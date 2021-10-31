Витамины при простуде - как правильно их принимать?

Укрепление иммунитета с помощью витаминов и минеральных веществ является наиболее популярным способом профилактики болезней в Латвии — 88% жителей для скорейшего выздоровления выбирают пищевые добавки. Такой способ популярен среди молодежи (94%) и сениоров (88%). Но делаем ли мы это правильно и насколько это эффективно?

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Как и какие витамины рекомендуется употреблять до и во время простуды, рассказывает фармацевт Зане Мелберга.

"Аскорбинка" - номер один

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Первый витамин, на который следует обратить внимание во время простуды, — витамин С, обладающий разнообразным действием: не только способствует нормальному функционированию иммунной системы, но и содействует защите клеток от оксидативного стресса и нормальной выработке коллагена, а также помогает снизить усталость и слабость. Витамин С можно купить в аптеках, однако принимать его рекомендуется и в естественном виде с пищей — он содержится во многих растительных продуктах, например, в плодах шиповника, в цитрусовых, в листьях земляники и первоцвета. Витамин С сохраняется в крови всего несколько часов, поэтому желательно разделить его суточную дозу на два приема, например, на утро и вторую половину дня.

При простуде можно также принимать витаминные комплексы, предназначенные для укрепления иммунитета и уменьшения симптомов простуды. В их состав обычно входят от пяти до шести ингредиентов, среди которых самым важным активным веществом является витамин С. Обычно в составе таких комплексных витаминов могут быть цинк, селен, витамины D, A или E, реже витамины группы В, а также эхинацея, пчелиное молочко, различные экстракты грибов, клюква или малина. Во время простуды также можно продолжить употребление omega 3.

Пауза для комплексов





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В то время, когда мы простыли, не рекомендуется принимать все остальные комплексные витамины, не связанные с укреплением иммунитета. Это могут быть комплексные витамины, предусмотренные только для детей, подростков, женщин, мужчин или пожилых людей. Например, "женские" витамины, способствующие росту волос и ногтей. В таких комплексах обычно очень большой состав витаминов и минеральных веществ, где каждая позиция содержится в очень больших дозах. Дополнительные витамины и минералы придают вирусам и бактериям новые силы. Во время простуды важно беречь свой организм, поэтому не следовало бы обременять его приемом лишних на этот момент витаминов.

После достижения фазы выздоровления, когда уже не будут наблюдаться активные симптомы простуды (температура, кашель или насморк), употребление специальных комплексных витаминов можно будет возобновить.

Как правильно принимать пищевые добавки?





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Человеку, который полностью здоров и не принимает медикаменты, употреблять витамины и минеральные вещества рекомендуется за завтраком, потому что витамины и минеральные вещества являются активными веществами, стимулирующими энергию, необходимую в течение всего дня. Если человек обходится без завтрака, то пищевые добавки следует принимать в обед. Делать это вечером нежелательно, поскольку образуется приток энергии, способный вызывать трудности с засыпанием. Витамины желательно принимать после еды, однако делать это рекомендуется через 30 минут после приема пищи, запивая стаканом негазированной воды. Не рекомендуется принимать витамины вместе с чаем, кофе и горячими напитками, поскольку кофе и танины могут снизить способность организма усваивать пищевые добавки. Есть добавки, которые рекомендуется принимать натощак, например, железо.

Если принимают несколько пищевых добавок, важно обратить внимание, можно ли принимать их вместе. Рекомендуется также проконсультироваться с врачом относительно совместимости витаминов с медикаментами. Забыв принять рекомендованную дневную дозу, не следует ее удваивать, если только это не рекомендовал врач.

Укрепляем иммунитет своевременно





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Для содействия нормальному функционированию иммунной системы важно ежедневно принимать витамин С, который рекомендуется взрослым в суточной поддерживающей дозе от 2 до 5 г. Если мы хотим как можно больше помочь нашему иммунитету противостоять самым заразным вирусам, можно принимать витаминные комплексы, в которые входят цинк, селен и витамин D. В осенний и зимний сезон витамин D особенно важен, ведь у людей, в организме которых он находится в оптимальном и достаточном количестве, иммунитет намного мощнее и способен сопротивляться вирусам и разным бактериям.

Можно обратить внимание и на такие витаминные комплексы, в состав которых входят различные растительные экстракты, в том числе грейпфрута. В повседневной жизни и во время сидения дома нельзя забывать и о других методах, помогающих укреплению иммунитета, — регулярном выходе на свежий воздух, гимнастике, регулярном проветривании помещений и здоровом и разнообразном питании.

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