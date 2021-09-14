Японская техника Фукуцудзи: как просто и быстро получить тонкую талию и красивую осанку

Несмотря на стремительно развивающиеся технологии, все гениальное просто и часто кроется в совсем незамысловатых вещах. Сбросить лишние килограммы и получить красивую осанку без изматывающих тренировок? Оказывается, и такое возможно.

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"Ленивое" оздоровление



Много лет назад японский врач Фукуцудзи изобрел несложное статичное упражнение для оздоровления организма, доказал его эффективность и, благодаря ему стал популярным во всем мире. Его методика предполагает, что для похудения нужно всего лишь лежать на свернутом в валик полотенце.

Перед тем, как выпустить монографию со своими исследованиями, доктор Фукуцудзи скрупулезно изучал, какие изменения происходят в нашем позвоночнике с возрастом. Он выяснил, что со временем кости таза расходятся, межпозвоночные диски становятся более плоскими, что приводит к уменьшению роста и визуальному расширению талии. Поэтому Фукуцудзи решил сделать акцент на улучшении осанки, которое — бонусом — скорректирует и фигуру. Причем, без диет и изнуряющих физических упражнений.

Техника, при которой нужно всего лишь ровно лежать спиной на валике, имеет много положительных эффектов:

Формируется правильное положение позвоночника, ребер и таза. В итоге выравнивается осанка, исчезают боли в спине, приподнимается грудь.

Приходит в тонус мышечный аппарат. В результате мышцы спины вытягиваются, снимаются спазмы и зажатости в разных отделах позвоночника и плечевом поясе.

Выравнивается дыхание, улучшается вентиляция легких.

Внутренние органы встают "на место", вместе с этим нормализуется пищеварение.

Улучшается кровообращение, и мозг получает достаточное количество кислорода. Это помогает избавиться от синдрома хронической усталости, повысить настроение и работоспособность.

Что понадобится?



Понадобится гимнастический коврик и махровое полотенце длиной примерно полтора метра. Его надо свернуть в плотный рулон и зафиксировать лентой или веревкой. Длина получившегося валика должна соответствовать ширине вашей спины или быть слегка больше.

Диаметр валика подбирается индивидуально. Если у вас избыточный вес, плохая физическая подготовка и заболевания позвоночника, то начинайте с валика величиной 5 сантиметров. Сразу ложиться на широкий рулон не рекомендуется, так как возможны неприятные ощущения после упражнения.

Одежду должна быть удобная и не сковывающая движений: например, свободная футболка и спортивные штаны. Лучше быть босиком, а женщинам снять бюстгальтер. Так организм сможет полноценно расслабиться.

Техника выполнения



Сядьте на коврик, расположите на нем валик и плавно опуститесь на него так, чтобы он оказался примерно на уровне пупка. Делать это рекомендуется без резких движений, чтобы не причинить себе дискомфорта.

Ноги должны располагаться на ширине плеч, стопы слегка завалены на внутреннюю сторону, большие пальцы соприкасаются. Руки вытянуты над головой, ладони опущены вниз, мизинцы касаются друг друга. Возможно, сначала выпрямить руки не получится — это значит, что у вас есть нарушения в позвоночнике. Однако со временем вы сможете принять правильное положение. Голова должна лежать ровно.

В правильной позе нужно продержаться в идеале пять минут. Но если гимнастика вызывает у вас дискомфорт, начните с 2-3 минут и постепенно увеличивайте время, доведя до 5 минут. Дольше выполнять технику не следует — иначе возникнет слишком интенсивная нагрузка на позвоночник.

В конце важно плавно встать с валика: сначала перевернуться на бок, а потом аккуратно подняться. Старайтесь не делать никаких резких движений. Скорее всего, вы будете испытывать легкие неприятные ощущения после упражнения — это вполне допустимо.

Будет ли эффект похудения?

Глобального похудения, разумеется, не наступит. Но из-за растягивания позвоночника и улучшения кровообращения жир с живота распределится правильным образом. Благодаря такому эффекту талия станет более выраженной, а силуэт тела — более подтянутым и стройным.

Для лучшего эффекта доктор Фукуцудзи рекомендует заниматься по утрам, примерно в одно и то же время, и делать это ежедневно.

Людям с дегенеративными заболеваниями позвоночника (грыжа, протрузия и т.п.) перед выполнением "ленивой" гимнастики настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом-специалистом.