Вместе мы можем помочь! Маленькую Алисию c тяжелым диагнозом ждут на обследование и лечение

Алисии Бойцовой всего пять лет. Глядя на эту жизнерадостную и улыбающуюся девочку, трудно поверить, что она больна. Ей поставлен диагноз "нарушение развития речи". Алисия почти не говорит. Произносит отдельные слова, а все, чего хочет, показывает своей или маминой рукой.

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Проблему речи родители стали замечать в полтора года. Девочка вообще отказывалась произносить звуки. Но врачи успокаивали и говорили, что это небольшое отставание в развитии и скоро Алисия заговорит. Однако чудо не происходило и мама девочки стала водить ее на занятия к логопедам. Благодаря усилиям врачей и родителей к пяти годам Алисия смогла начать произносить отдельные слова.

Мама Алисии постоянно занимается с ребенком, но улучшения не происходит. Несколько слов не могут заменить полноценного общения и развития. Конечно, мама хочет, что бы ее ребенок смог разговаривать. Чтобы понять, как можно помочь этой девочке, необходимо провести полное обследование и назначить правильное лечение, реабилитацию. Понять, как заниматься с Алисией, как развить ее речь. Ведь она ходит в обычный детский сад и у нее много друзей. Они не всегда ее понимают, но играют вместе.

Через два года Алисия пойдет в школу. У этой семьи очень мало времени, чтобы научить ребенка разговаривать. Родители надеются, что врачи из Санкт-Петербурга смогут помочь их дочери. Ее ждут в Институте Мозга Человека им. Н. Бехтеревой весной 2022 года на обследование и лечение. Стоимость составляет 4800 евро.

Фонд "Вера. Надежда. Любовь" и родители девочки обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь им попасть в Санкт-Петербург на лечение. И хотя международная ситуация очень тревожная, мама Алисии готова отправится в Институт Мозга Человека, ведь это единственный шанс, чтобы ее ребенок заговорил.

Если у вас есть возможность внести свой вклад в сбор средств, то сделать это можно следующим образом:

• позвонив по номеру 90006684, вы перечислите 1 евро 42 цента;

• позвонив по номеру 90006560, вы пожертвуете 4 евро 27 центов;

• позвонив по номеру 90006776, ваш вклад составит 7 евро и 11 центов;

• на сайте фонда www.deti-help.com с пометкой "Для Алисии Бойцовой".