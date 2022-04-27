Витамины под рукой: первая весенняя зелень — богатый источник ценных веществ

Как только вокруг нас начинает появляться первая зелень, самое время добавить ее в наше ежедневное меню. Будь то первый зеленый лук, выросший на подоконнике, первые сосновые и еловые почки, собранные в сельской местности, или первые листья одуванчиков — все они обеспечивают наш организм ценными питательными веществами и витаминами.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Какова роль трав в нашем рационе, какие дикорастущие растения можно употреблять в пищу и какие меры предосторожности следует соблюдать? Рассказывают сертифицированный специалист по питанию Лиене Сондоре и клинический фармацевт Илзе Приедниеце.

Наши предки использовали в своем рационе много натуральных трав, зелени и специй, о чем свидетельствуют найденные при археологических раскопках доказательства, говорит специалист по питанию Лиене Сондоре. В наши дни мы по-прежнему с удовольствием едим весной зелень и зеленый лук, ходим в лес и на луг в поисках первой заячьей капусты, щавеля, сныти, звездчатки и другой весенней зелени. Эта зелень богата витамином С, витаминами группы В, биологически активными веществами, фитонцитами, эфирными маслами, алкалоидами, дубильными веществами и минералами. Правда, их количество в маленьких листочках измеряется всего лишь миллиграммами, но это все равно приносит немалую пользу нашему организму.

Всего лишь небольшой пучок зелени может придать блюду прекрасный аромат, весеннюю свежесть и бодрящие свойства. Конечно, существуют индивидуальные вкусовые особенности, на которые также может влиять состояние здоровья, поэтому то, что нравится одному человеку, другому может не очень нравиться, объясняет эксперт.

Самая первая весенняя зелень



Каждый может выращивать на своем подоконнике зеленый лук и чеснок, или посадить шнитт-лук, зимний лук и черемшу в своем саду — это будет первая садовая зелень, советует Лиене Сондоре. В Латвии черемша является охраняемым растением, хотя в других частях Европы она первой из весенней зелени появляется в меню ресторанов — в омлетах, салатах, супах, ризотто и в качестве дополнения к пасте. В Латвии можно купить семена черемши и посеять ее осенью, чтобы уже весной получить первый урожай.

Фармацевт напоминает, что дикий чеснок, или черемша — это охраняемое растение, занесенное в Красную книгу Латвии. Она растет в тенистых, влажных лесах, образуя колонии разного размера. Собирать это растение в дикой природе запрещено. Поэтому в пищу можно употреблять только черемшу, выращенную из семян в садах. Черемшу кладут в салаты, супы, используют в зеленых смузи, добавляют в творог, масло и песто. Ее также можно сушить или замораживать. Черемша содержат фитонциды, органические кислоты, эфирное масло, витамины С, В, каротин, а также минеральные вещества.

Кроме того, зеленый лук, шнитт-лук, побеги чеснока и зимний лук богаты аллиином, который расщепляется ферментами на фруктозу и эфирные масла, говорит специалист по питанию. В небольших количествах эта зелень содержит калий, натрий, железо, магний, серу, пектиновые вещества, витамин С, витамины группы В и фитонциды.