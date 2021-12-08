Вся правда о жирных кислотах omega: рассказывает фармацевт

Жирные кислоты omega известны своими полезными свойствами, способствующими нормальному функционированию мозга. Но они несут и другие функции, благотворно влияя на наше здоровье и самочувствие в целом. Что такое жирные кислоты omega и как они могут пригодиться, а также почему следовало бы обратить внимание на их прием зимой, объясняет фармацевт Зане Мелберга.
Что такое жирные кислоты omega?
Существуют жирные кислоты omega трех видов — omega-3, omega-6 и omega-9. Каждая из них выполняет какую-либо конкретную функцию, благотворно влияющую на здоровье человека. Незаменимые жирные кислоты omega-3 и omega-6 являются полиненасыщенными жирными кислотами, которые синтезируются в организме человека в очень малом количестве или не синтезируются вообще.
В свою очередь жирные кислоты omega-9 не являются незаменимыми, поскольку организм сам может синтезировать их из omega-3 и omega-6. Основным источником незаменимых жирных кислот omega-3 является рыба, содержащая эйкозапентаеновую кислоту (EPА) и докозагексаеновую кислоту (DHА), в свою очередь важнейшими жирными кислотами omega-6 в рационе человека являются арахидоновая кислота, которая содержится в мясе, и линолевая кислота, обнаруженная в семенах и растительном масле. Обычно мы получаем жирные кислоты с пищей, однако, если в повседневный рацион не входят продукты, в составе которых есть ценные жирные кислоты omega-3, omega-6 и omega-9, то рекомендуется принимать их в виде пищевых добавок, например, рыбьего жира.
О нехватке жирных кислот omega в организме могут свидетельствовать разные признаки, например:
• высыпания,
• сухость кожи,
• хрупкие ногти,
• трудности с концентрацией внимания,
• нарушения сердечной деятельности,
• боль в суставах и судороги в суставе,
• повышенная утомляемость и расстройства сна.
Omega-3 для ума и сердца
Omega-3 — важнейшие и наиболее широко исследованные жирные кислоты, необходимые организму человека для формирования клеточной оболочки. Они особенно важны для клеток мозга, поскольку omega-3 благотворно влияют на работу мозга и зрение. Жирные кислоты DHА имеют особое значение для поддержания здоровья сетчатки. В зимний период omega-3 также могут пригодиться, чтобы улучшить настроение.
Жирные кислоты omega-3 необходимы также для здоровья сердца, потому что они укрепляют оболочку клеток сердечной мышцы, таким образом уменьшая нарушения сердечного ритма. Дополнительный прием omega-3 способен поддерживать нормальный уровень артериального давления.
Получить omega-3 с пищей можно из следующих продуктов:
• семян чиа,
• грецких орехов,
• соевых бобов,
• различных масел — крилевого, оливкового, льняного,
• жирной рыбы — лосося, форели, трески, тунца.
Omega-6 для красоты
В случаях раздражения и сухости кожи головы, которая сопровождается зудом, или же ломких и сухих волос, рекомендуется использовать масло семян огуречника, в состав которого входит omega-6. В свою очередь для улучшения состояния кожи зимой, когда начался отопительный сезон, а на улице сильный и холодный ветер, рекомендуется принимать пищевые добавки, в составе которого есть масло примулы вечерней с жирными кислотами omega-6, увлажняющими кожу.
Помимо перечисленного, жирные кислоты omega-6, как и omega-3, важны для нормального функционирования мозга человека.
Получить omega-6 с пищей можно из следующих продуктов:
• сливочного масла,
• авокадо,
• куриной печени,
• различных масел – из виноградных косточек, кукурузного, сезамового, соевого.
Что следует учитывать при покупке пищевых добавок omega-3 и omega-6?
* Принимая рыбий жир в капсулах, можно избежать неприятного вкуса, который не нравится многим людям. Оболочка капсулы также защищает жир от окисления под влиянием кислорода воздуха.
* Если вы решили принимать рыбий жир в жидком виде, то после вскрытия упаковки его рекомендуется хранить в холодильнике и использовать в течение трех месяцев. К тому же рыбий жир в этой форме обычно бывает более выгодным по цене.
* Обратите внимание на показатели качества на этикетке пищевых добавок. Главным индикатором для рыбьего жира является количество содержащихся в нем ненасыщенных жирных кислот omega-3, указанных на этикетке как EPА и DHА. Рекомендуемая суточная доза для взрослых составляет 1 г концентрата рыбьего жира в день, в свою очередь для людей с заболеваниями сердца или кровеносных сосудов — 2 г в день.
* Детям подойдут желейные капсулы в форме медвежат или рыбок с разным вкусом, например, апельсиновым или клубничным, чтобы не чувствовался специфический вкус рыбьего жира и было интересно принимать его каждый день.
* Если имеется аллергия на морепродукты, то для обеспечения повседневно необходимого количества omega-3 и omega-6 рекомендуется употреблять масло облепихи или тыквенных семечек.
* Для получения каждой из жирных кислот omega не нужно покупать отдельные пищевые добавки, ведь в аптеках доступны комплексные витамины, в состав которых входят все необходимые жирные кислоты omega.