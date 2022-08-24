Визит отменили, потому что не было переводчика. Как медучреждения работают с врачами из Украины

Лиене (имя изменено) в июле обратилась к специалисту. Когда она узнала, что врач из Украины, то позаботилась о том, чтобы во время визита они смогли понять друг друга. Сначала ей пообещали, что проблем не будет, но в итоге медучреждение отменило визит, не предложив других вариантов. Неужели специалистам из Украины дают работу, не задумываясь о том, как они будут общаться с пациентами? Сейчас врачи из Украины уже приступили к работе примерно в 45 медицинских учреждениях. Также есть фельдшеры и другой медицинский персонал, сообщает Инспекция здравоохранения.

Как объяснить ситуацию Лиене? Информируют ли пациентов о языковых навыках специалистов в различных медицинских учреждениях? Что делать, если пациент не знает языка, на котором говорит врач? Об этом в материале Delfi.

Лиене рассказывает: "22 июля я записалась на сайте EveselībasPunkts на УЗИ в медицинский центр Elite. Уже после регистрации на сайте VCA я узнала, что врач из Украины. Обычно я проверяю, к кому иду, особенно если не знаю врача (Delfi не называет имя врача, потому что речь идет не о врачебной ошибке, а о работе обслуживающего персонала). Поэтому я позвонила в регистратуру. Я спросила на каком языке мы будем общаться с врачом, потому что я не могу общаться на медицинские темы по-русски. Мне перезвонили и сказали что врач говорит по-английски, а также есть вероятность что медсестра будет на месте и сможет переводить на латышский язык".

"Я просто в шоке. Как так — если я не знаю русского языка в Латвии, я не могу обратиться к врачу. Тогда хотя бы должен быть обещанный переводчик. Кроме того, мне нужно было срочно пройти обследование (диагноз достаточно серьезный) но мне даже не предложили альтернативы. Конечно я позвонила в другое учреждение и записалась туда. Мой конкретный диагноз требует осмотра в определенные дни (он связан с менструальным циклом), так что то, что произошло, еще больше разозлило меня — я ведь заранее записалась на прием".

На вопрос, сообщили ли ей о языковых навыках врача только после того, как она сама об этом спросила, Лиене ответила: "Это произошло потому, что женщина, которая звонила, чтобы отменить прием, сказала, что было отмечено, что я могу общаться на латышском или английском языках. Но это только потому, что я сама позвонила в клинику после записи в интернете и спросила, на каком языке будет визит. Я уже сделала необходимое обследование в другом месте. К счастью, все хорошо, но врач минут пятнадцать объясняла мне диагноз на латышском и почему волноваться не о чем. Теперь я сомневаюсь, поняла ли бы я такую ​​деликатную информацию на английском языке".