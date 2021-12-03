Время мандаринов: чем полезны цитрусовые — рассказывают специалисты

Приближаются зимние праздники, а вместе с ними наступает и традиционное "время мандаринов". Других цитрусовых зимой также в избытке. Чем они полезны и что нужно знать при их употреблении?

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Своими советами и рекомендациями делятся сертифицированный специалист по питанию Лиене Сондоре и клинический фармацевт Илзе Приедниеце.

Сочные, ароматные плоды цитрусовых — словно предвестники зимы и зимних праздников. В наших широтах они не растут и служат хорошим дополнением к местным ягодам и фруктам в меню. Они обогащают наш рацион витамином C, антиоксидантами, эфирными маслами, а также являются хорошим источником клетчатки. Плоды цитрусовых очень вкусны сами по себе, а также являются прекрасной добавкой к салатам, соусам, десертам, мясным и рыбным маринадам.

Витамины, минералы, антиоксиданты

Семейство цитрусовых очень многочисленно, но наиболее известные его представители — это лимон, апельсин, лайм, памело, кумкват. Плоды цитрусовых богаты витаминами, главным образом витамином C, но содержат также витамины A, B, P и минеральные вещества, рассказывает специалист по питанию. Употребляя в пищу эти фрукты, мы получаем фолаты, кальций, магний, калий и другие ценные вещества. Витамин С хорошо укрепляет организм в сезон вирусов, а также способствует синтезу коллагена и лучшему всасыванию железа в организме. Плоды цитрусовых рекомендуются также для профилактики сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний, так как содержат много кальция, пектиновых веществ, полифенолов, флавоноидов. Содержащиеся в них антиоксиданты помогают организму бороться со свободными радикалами и защищают его от оксидативного стресса.

Клинический фармацевт объясняет, что в 100 граммах плодов цитрусовых содержится в среднем 30-60 мг витамина C. Витамин C, или аскорбиновая кислота — это растворимый в воде витамин, который не синтезируется в организме, поэтому его необходимо ежедневно получать вместе с пищей. Он способствует нормальной работе иммунной системы, его принимают при вирусных и инфекционных заболеваниях, во время выздоровления, при интенсивной физической нагрузке. Он помогает уменьшить слабость и усталость, а также обеспечить нормальный энергообмен.

К тому же витамин C — это антиоксидант, который способствует защите клеток от оксидативного стресса, необходим для здоровья кожи, помогает нормальному синтезу коллагена и укрепляет стенки кровеносных сосудов. Человеку необходимо ежедневно получать 75-100 мг витамина С, а курильщикам он требуются в еще больших дозах.

Сколько плодов цитрусовых можно съедать ежедневно?

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В день рекомендуется съедать 2-3 порции фруктов или ягод, говорит Л. Сондоре. Здоровому, активному человеку не следует ограничивать их потребление. Вместе с фруктами мы получает клетчатку, полезную для желудочно-кишечного тракта. Во фруктах мало калорий, но много ценных питательных веществ. Это означает, что фрукты можно есть также для коррекции веса. Больные диабетом также могут употреблять в пищу фрукты, но им нужно выбирать фрукты с более низким гликемическим индексом.

Лучше есть цельные фрукты, а не пить соки, так как в первом случае чувство сытости наступит гораздо быстрее, чем если выпить стакан сока, который резко повышает уровень сахара в крови. Соки вкусны, но не содержат ценной клетчатки. Фрукты полезны всем: если они вам нравятся и не вызывают аллергию, то нет причины исключать их из рациона.

Меры предосторожности при употреблении цитрусовых

Плоды цитрусовых являются мощным аллергеном, поэтому, если врач выявил у вас аллергию, необходимо соблюдать меры предосторожности. Также содержащиеся в плодах цитрусовых кислоты могут повлиять на здоровье полости рта и зубов. Оказывается, столь популярная лимонная вода в течение дня может повреждать зубную эмаль. Нужно следить за тем, чтобы после употребления в пищу плодов цитрусовых не обострились проблемы с пищеварением, подчеркивает специалист по питанию.

Фармацевт также рекомендует быть осторожными с плодами цитрусовых при заболеваниях желудка, так как они могут вызвать раздражение слизистой желудка и кишечника. После того, как вы поели плоды цитрусовых, не следует сразу чистить зубы - лучше прополоскать рот, а зубы почистить через 30 минут.

Взаимодействие с медикаментами

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Фармацевт подчеркивает, что, если вы принимаете медикаменты, то употреблять в пищу плоды цитрусовых нужно с осторожностью. Грейпфрутовый сок повышает концентрацию некоторых медикаментов в плазме крови, поэтому может усилиться их эффект, возникнуть передозировка, возможно усиление побочных эффектов. Это определенные лекарства для снижения холестерина, снижения давления, антибиотики, антидепрессанты, медикаменты, применяемые в психиатрии. Например, относящийся к антагонистам кальция амлодипин, применяемый для лечения повышенного давления.

Грейпфруты или их сок могут повысить уровень амлодипина в крови, усилить его антигипертензивный эффект. Вот почему во время приема этих медикаментов следует избегать употребления грейпфрутов и их сока. Также грейпфруты и их сок могут ослабить действие некоторых медикаментов, препятствуя их всасыванию. Поэтому, если вы употребляете грейпфруты и принимаете медикаменты, необходимо проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

От эфирных масел до экстрактов

Благодаря своим свойствам плоды цитрусовых находят широкое применение. Например, популярны эфирные масла из них. Грейпфрутовое эфирное масло получают из свежих корочек этих плодов, так же как лимонное и апельсиновое. Эфирные масла используются в ароматерапии, духах, косметических средствах. Они оказывают положительный эффект в случае стресса и плохого настроения, рассказывает фармацевт.

В аптеке можно купить экстракт семян грейпфрута в глицерине, богатый биофлавоноидами и содержащий витамин C. Экстракт применяется для укрепления иммунитета, его могут принимать дети и взрослые. Перед приемом экстракт необходимо разбавить водой, соком или другим безалкогольным напитком.

Цитрусовые добавляют в качестве ароматизаторов в биологически активные добавки, например, в рыбий жир.

Полезные рецепты блюд из цитрусовых

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Лимоны с кожурой и имбирем

В зимнее время года для укрепления здоровья специалист по питанию советует использовать лимоны. Рецепт очень прост: лимоны с кожурой перемалывают вместе с имбирем, медом и едят по ложке в день, добавляют в чай, домашнее мороженое или другие блюда.

Перловый салат с рукколой и апельсинами

* Ингредиенты: 150 г вареной перловки, 1 упаковка рукколы, 2 апельсина для салата и сок ½ апельсина для приготовления соуса, 1 фенхель, соль, толченый перец, оливковое масло Extra virgin.

* Приготовление: в посуду добавляют перловую крупу, добавляют кусочки апельсина, мелко нарезанные фенхель и рукколу.

* Соус: в оливковое масло добавляют соль, перец и другие приправы на выбор, немного апельсинового сока, хорошо перемешивают и выкладывают в салат.