Вместо яркой карьеры — инвалидность на всю жизнь. Как не перегрузить ребенка спортом?

Максим (имя изменено) упал на тренировке. Наступила клиническая смерть. Его удалось спасти, но он на всю жизнь остался инвалидом второй группы. Несмотря на то, что семья наверняка знала об утолщении сердечной мышцы, они продолжали водить сына на хоккейные тренировки. Да, с проблемами сердца можно заниматься спортом, но не всеми его видами. Как можно вырастить успешного спортсмена без риска для его здоровья и жизни?

Ранее мы уже писали о 17-летнем хоккеисте и причинах его инвалидности, а также об отношении профессиональных спортсменов к перегрузкам детей на тренировках. В данном случае суд признал вину тренера и спортивного врача, обязав их выплатить компенсацию в размере 40 000 евро. Решение суда шокировало тренеров и спортивных врачей.

Delfi поговорил с кардиологом Сантой Вилтере, которая в свое время возглавляла лечебный отдел Государственного центра спортивной медицины и обследовала будущих и действующих спортсменов. Вилтере считает это решение суда несправедливым, потому что в своей работе она наблюдала, насколько непонятна для родителей детская физиология. Они не понимают, когда ребенок устал, когда нагрузка на сердце слишком велика. И даже если им это объясняется, некоторые считают, что врачи просто преувеличивают.

На вопросы о влиянии физических нагрузок на здоровье сердца и о том, как уберечь детей, отвечают три эксперта: спортивный врач Ева Красовска, Байба Норите-Лапсиня, руководитель Центра спортивной медицины Детской клинической университетской больницы (BKUS), и Санта Вилтере, кардиолог, имеющая сертификаты по электрокардиографическому методу тестирования физических нагрузок и стандартному методу эхокардиографии.