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Соблюдайте режим
Выйти из порочного круга. Как научиться хорошо высыпаться
Foto: Shutterstock

Четверть жителей нашей страны страдает от недосыпания, отводя ночному отдыху не более 6 часов. Последствия недостатка сна сказываются на физическом и психическим здоровье, снижая не только качество жизни, но и ее продолжительность.

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Согласно проведенному IKEA исследованию, треть населения Латвии страдает от плохого сна, а пятая часть утром по-прежнему чувствует усталость.

Плохой и некачественный сон негативно влияет на наше эмоциональное состояние, когнитивные функции и физическое здоровье. Мы ощущаем перепады настроения, подавлены и легко раздражаемся, также повышается риск развития таких психических заболеваний, как депрессия, тревожность, приступы паники. Могут возникать нарушения памяти, снижаются продуктивность, способность к концентрации. Увеличиваются риски заболеваний сердца, сосудов и почек, ослабляется иммунитет.

Как выйти из порочного круга и что предпринять, чтобы сон был качественным, рассказывает психиатр Наталия Берзиня.

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Соблюдайте режим

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DELFI Woman

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DELFI Woman
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