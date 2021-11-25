"Вонючки — в основном, одинокие люди": почему некоторые окружающие неприятно пахнут

Резкий запах пота, который часто преследует в спортзале и на работе, может не только мешать окружающим, но и свидетельствовать о серьезных проблемах в организме.

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На его появление могут повлиять гормональный сбой, вредная пища, алкоголь и сигареты, неправильный подбор одежды и даже капуста, съеденная на ужин. Врачи объяснили "Газете.Ru", в каких случаях люди источают неприятный запах.

Летом в транспорте, ресторанах, кинотеатрах и других общественных местах часто можно заметить устойчивый запах пота. С наступлением холодов проблема становится менее острой, но не для всех: посетители спортзалов, например, сталкиваются с ней круглый год. Иногда это связано с плохой работой кондиционеров в фитнес-центрах, но нередко запах распространяют отдельные любители поднимать штангу.

Кому жаловаться на запах



Посетители спортзалов, как правило, жалуются на зловоние друг другу, и если все же намереваются решить эту проблему, то говорят об этом фитнес-тренерам или администраторам, работающим в спортзале, рассказал тренер одного из спортивных клубов Евгений Симонов. Однако, по его словам, это не имеет смысла: делать замечания клиентам могут только сами клиенты — но не сотрудники зала.

"Если кто и может подойти и сделать замечание, так это клиент. А вот персонал вряд ли поможет, потому что за это можно получить выговор", — говорит инструктор.

В спортзалах есть негласные правила соблюдения гигиены. Однако в бюджетных фитнес-центрах к ним относятся менее внимательно, чем в заведениях класса выше, где люди следят за собой более тщательно.

"Почему запах такой стойкий? Потому что некоторые люди не стирают форму после каждой тренировки. Часто оставляют ее в арендованном шкафчике и на следующее занятие надевают то же самое, — говорит Евгений Симонов. — Вонючки — в основном, одинокие люди. А вообще грязнульки везде есть (не только в спортзале), и свой запах они, как правило, не замечают".

В офисе, как и в спортзале, тоже можно столкнуться с такой неприятностью. Но обращаться с жалобой по этому поводу в HR-отдел не стоит, советуют в сервисе по поиску работы. Этот вопрос не в компетенции кадровика. Урегулировать положение дел может департамент административной хозяйственной части, но лучше всего прибегнуть к коммуникациям внутри коллектива и решать вопрос полюбовно без вмешательства в процесс посторонних лиц.

Откуда берется запах

Foto: PantherMedia/Scanpix



Простые наблюдения показывают: запах пота, как правило, исходит от мужчин. Однако терапевт Алена Хрипкова подчеркивает: резкость запаха пота не зависит от пола человека.

"Выделения потовых желез сами по себе не имеют запаха, но приобретают его лишь после того, как бактерии на коже погибают и вырабатывают пахучие продукты распада", — объясняет Алена Хрипкова.

По словам Татьяны Сусловой, врача-эндокринолога, запах пота не будет таким едким, если ежедневно принимать душ, выбирать одежду из дышащих материалов, использовать дезодорант или антиперспирант. А еще — отказаться от вредных привычек: как объясняет эндокринолог, причиной появления резкого запаха могут служить такие факторы как питание (острая пища, кофе, шоколад, какао, чай увеличивают теплоотдачу и стимулируют потоотделение), алкоголь и сигареты, избыточный вес.

Появлению неприятного запаха кожи может способствовать и съеденное накануне, рассказывает врач Екатерина Бокова. Например, человек, поужинавший продуктами с высоким содержанием серы, может "в течение ближайших 24-48 часов источать характерно серный запах". "Сера больше всего как элемент содержится в крестоцветных, а крестоцветные — это капуста, будь то брокколи или белокочанная", — уточняет Екатерина Бокова.

Кроме того, на изменение запаха пота влияют лук — и особенно чеснок. "Запах может быть не очень раздражающим и не явно чесночным, но это будет характерный и не очень приятный запах", — объясняет врач.