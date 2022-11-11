Вкусная ловушка: что будет с организмом, если выпивать по кружке пива каждый день

Многие считают пиво самым "безобидным" алкогольным напитком. Какой может быть вред от одной кружечки пенного? Оказывается, любители пива в большой опасности, ведь "безобидная" кружка может довести до летального исхода, пишет doctorpiter.ru

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Некоторые люди не пьют крепкий алкоголь — водку, виски, коньяк, — но зато частенько собираются с друзьями, чтобы провести вечер за кружечкой пива. Пенный напиток считают не таким опасным: алкоголя в нем, по сравнению с той же самой водкой, совсем немного. Пиво легко пьется, хорошо сочетается с чем угодно — от шашлыка до чипсов и орешков, поэтому человек не замечает, как быстро заканчивается бутылка.

На самом деле в такой "безопасности" и состоит коварство пива: человек быстро к нему привыкает, проходит совсем немного времени — и ему уже сложно представить вечер без любимого напитка в руках. Оказывается, пиво не хуже крепкого алкоголя может разрушить ваше здоровье, говорят врачи. Особенно если пить его каждый день.

"Давайте определимся сразу: полезных доз алкоголя не бывает. В идеале от спиртного стоит отказаться раз и навсегда. Каждому человеку следует понимать, что все рассчитанные нормы потребления алкоголя условны. Возьмем наш пример: 1 кружка пива это примерно 0,5 литра в день. То есть за месяц человек выпивает около 15 литров. Звучит уже не так "безопасно", не правда ли?" — говорит кардиолог Вадим Жук.