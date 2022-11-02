Я тебя съем: 5 полезных продуктов для здоровья зубов и полости рта

Регулярный контроль за тем, что вы едите, поможет улучшить здоровье ротовой полости. Стоматологи советуют избегать сладких, обработанных, кислых и высокоуглеводных продуктов, которые не имеют пищевой ценности. Лучший способ укрепить зубы и десна — это диета. В рационе обязательно должны присутствовать продукты с высоким содержанием клетчатки, а также богатые кальцием, фосфором и магнием, пишет sovets.net
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