Выйти из шторма без потерь: 6 главных принципов питания во время стресса

События, которые сейчас происходят, не только лишают нас сна, аппетита — они существенно влияют на наше здоровье. Поэтому на фоне стресса, важно помочь своему организму пережить все это без разрушительных последствий.
Негативные изменения, которые организм получает во время длительного стресса, связаны с усиленной выработкой кортизола. В обычной жизни этот гормон помогает нам легко проснуться с утра, тренироваться и выполнять тяжелую физическую работу. Но если период эмоционального напряжения затягивается, надпочечники буквально затапливают организм кортизолом и большинство привычных процессов идут просто замедляются.
- Избыток кортизола угнетает нашу иммунную систему, что грозит более высоким риском инфекционных заболеваний;
- страдает пищеварительная система — кортизол замедляет ее функции;
- серьезно повышается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний: инсульта, инфаркта, тахикардии, скачкиов артериального давления, тромбоза;
- длительный стресс повышает риск возникновения воспалительных заболеваний;
- высокий уровень кортизола на протяжении длительного времени ассоциируется с разрушением мышц и накоплением висцерального жира.
Один из самых эффективных способов снизить уровень кортизола и риск возникновения опасных болезней — заниматься физической активностью — это может быть ходьба, езда на велосипеде, йога, бег, танцы, даже работу в саду. Но не меньше, чем движение, важно и питание. Чтобы помочь организму пережить стресс и выйти из шторма с наименьшими потерями для здоровья, специалисты рекомендуют перестроить рацион с учетом новых реалий.
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