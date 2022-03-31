Возвращаем бодрость: лучшие способы снять усталость в разных ситуациях

Большинству из нас ситуация очень знакома: вы присутствуете на деловой встрече или отдыхаете в вечернее время с друзьями. И вдруг наваливается тяжелая усталость. Вы не только позевываете, но глаза просто закрываются, а сосредоточиться на чем-то невозможно.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Если вы расслабитесь, вы впадете в микросон. Это явление может длиться от долей секунды до 30 секунд, редко — до двух минут. Мозг отключается произвольно. Иногда человек даже не понимает, что был в состоянии микросна. Причина этого явления — постоянные недосыпания или хроническая усталость. Что поможет преодолеть усталость? Есть несколько способов, которые можно быстро применить, чтобы снова стать бодрым, — об этом пишет https://www.infohome.com.ua

Что поможет против утренней усталости?



Иногда человек, проснувшись утром, уже чувствует себя усталым. Он постоянно зевает, и только кофе помогает привести себя в порядок. Часто такое состояние бывает по утрам у сов, которые предпочитают утром подольше поспать, а вечером допоздна посидеть у телевизора или с планшетом. Послушайтесь следующих советов: встав с кровати, хорошенько потянитесь; откройте окно, вдохните и выдохните глубоко несколько раз; примите контрастный душ; выпейте хороший зерновой кофе, черный или зеленый чай — но, пожалуйста, только в меру.



Что помогает против усталости после обеда?



Как только вы забываете об утренней усталости, наступает время обеда. Вы можете наслаждаться обедом, и, уже примерно через час, опять наваливаются усталость и сон. Многие жалуются на свинцовую усталость после еды. Почему это происходит? Наш организм нуждается в большом количестве крови и энергии, чтобы переварить пищу. Это снижает кровяное давление, и, пожалуйста, опять усталость! Что поможет перейти к бодрствованию?