Возвращаем бодрость: лучшие способы снять усталость в разных ситуациях

Большинству из нас ситуация очень знакома: вы присутствуете на деловой встрече или отдыхаете в вечернее время с друзьями. И вдруг наваливается тяжелая усталость. Вы не только позевываете, но глаза просто закрываются, а сосредоточиться на чем-то невозможно.
Если вы расслабитесь, вы впадете в микросон. Это явление может длиться от долей секунды до 30 секунд, редко — до двух минут. Мозг отключается произвольно. Иногда человек даже не понимает, что был в состоянии микросна. Причина этого явления — постоянные недосыпания или хроническая усталость. Что поможет преодолеть усталость? Есть несколько способов, которые можно быстро применить, чтобы снова стать бодрым, — об этом пишет https://www.infohome.com.ua
Что поможет против утренней усталости?
Иногда человек, проснувшись утром, уже чувствует себя усталым. Он постоянно зевает, и только кофе помогает привести себя в порядок. Часто такое состояние бывает по утрам у сов, которые предпочитают утром подольше поспать, а вечером допоздна посидеть у телевизора или с планшетом. Послушайтесь следующих советов: встав с кровати, хорошенько потянитесь; откройте окно, вдохните и выдохните глубоко несколько раз; примите контрастный душ; выпейте хороший зерновой кофе, черный или зеленый чай — но, пожалуйста, только в меру.
Что помогает против усталости после обеда?
Как только вы забываете об утренней усталости, наступает время обеда. Вы можете наслаждаться обедом, и, уже примерно через час, опять наваливаются усталость и сон. Многие жалуются на свинцовую усталость после еды. Почему это происходит? Наш организм нуждается в большом количестве крови и энергии, чтобы переварить пищу. Это снижает кровяное давление, и, пожалуйста, опять усталость! Что поможет перейти к бодрствованию?
Что помогает от усталости во время долгой езды?
Иногда приходится вести машину в позднее время или долго находиться в дороге за рулем. Это неизбежно приводит к усталости. Ситуация очень опасная! Если вы попадете в микросон, вы подвергнете опасности себя и других. Итак, что можно предпринять в такой ситуации? Побеседуйте с попутчиками или, на худой конец, сами с собой; сделайте перерыв и немного подвигайтесь; откройте окно, позаботьтесь о холодном, свежем воздухе; включите музыку и подпевайте; сконцентрируйтесь на встречных автомашинах, посчитайте, например, красные; остановитесь на обочине и поспите несколько минут.
Что помогает от усталости на собраниях, лекциях?
Вечер в самом разгаре, а вы чувствуете себя усталым, но уходить не хочется. Эти советы помогут в таком случае, а также при усталости во время лекций и заседаний: встаньте и подвигайтесь, пользоваться туалетом, например, — это в порядке вещей; выпейте побольше воды; сосредоточьтесь на одном предмете в комнате, посчитайте, сколько там людей.
Что помогает быть бодрой во время беременности?
Беременность утомительна для организма. В частности, в первом и третьем триместрах будущие мамы страдают из-за постоянной усталости. Проблема в том, что популярный стимулятор — кофе — можно употреблять только в небольших количествах. Что же поможет бодрствовать? В первую очередь, нужно все делать медленно и часто отдыхать. А следующие советы помогут избавиться от сонливости: проводите больше времени на свежем воздухе; регулярно проветривайте помещение; ешьте пищу небольшими порциями и чаще; пейте много воды; побалуйте себя послеобеденным сном.
Внимание: если вы постоянно чувствуете себя усталым, даже если вы спите достаточно, нужно уточнить причину у врача. Возможно, вы страдаете от дефицита железа или есть проблемы с щитовидной железой.