"За" и "против" интервального голодания: полезны ли большие перерывы в еде?

Принято считать, что для здоровья и фигуры полезно питаться часто и небольшими порциями. Однако последнее время среди знаменитостей и видных представителей делового мира появилась мода на так называемое интервальное голодание.
Помочь своему организму, не отказываясь от привычки вкусно и сытно поесть, а лишь изменив расписание трапез? Соблазн велик. Разберем же минусы и плюсы этого метода.
Существуют определенные свидетельства того, что умно применяемое воздержание от приема пищи помогает сбросить лишний вес, улучшить здоровье и даже продлить жизнь, но диетологи призывают к осторожности.
Основной смысл интервального голодания состоит в том, чтобы не есть по вечерам, увеличив интервал между последним и первым приемами пищи. Его сторонники обычно называют цифру в 16 часов.
Некоторые делают упор на количестве еды и пропагандируют "диету 5:2" (обычное питание в течение пяти дней в неделю и сокращение объема потребляемых калорий в четыре раза в оставшиеся два дня).
"Временные ограничения используют как инструмент снижения веса, но я не могу сказать, что это мой излюбленный подход, — говорит основательница лондонской консультационной фирмы DNA Dietitian Рейчел Кларксон. — Вы уменьшаете количество калорий, но не меняете своего подхода к тому, что вводите в свой организм".
По ее словам, без понимания, что такое здоровая диета, люди, попостившись, быстро набирают прежний вес. "Если вы чувствуете себя изголодавшимся и воспринимаете это как ограничение, то на следующий день, скорее всего, наедитесь сверх меры", — подчеркивает эксперт.
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Возможно, интервальное голодание — не лучший способ сохранить стройность, но в его пользу имеются другие доводы. Его связывают с аутофагией — естественным процессом регенерации, происходящим на клеточном уровне и вызывающим большой интерес у ученых в связи с предполагаемой пользой для человека.
Самопоедание? Это полезно!
Аутофагия ("самопоедание") — природный механизм демонтажа и переработки внутри живых клеток их лишних и неработающих частей, включая ядра, в которых хранится ДНК, митохондрии, осуществляющие химическое преобразование питательных веществ в энергию, и лизосомы, выводящие отходы жизнедеятельности.
Таким образом тело избавляется от шлаков и получает полезные вещества. Часть из них превращается в защитные белки, увеличивающие долговечность клеток.
Чтобы проверить это предположение применительно к людям и подтвердить связь между аутофагией и интервальным голоданием, требуются многолетние наблюдения.
Опыты на животных подтверждают, что аутофагия также улучшает иммунную память и, вероятно, подавляет развитие рака.
У большинства из нас этот процесс протекает во сне. Кроме того, он стимулируется физическими упражнениями и сознательным недоеданием.
Способно ли контролируемое воздержание от приема пищи активизировать его?
В отличие от диет, предусматривающих сокращение количества потребляемых калорий (что также связывают с долголетием), интервальное голодание имеет целью увеличить промежуток между ужином и завтраком.
Теоретически его поклонники поглощают то же число калорий, хотя Рейчел Кларксон отмечает, что, согласно ее наблюдениям, на практике оно незначительно сокращается. Главное — что происходит после приема пищи.
"Поев последний раз в 19:00, вы будете пребывать в сытости примерно до 22:00, поскольку ваш организм продолжает усваивать полученную пищу, — говорит она. — Любые углеводы дают хорошую порцию глюкозы, главного источника энергии для организма, которой хватает на несколько часов".
Чувство насыщения означает, что глюкоза поступила в кровь и превращается в энергию. Когда она иссякает — это происходит в среднем через три часа после еды — организм впадает в катаболическое состояние, то есть начинает перерабатывать в глюкозу накопленные в печени и мышцах полисахариды.
Когда и этот источник энергии заканчивается, организм переходит с глюкозы на кетоны, вырабатываемые печенью из жирных кислот. Это состояние называется кетозом, и именно на этой стадии активизируется аутофагия.
У человека, потребляющего много углеводов, кетоз практически никогда не наступает, поскольку их организм содержит запас полисахаридов. У тех, кто ест мало сладкого и регулярно испытывает физические нагрузки, это может случиться весьма быстро.
Аналогичным образом действует низкоуглеводная кетодиета, которой придерживаются для снижения уровня сахара в крови.
"Я не стала бы прибегать к интервальному голоданию ради сжигания жира, а тем, кто это делает, надо подумать о последствиях для здоровья", — считает Кларксон.
Как правильно голодать
"Чтобы голодать, надо прежде всего научиться управлять чувством голода", — поясняет она.
Ощущение голода возникает, когда вырабатываемый в желудке гормон грелин начинает стимулировать синтез в гипоталамусе двух других гормонов, нейропептида Y и агути-подобного пептида (AgRP).
Эти вещества создают чувство голода, а другие, так называемые "гормоны сытости", его подавляют. К числу последних относится, например, лептин, производимый жировыми клетками и тормозящий синтез грелина. Он как бы сигналит организму: "жиров еще достаточно".
Грелин иногда называют быстрой реакцией на голод, потому что он сразу начинает вырабатываться, когда желудок пуст и давление на его стенки ослабевает. В определенной мере с этим можно бороться путем питья воды. Лептин, напротив, действует долго.
"Производство гормонов голода регулируется многими факторами, в том числе индивидуальной генетикой, — указывает Кларксон. — Но основную роль играют нервные окончания в желудке и пищеварительном тракте. Если желудок не растянут, организм считает, что он голоден".
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Она добавила, что обильное увлажнение способно на первых порах справляться с этим чувством — пока организм не привыкнет к меньшему объему пищи: "Первая пара недель будет трудной, а потом приспособитесь".
У большинства людей кетоз начинается в промежутке 12-24 часов после трапезы. Таким образом, если вы поужинали между 18:00 и 20:30, состояние насыщения пройдет в 21:00-23:30, а кетоз и аутофагия начнутся в 06:00-08:30 следующим утром.
Это означает, что кетоз вообще не наступит — человек прежде позавтракает.
"Если вы приняли осознанное решение ужинать на час раньше и после этого не притрагиваться к еде, у вас есть шанс прийти в состояние кетоза к утру — в отличие от тех, кто после насыщенного углеводами ужина еще и перекусывает, а потом встает в шесть утра", — говорит Кларксон.
Эксперт советует начинать привыкать к ранним ужинам с вечера воскресенья, в понедельник завтракать на час позже и так постепенно добавлять по одному-два дня в неделю.
При продуманном подходе интервальное голодание порой способно помочь самовосстановлению организма. Аутофагия слабеет с возрастом, и искусственно подтолкнуть ее не вредно.
Но не следует возлагать на нее больших надежд в плане борьбы с лишним весом. Нужно помнить, что голодание — не замена сбалансированной диете.
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