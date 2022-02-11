"За" и "против" интервального голодания: полезны ли большие перерывы в еде?

Принято считать, что для здоровья и фигуры полезно питаться часто и небольшими порциями. Однако последнее время среди знаменитостей и видных представителей делового мира появилась мода на так называемое интервальное голодание.

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Помочь своему организму, не отказываясь от привычки вкусно и сытно поесть, а лишь изменив расписание трапез? Соблазн велик. Разберем же минусы и плюсы этого метода.

Существуют определенные свидетельства того, что умно применяемое воздержание от приема пищи помогает сбросить лишний вес, улучшить здоровье и даже продлить жизнь, но диетологи призывают к осторожности.

Основной смысл интервального голодания состоит в том, чтобы не есть по вечерам, увеличив интервал между последним и первым приемами пищи. Его сторонники обычно называют цифру в 16 часов.

Некоторые делают упор на количестве еды и пропагандируют "диету 5:2" (обычное питание в течение пяти дней в неделю и сокращение объема потребляемых калорий в четыре раза в оставшиеся два дня).

"Временные ограничения используют как инструмент снижения веса, но я не могу сказать, что это мой излюбленный подход, — говорит основательница лондонской консультационной фирмы DNA Dietitian Рейчел Кларксон. — Вы уменьшаете количество калорий, но не меняете своего подхода к тому, что вводите в свой организм".

По ее словам, без понимания, что такое здоровая диета, люди, попостившись, быстро набирают прежний вес. "Если вы чувствуете себя изголодавшимся и воспринимаете это как ограничение, то на следующий день, скорее всего, наедитесь сверх меры", — подчеркивает эксперт.

Возможно, интервальное голодание — не лучший способ сохранить стройность, но в его пользу имеются другие доводы. Его связывают с аутофагией — естественным процессом регенерации, происходящим на клеточном уровне и вызывающим большой интерес у ученых в связи с предполагаемой пользой для человека.

Самопоедание? Это полезно!

Foto: Pixabay.com

Аутофагия ("самопоедание") — природный механизм демонтажа и переработки внутри живых клеток их лишних и неработающих частей, включая ядра, в которых хранится ДНК, митохондрии, осуществляющие химическое преобразование питательных веществ в энергию, и лизосомы, выводящие отходы жизнедеятельности.

Таким образом тело избавляется от шлаков и получает полезные вещества. Часть из них превращается в защитные белки, увеличивающие долговечность клеток.