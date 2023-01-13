Взрыв в голове и синдром Арлекина: 7 загадочных болезней, которые медицина объяснить не в силах

Артрит, сахарный диабет или гипертония — эти болезни известны многим и их причины врачи и ученые изучают много лет и в целом уже понимают. Но есть и целый ряд очень загадочных и непонятных синдромов.

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Мы привыкли к тому, что для каждой болезни в справочниках по медицине есть отдельный раздел этиологии (причинных факторов) и целый набор симптомов. На основании этих данных разрабатываются методы диагностики лечения. Но есть некоторые относительно редкие и загадочные синдромы и болезни, в которые верят не все медики и происхождение которых еще изучается. Многие из них связаны с психикой и нервной системой, иммунитетом.

doctorpiter.ru обсудил их происхождение с Екатериной Домбровской, психотерапевтом, сексологом и Еленой Парецкой, патофизиологом, иммунологом.

Когда голова буквально "взрывается"



Медики не первый год спорят — к какому разделу медицины относить синдром "взрывающейся головы". С одной стороны — это расстройство сна и неврологическая патология, с другой — это возможное влияние стресса и проблема психики. Сами же люди с этим расстройством предъявляют очень специфичные жалобы — прямо перед сном, во время засыпания или в фазе поверхностного сна возникает ощущение громкого шума или звука взрыва.

В момент "взрыва" в голове люди также видят вспышки света, у них затрудняется дыхание и возникает панический ужас. Считается, что причиной тому выступает сильный стресс, постоянное перенапряжение. Поэтому первое, что советуют психотерапевты — отпуск, полноценный отдых и разгрузку психики. У большинства людей симптомы пропадают.

40 семей, где никто не спит



Еще один загадочный и мучительный для самих людей феномен — синдром "фатальной семейной бессонницы". Патология редкая и неизлечимая, причем, передается по наследству. Сегодня в медицинских источниках описано только 40 семей, которые обратились за помощью к врачам, возможно, в реальности пострадавших и больше.

Ключевые проявления — сокращение продолжительности сна, нарастающее чувство усталости, развитие галлюцинаций и сильной головной боли. По мере накопления утомления люди погибают от того, что организм просто банально не может отдыхать и спать. Врачи считают, что причина в поражении гипоталамуса, который регулирует процессы сна. Недуг настигает обычно после 50-ти лет, а продолжительность мучений длится от 7-8 месяцев до полутора лет.

Врожденная анальгезия — когда боли нет вообще



Еще одна генетическая аномалия, при которой полностью выключена болевая чувствительность из-за нарушения проведения импульсов по нервным волокнам. Такие люди не ощущают боли вообще, что бы они ни делали — сломали ногу, порвали сухожилие или обожглись. Но вместо спокойной жизни эти люди, которым неизвестна боль, постоянно рискуют жизнью, поскольку именно болевые ощущения защищают тело от фатальных травм и опасных кровотечений.

Особенно сложно в такой ситуации детям, которые только начинают ходить, изучают мир и определяют границы дозволенного. Описаны жуткие случаи тяжелых травм языка, которые возникали из-за прорезывания зубов и "зажевывания" тканей. Нередко таких детей эксплуатируют в уличных бродячих цирках в странах третьего мира — они ходят по углям, прокалывают тело спицами, наносят себе увечья. Стоит отметить, что другие виды чувствительности — холод, давление, вкус и тепло — люди ощущают.

Человек без улыбки



Это врожденная аномалия, которую в науке называют синдромом Мебиуса, при котором страдают ядра черепно-мозговых нервов и формируется паралич лицевого нерва. Из-за проблем с движением мимических мышц эти люди не могут не только улыбаться, но и в принципе у них нет практически никакой мимики, они с трудом открывают рот и глотают пищу. Их лицо напоминает застывшую маску с опущенными углами рта и глаз. Хотя данную патологию описали еще в конце 19-го века, эффективного лечения до сих пор не нашли.



Синдром Арлекина



Состояние, при котором половина тела имеет бледную окраску и не потеет, а вторая половина тела — розовая, на ней проступает пот и работают железы. Подобное изменение окраски возникает на фоне нагрузок, эмоциональных стрессов или гормональных сдвигов. Но иногда данный синдром может быть первым предвестником пороков сердца (если это новорожденный) или врожденного ихтиоза.



Синдром "двойника"



Относится к разряду психических расстройств, в которые трудно поверить окружающим. Человек, у которого возникает данная патология, совершено уверен в моменты приступов, что окружающих его людей заменяют двойники — шпионы иностранных разведок, инопланетяне или какие-либо монстры. Врачи считают этот синдром разновидностью шизофрении с бредовыми компонентами.



Болезнь "зимних ветров"



Так романтично называют в науке синдром Кавасаки. Это редкая аутоиммунная патология, преимущественно возникающая у азиатов в определенное время года — обычно в зимнее и осеннее время, когда дуют холодные ветра.

Ранее предполагалось, что синдром связан с реакциями на определенные вещества из окружающей среды. Но повышение встречаемости синдрома в период ковида заставило ученых пересмотреть свое мнение. Точная причина не найдена, при этой болезни иммунитет буквально пожирает собственные клетки в стенках сосудов и сердца. Если ее не остановить, все может закончиться плачевно.