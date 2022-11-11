Вкусная ловушка: что будет с организмом, если выпивать по кружке пива каждый день

Многие считают пиво самым "безобидным" алкогольным напитком. Какой может быть вред от одной кружечки пенного? Оказывается, любители пива в большой опасности, ведь "безобидная" кружка может довести до летального исхода, пишет doctorpiter.ru
Некоторые люди не пьют крепкий алкоголь — водку, виски, коньяк, — но зато частенько собираются с друзьями, чтобы провести вечер за кружечкой пива. Пенный напиток считают не таким опасным: алкоголя в нем, по сравнению с той же самой водкой, совсем немного. Пиво легко пьется, хорошо сочетается с чем угодно — от шашлыка до чипсов и орешков, поэтому человек не замечает, как быстро заканчивается бутылка.
На самом деле в такой "безопасности" и состоит коварство пива: человек быстро к нему привыкает, проходит совсем немного времени — и ему уже сложно представить вечер без любимого напитка в руках. Оказывается, пиво не хуже крепкого алкоголя может разрушить ваше здоровье, говорят врачи. Особенно если пить его каждый день.
"Давайте определимся сразу: полезных доз алкоголя не бывает. В идеале от спиртного стоит отказаться раз и навсегда. Каждому человеку следует понимать, что все рассчитанные нормы потребления алкоголя условны. Возьмем наш пример: 1 кружка пива это примерно 0,5 литра в день. То есть за месяц человек выпивает около 15 литров. Звучит уже не так "безопасно", не правда ли?" — говорит кардиолог Вадим Жук.
Так, в конечном итоге постоянное (3-4 раза в неделю и чаще) употребление пива может привести к:
- алкогольной зависимости, с которой человек вряд ли справится самостоятельно;
- серьезным проблемам с сердцем.
"В ситуации регулярного даже в малых дозах поступления алкоголя в организм страдает сердце. У любителей пива врачи диагностируют кардиомиопатии, что может привести к сердечной недостаточности. Также не редкость — аритмии. Дело может закончиться внезапной смертью", — предостерегает Вадим Жук.
И конечно же, повышается давление — это очень частое явление. Человек начинает страдать от гипертонии, и если не предпринять мер, то состояние может резко ухудшиться.
Помимо сердечно-сосудистой системы страдает и эндокринная. Не зря же есть такое выражение — "пивной животик". Любителей пива так и опознают: нормальные или худощавые ноги, отечность на лице и большой упругий живот, который трудно спрятать даже под объемной курткой.
"Пиво — очень калорийный продукт, почему-то об этом многие забывают. Если пить его довольно часто, то это легко может повлечь за собой увеличение массы тела, вплоть до формирования висцерального ожирения", — говорит гинеколог-эндокринолог Марина Лисянская.
А именно висцеральный жир провоцирует:
- нарушение углеводного обмена в виде инсулинорезистентности,
- появление сахарного диабета второго типа (чтобы этого избежать, от напитка придется отказаться).
И несомненно, страдают и другие системы нашего организма. В первую очередь это желудочно-кишечный тракт. Он первым принимает на себя "пивной удар".
"В состав пива входят: вода, солод, дрожжи и хмель. А также этиловый спирт (3-6, а иногда и 6-8%), токсины и соли тяжелых металлов. Именно эти вещества и приносят вред", — говорит гастроэнтеролог Мария Матюшина.
Если увеличивается доза пенного напитка, то она превращается в гепатотоксическую, что приводит к заболеваниям печени. В частности, у человека может развиться алкогольный гепатит, который потом трансформируется в цирроз печени.
Также избыточное употребление пива повышает риск развития:
- токсического хронического панкреатита,
- гастрита,
- язвенной болезни.
- Кроме того, регулярное употребление пива — даже в небольших количествах — приводит к нарушению стула.
"Помимо этого стоит знать, что пиво богато натрием: именно такие продукты провоцируют выработку психологической и физической зависимости. И человек может долго не осознавать, что стал зависим от пенного напитка", — говорит врач.
Однако есть и польза: если у человека нет проблем со здоровьем и он пьет пиво редко, то тут напиток может даже немного помочь организму.
Дело в том, что пиво ускоряет обменные процессы, что, в свою очередь, должно способствовать омолаживанию клеток кровеносных сосудов.
Кроме того, качественный напиток может тормозить рост и размножение многих болезнетворных бактерий, оказывать болеутоляющее и успокаивающее действие на организм. Но обольщаться не стоит: ведь у всего есть обратная сторона медали, которая, как мы выяснили, очень опасна, заключила гастроэнтеролог.