Витамины под рукой: первая весенняя зелень — богатый источник ценных веществ

Как только вокруг нас начинает появляться первая зелень, самое время добавить ее в наше ежедневное меню. Будь то первый зеленый лук, выросший на подоконнике, первые сосновые и еловые почки, собранные в сельской местности, или первые листья одуванчиков — все они обеспечивают наш организм ценными питательными веществами и витаминами.
Какова роль трав в нашем рационе, какие дикорастущие растения можно употреблять в пищу и какие меры предосторожности следует соблюдать? Рассказывают сертифицированный специалист по питанию Лиене Сондоре и клинический фармацевт Илзе Приедниеце.
Наши предки использовали в своем рационе много натуральных трав, зелени и специй, о чем свидетельствуют найденные при археологических раскопках доказательства, говорит специалист по питанию Лиене Сондоре. В наши дни мы по-прежнему с удовольствием едим весной зелень и зеленый лук, ходим в лес и на луг в поисках первой заячьей капусты, щавеля, сныти, звездчатки и другой весенней зелени. Эта зелень богата витамином С, витаминами группы В, биологически активными веществами, фитонцитами, эфирными маслами, алкалоидами, дубильными веществами и минералами. Правда, их количество в маленьких листочках измеряется всего лишь миллиграммами, но это все равно приносит немалую пользу нашему организму.
Всего лишь небольшой пучок зелени может придать блюду прекрасный аромат, весеннюю свежесть и бодрящие свойства. Конечно, существуют индивидуальные вкусовые особенности, на которые также может влиять состояние здоровья, поэтому то, что нравится одному человеку, другому может не очень нравиться, объясняет эксперт.
Самая первая весенняя зелень
Каждый может выращивать на своем подоконнике зеленый лук и чеснок, или посадить шнитт-лук, зимний лук и черемшу в своем саду — это будет первая садовая зелень, советует Лиене Сондоре. В Латвии черемша является охраняемым растением, хотя в других частях Европы она первой из весенней зелени появляется в меню ресторанов — в омлетах, салатах, супах, ризотто и в качестве дополнения к пасте. В Латвии можно купить семена черемши и посеять ее осенью, чтобы уже весной получить первый урожай.
Фармацевт напоминает, что дикий чеснок, или черемша — это охраняемое растение, занесенное в Красную книгу Латвии. Она растет в тенистых, влажных лесах, образуя колонии разного размера. Собирать это растение в дикой природе запрещено. Поэтому в пищу можно употреблять только черемшу, выращенную из семян в садах. Черемшу кладут в салаты, супы, используют в зеленых смузи, добавляют в творог, масло и песто. Ее также можно сушить или замораживать. Черемша содержат фитонциды, органические кислоты, эфирное масло, витамины С, В, каротин, а также минеральные вещества.
Кроме того, зеленый лук, шнитт-лук, побеги чеснока и зимний лук богаты аллиином, который расщепляется ферментами на фруктозу и эфирные масла, говорит специалист по питанию. В небольших количествах эта зелень содержит калий, натрий, железо, магний, серу, пектиновые вещества, витамин С, витамины группы В и фитонциды.
Ценные дары лугов
В сельской местности, в лесах и лугах Латвии знатоки могут найти обилие зелени, которая придаст блюдам неповторимый аромат. В пищу можно употреблять крапиву, сныть, звездчатку, одуванчик, заячью капусту, листья тысячелистника, подорожник, чабрец, росянку, душицу, мяту, первоцвет весенний, молодые листья клена и липы, колосок душистый, яснотку белую и многие другие луговые растения, рассказывает специалист по питанию. Например, крапива содержит железо, витамины С, К и В, хлорофилл, антиоксиданты и каротиноиды, поэтому ошпаренные молодые листья крапивы прекрасно подходят для салатов. Другие весенние травы имеют схожий состав.
Фармацевт также подчеркивает, что в рацион полезно включать не только обычную зелень, такую как зеленый лук, щавель, укроп или петрушку, но и молодые листья одуванчика и крапивы, сныть, заячью капусту, молодые листья липы и листья первоцвета весеннего. Эти травы богаты витаминами, которые особенно полезны для нашего организма после зимы и помогут укрепить иммунитет. Их используют в салатах, зеленых коктейлях, супах, тушеных блюдах. Лучше всего употреблять их в свежем виде. Листья одуванчика содержат витамины С, Е и В, каротины, калий, кальций, железо, флавоноиды и другие активные вещества.
Сбор лекарственных трав весной
Весной, в марте и апреле, собирают почки сосны, ели и березы. Сосновые почки используются при простуде, кашле и для укрепления иммунной системы, а еловые — при заболеваниях верхних дыхательных путей и кожи, а также для ванн при болях в суставах, рассказывает фармацевт. В апреле и мае, до цветения, собирают листья брусники и толокнянки, которые используют при заболеваниях мочевыводящих путей.
В мае можно собирать листья березы. Отвар березовых почек и листьев используется при заболеваниях мочевыводящих путей, а также при желудочно-кишечных расстройствах. Они обладают противовоспалительными и потогонными свойствами. Цветы первоцвета весеннего также обычно собирают в мае, а листья — после цветения. Их используют при кашле, так как они снимают спазмы, воспаление, успокаивают и обладают мочегонным действием.
В мае и июне собирают листья черной смородины, которые используются как потогонное и противовоспалительное средство при простуде и заболеваниях суставов. Листья крапивы собирают с мая по июль, они имеют широкий спектр применения и ценны как витаминный препарат. Листья лесной земляники собирают в мае и июне, во время цветения этого растения. Они обладают противовоспалительными, антибактериальными и успокаивающими свойствами.
Не забывайте о мерах предосторожности
Оба специалиста подчеркивают, что в пищу следует употреблять только известные дикорастущие растения, так как в Латвии есть ядовитые растения, которые не являются съедобными! Если вы опасаетесь и не знаете какое-то растение, ни в коем случае не кладите его в пищу или чай, а обратитесь за советом к специалисту.
Полезные рецепты
Специалист по питанию рекомендует разнообразить меню весенней зеленью и предлагает несколько простых, полезных рецептов.
- Песто из крапивы и черемши
Большой пучок черемши и крапивы растирают в ступке или измельчают в блендере, добавляют высококачественное оливковое масло, немного морской соли и лимонный сок по вкусу. Едят намазанным на черный хлеб, добавляют к пасте, рису, печеным корнеплодам, в творог и салат. Песто хорошо сочетается также с салакой, корюшкой и другой рыбой.
- Запеченные в духовке корнеплоды с чабрецом
Корнеплоды на выбор — морковь, корень сельдерея, пастернак, репу и другие — нарезать соломкой, сбрызнуть оливковым маслом, добавить морскую соль, щепотку тмина, перемешать и обжарить. Когда корнеплоды будут почти готовы, добавьте листья чабреца, перемешайте и доведите до готовности.
- Салатные соусы
В оливковое масло добавляют немного мелко нарезанной зелени — душицу, листья тысячелистника, побеги чеснока, щепотку соли, немного цидониевого и рябинового сиропа. Затем перемешивают и добавляют в листовой салат.
- Другие идеи
Весеннюю зелень можно смело сбивать для приготовления зеленых коктейлей — так вы получите заряд бодрости на весь день. Смело сочетайте ингредиенты — добавьте льняное семя, отруби подорожника, каму, немного орехов и сухофруктов. Для приготовления сладкой версии добавляйте свежий или замороженный банан, льняное семя, воду, кефир или один из травяных напитков. Добавьте в зеленый коктейль зелень по вашему выбору, небольшой огурец, стебель сельдерея, авокадо, воду, кефир или пахту.