"Вонючки — в основном, одинокие люди": почему некоторые окружающие неприятно пахнут

Резкий запах пота, который часто преследует в спортзале и на работе, может не только мешать окружающим, но и свидетельствовать о серьезных проблемах в организме.
На его появление могут повлиять гормональный сбой, вредная пища, алкоголь и сигареты, неправильный подбор одежды и даже капуста, съеденная на ужин. Врачи объяснили "Газете.Ru", в каких случаях люди источают неприятный запах.
Летом в транспорте, ресторанах, кинотеатрах и других общественных местах часто можно заметить устойчивый запах пота. С наступлением холодов проблема становится менее острой, но не для всех: посетители спортзалов, например, сталкиваются с ней круглый год. Иногда это связано с плохой работой кондиционеров в фитнес-центрах, но нередко запах распространяют отдельные любители поднимать штангу.
Кому жаловаться на запах
Посетители спортзалов, как правило, жалуются на зловоние друг другу, и если все же намереваются решить эту проблему, то говорят об этом фитнес-тренерам или администраторам, работающим в спортзале, рассказал тренер одного из спортивных клубов Евгений Симонов. Однако, по его словам, это не имеет смысла: делать замечания клиентам могут только сами клиенты — но не сотрудники зала.
"Если кто и может подойти и сделать замечание, так это клиент. А вот персонал вряд ли поможет, потому что за это можно получить выговор", — говорит инструктор.
В спортзалах есть негласные правила соблюдения гигиены. Однако в бюджетных фитнес-центрах к ним относятся менее внимательно, чем в заведениях класса выше, где люди следят за собой более тщательно.
"Почему запах такой стойкий? Потому что некоторые люди не стирают форму после каждой тренировки. Часто оставляют ее в арендованном шкафчике и на следующее занятие надевают то же самое, — говорит Евгений Симонов. — Вонючки — в основном, одинокие люди. А вообще грязнульки везде есть (не только в спортзале), и свой запах они, как правило, не замечают".
В офисе, как и в спортзале, тоже можно столкнуться с такой неприятностью. Но обращаться с жалобой по этому поводу в HR-отдел не стоит, советуют в сервисе по поиску работы. Этот вопрос не в компетенции кадровика. Урегулировать положение дел может департамент административной хозяйственной части, но лучше всего прибегнуть к коммуникациям внутри коллектива и решать вопрос полюбовно без вмешательства в процесс посторонних лиц.
Откуда берется запах
Простые наблюдения показывают: запах пота, как правило, исходит от мужчин. Однако терапевт Алена Хрипкова подчеркивает: резкость запаха пота не зависит от пола человека.
"Выделения потовых желез сами по себе не имеют запаха, но приобретают его лишь после того, как бактерии на коже погибают и вырабатывают пахучие продукты распада", — объясняет Алена Хрипкова.
По словам Татьяны Сусловой, врача-эндокринолога, запах пота не будет таким едким, если ежедневно принимать душ, выбирать одежду из дышащих материалов, использовать дезодорант или антиперспирант. А еще — отказаться от вредных привычек: как объясняет эндокринолог, причиной появления резкого запаха могут служить такие факторы как питание (острая пища, кофе, шоколад, какао, чай увеличивают теплоотдачу и стимулируют потоотделение), алкоголь и сигареты, избыточный вес.
Появлению неприятного запаха кожи может способствовать и съеденное накануне, рассказывает врач Екатерина Бокова. Например, человек, поужинавший продуктами с высоким содержанием серы, может "в течение ближайших 24-48 часов источать характерно серный запах". "Сера больше всего как элемент содержится в крестоцветных, а крестоцветные — это капуста, будь то брокколи или белокочанная", — уточняет Екатерина Бокова.
Кроме того, на изменение запаха пота влияют лук — и особенно чеснок. "Запах может быть не очень раздражающим и не явно чесночным, но это будет характерный и не очень приятный запах", — объясняет врач.
Бывает, что продукты и гигиена ни при чем — специфический запах пота может являться признаком развития некоторых заболеваний, объясняет Алена Хрипкова — к ним относятся сахарный диабет, болезни почек и печени. А также свидетельствовать о гормональных изменениях, особенно в подростковом возрасте.
По словам Боковой, есть два состояния, когда неприятный запах тела не победить никак. "Одно из них — генетически обусловленная патология, когда человек транслирует резкий рыбный запах, — сообщила она. Это триметиламинурия, врожденное генетически обусловленное заболевание, которое на данный момент никак не лечится. Очень малое число людей страдает такой патологией, и этот запах ни с чем не перепутаешь".
Второй случай — это специфический аромат, который люди начинают источать в старости. "Это запах ноненаля. Его никак не изменишь, это связано с изменением структуры как потовых желез, так и гормонального фона, — рассказала врач. — Его довольно сложно заглушить, и он четко распознается, особенно противоположным полом, позволяя детектировать возраст человека".
Как побороть запах пота
Косметические средства не дают 100% защиты от запаха — они лишь временно его маскируют. Как объясняет Елена Мановска, врач-терапевт и нутрициолог, дезодорант всего лишь уменьшает численность бактерий на коже и, следовательно, приглушает аромат, но не регулирует потоотделение. Антиперспирант же, наоборот, снижает потоотделение путем закупоривания желез, оказывая временный эффект.
"Главное — обратить внимание на состав средства. Лучше всего, если в дезодоранте не будет триклозана — сильного антибактериального компонента, который подозревают в канцерогенности и влиянии на развитие устойчивости к антибиотикам. Самые безопасные — натуральные дезодоранты, в составе которых эфирные масла и экстракты трав", — говорит Алена Хрипкова. В составе антиперспиранта не стоит опасаться солей алюминия, несмотря на распространенное заблуждение, что они могут вызвать рак, уточняет эксперт.
Однако Елена Мановска полагает, что к таким кардинальным методам прибегать не стоит. Облегчить ситуацию может и прием ванн дважды в неделю с бишофитом (магниевая соль), который можно чередовать с хвойными экстрактами, эфирными маслами, скипидарным раствором или бромом. Стресс, который также является одним из провоцирующих факторов повышенной потливости, можно регулировать путем приема растительных средств, например, мелиссы, ромашки, пассифлоры, валерианы, пустырника.