьшается активность ферментов, которые обеспечивают всасывание В12. Всасыванию В12 способствуют глюкокортикоиды", — поясняет фармацевт Агнесе Зонне и напоминает: прежде чем начать употреблять витаминные препараты, рекомендуется консультироваться с врачом или фармацевтом.

Куда делись витамины B4, B8, B10 и B11

В списке витаминов группы В легко заметить пробелы. На самом деле раньше были открыты не только двенадцать, а более двадцати различных витаминов В. Со временем ученые отняли у этих химических соединений титул витамина — главным образом потому, что их дефицит не вызывал заметных проблем со здоровьем (во всяком случае, не у людей). Похожая судьба постигла и многие витамины, обозначенные буквами алфавита, поэтому есть перескок с витамина Е на витамин К.