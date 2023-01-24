Вопрос жизни и смерти. Латвия может остаться без квалифицированных трансплантологов

Ольге Егоровой 35 лет, и она одна из самых молодых трансплантологов в Латвии. "Я в восторге от того, что мы делаем — с нашими навыками и знаниями нам удается помогать людям, которые без нас не выжили бы", — говорит Ольга. Она любит практическую работу, результат которой можно увидеть своими глазами. Ольга выбрала резидентуру по трансплантологии, хотя на учебе об этом ничего не рассказывали.

Она переживала, получится ли у нее за три года выучить все, что нужно. В резидентуре было много теории и интенсивной практики. Когда Ольга пересадила первые 20 почек, она получила сертификат. "Я бы никогда не взялась делать трансплантацию, если бы не знала, как это делается", — говорит она. Трансплантолог Александр Мальцев, который работает в этой области дольше, говорит, что пересаживать почки основываясь только на хирургических знаниях это то же самое, как если бы летчик Цессны управлял Боингом.

Трансплантация — способ сэкономить

Таких хирургов, как Ольга, в Латвии всего пятеро. Среди них никто не уехал работать за границу, в отличие от врачей других специальностей. Все работают в больнице Страдиня. Именно эти хирурги извлекают органы у доноров. Правда, Рижский университет Страдиня принял решение закрыть резидентуру по трансплантологии, поэтому через пару лет это может стать проблемой, ведь новых специалистов больше не будет.

Профессор Илзе Гропе, декан факультета резидентуры РСУ, говорит, что за последние семь лет эту программу закончил "всего один резидент". "Как и везде в мире, в Латвии органы пересаживают хирурги — пересадку сердца проводят кардиохирурги, пересадку печени — абдоминальные хирурги, пересадку костей — травматологи-ортопеды. Хирурги приобрели знания и навыки в области трансплантологии в клинической работе, и мы не видим необходимости в трехлетнем обучении", — заявила профессор. На вопрос, кто будет оперировать почки, Гропе не отвечает.

Профессор также неточно называет количество резидентов. Портал Delfi выяснил, что за семь лет эту программу прошли три врача — в 2016-м, в 2021-м и скоро выпустится еще один. Один или три, конечно, не большая разница. Впрочем, 43 живых человека тоже неплохой вклад, — именно столько почек было пересажено в Латвии в прошлом году. Их получают как от живых доноров, так и от умерших.