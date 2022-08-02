Вот увидишь! 14 советов для здоровья глаз

Почти половина (47%) опрошенных жителей Латвии указали, что за последний год их зрение ухудшилось (6% — значительно ухудшилось, 41% — незначительно ухудшилось). Об этом свидетельствуют данные Мониторинга здоровья* одной из сети латвийских аптек, полученные в сотрудничестве с исследовательской компанией SKDS.

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При этом у 45% зрение за последний год не изменилось, у 1% улучшилось, а еще 7% не смогли дать определенного мнения. Клинический фармацевт Илзе Приедниеце объясняет, как профилактически заботиться о зрении и здоровье глаз в целом.

25% проверяют зрение не реже одного раза в год, 39% — раз в 2–3 года, 17% — раз в 4–5 лет, 13% — реже, 4% — никогда не проверяли, а 1% не смог высказать свое мнение.

Рекомендации и профилактика

Для здоровья глаз важен сбалансированный режим труда и отдыха, а также соблюдение требований гигиены зрения — эргономичные рабочие места и соответствующее освещение. Специалист напоминает нам, что для здоровья глаз, как и для здоровья всего организма, рекомендуется вести здоровый образ жизни и пользоваться соответствующей косметикой вокруг глаз.

Откажитесь от вредных привычек, таких как курение, и ограничьте потребление алкоголя. Ешьте здоровую и сбалансированную пищу, а также ежедневно выпивайте достаточное количество воды. Рекомендуется есть все цветные и зеленые овощи, зелень, фрукты и ягоды, богатые витаминами и минералами. Каждый день не менее 30 минут занимайтесь физкультурой и больше бывайте на свежем воздухе. Поддерживайте здоровый вес тела — лишний вес и ожирение увеличивают риск заболевания сахарным диабетом, который может ухудшить зрение. Отводите достаточно времени на отдых и сон, спите не менее 7-8 часов, а также ищите способы, как уменьшить стресс и сократить время, которое вы проводите у экранов различных электронных приборов. Носите солнечные очки, так как они защищают глаза от вредного воздействия ультрафиолетового излучения. Работая в саду и т. п., пользуйтесь защитными очками и масками. Для пациентов с хроническими заболеваниями очень важно следовать указаниям врача, например, принимать лекарства, контролировать кровяное давление и регулярно измерять уровень холестерина и глюкозы. Пользуйтесь качественной косметикой для глаз и следите за сроком ее годности. Работая за компьютером, давайте глазам отдохнуть каждые 30 минут — не пользуйтесь телефоном и не читайте журналы во время таких перерывов, так как это также напрягает зрение. Для сохранения зрения необходимо делать упражнения для глаз — смотреть вдаль, делать движения глазами вниз, вверх, вправо, влево, в разные стороны, прищуривать глаза. Кроме того, регулярно вставайте с рабочего места и двигайтесь. Узнайте, не было ли у кого-то из ваших родственников болезней глаз. Это поможет понять, находитесь ли вы в группе повышенного риска. В случае ухудшения зрения обращайтесь к окулисту. Взрослым рекомендуется проверять зрение каждые 1–2 года, а после 40 лет — ежегодно. Консультируйтесь со специалистами о приеме соответствующих БАДов. Для здоровья глаз существует широкий спектр БАДов, помогающих поддерживать нормальное зрение и функцию сетчатки. Обычно их рекомендуют при длительном напряжении глаз, а также людям, которые много работают за компьютером, смотрят телевизор, читают или водят машину. Добавки содержат витамины А, Е, С и В, цинк, селен, медь, Омега-3 жирные кислоты, лютеин, зеаксантин и экстракты лекарственных трав (таких как черника, бархатцы, календула и очанка). Фармацевт добавляет, что экстракт черники помогает улучшить зрение в темноте.

Глазные капли

При появлении синдрома сухого глаза желательно применять увлажняющие глазные капли. Они рекомендуются для сухих, усталых, раздраженных и красных глаз. Капли следует использовать в следующих случаях:

во время интенсивной нагрузки на глаза, когда глаза моргают, например, из-за длительной работы за компьютером, длительного просмотра телевизора и чтения или другой работы вблизи, например, с микроскопом, или вождения автомобиля;

во время ношение жестких или мягких контактных линз;

при воздействии вредных факторов окружающей среды, таких как пыль, кондиционер, сухой воздух, отопление, солнце, ветер, сигаретный дым, полеты на самолете.

В составе глазных капель используются:

гиалуронат натрия, который увлажняет, притягивая воду;

трегалоза, которая увлажняет, стабилизирует и защищает клеточную мембрану;

декспантенол, который успокаивает, увлажняет и защищает поверхность глаза;

липиды, которые смазывают поверхность глаза;

гипромеллоза, которая увлажняет поверхность глаза, образуя защитный слой;

экстракты лекарственных растений, таких как алоэ вера, черника и календула.

Глазные капли можно использовать несколько раз в день или по мере необходимости, а также применять в течение длительного времени. Гелевые глазные капли обеспечивают более длительный эффект, но их нужно использовать реже. Глазные капли могут быть с консервантами или без них. Глазные капли без консервантов подойдут для чувствительных глаз. В продаже имеются также глазные капли во флаконах, содержащих одну дозу. Тем, кто носит контактные линзы, необходимо выбирать глазные капли, которые можно применять во время ношения контактных линз. Их можно использовать до, во время и после снятия контактных линз. Перед применением капель необходимо вымыть руки. Обратите внимание, что срок годности глазных капель после вскрытия упаковки также может отличаться. Рекомендуется использовать содержимое флакона в течение 1, 3 или 6 месяцев после того, как он был впервые открыт, как указано на упаковке производителем.

* Опрос проводился в сотрудничестве с компанией интернет-исследований SKDS — было опрошено 1005 жителей Латвии.