Зацвели растения — начался насморк: как себе помочь в случае аллергии?

Весна — пик сезонных аллергий. Многие радуются распускающейся листве и цветам, в то время как другие сталкиваются с серьезным вызовом в виде насморка, зуда, слезотечения и покраснения глаз, а также других симптомов аллергии.

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Данные показывают, что один из четырех жителей Европы соприкасается с аллергиями, вызванными пыльцой деревьев и растений. Стоит ли в ожидании момента окончания буйного весеннего цветения использовать разные средства для устранения симптомов, а также как эффективнее всего помочь себе во время аллергии, объясняет фармацевт Зане Мелберга.

"Латвийские врачи отмечают, что в течение последних 20 лет аллергией на цветочную пыльцу болеют все больше детей и молодежи. Все больше людей интересуются различными средствами для уменьшения симптомов аллергии. В ассортименте аптек доступно много разных средств, поэтому, чтобы не растеряться перед лицом широкого предложения, по поводу выбора наиболее подходящего средства предлагаю проконсультироваться с фармацевтом", — объясняет Зане Мелберга.

Что вызывает весеннюю аллергию?

Аллергии могут быть не только врожденными, но и появляться в течение жизни, поэтому важно заранее проверить, что ее вызывает. Таким образом можно своевременно защитить себя от вызванных аллергией симптомов, а также от тяжелых последствий, которые может вызывать аллергия, например, от бронхиальной астмы.

В Латвии аллергия чаще всего бывает вызвана пыльцой лесного ореха и березы, которые обычно цветут в первые весенние месяцы. В апреле начинают цвести также ольха, осина, клен, ясень и другие лиственные деревья, пыльца которых быстро попадает в дыхательные пути человека и вызывает аллергию. В свою очередь в мае зацветают тополь, одуванчики, рожь, вяз и другие растения. Есть также люди, у которых аллергии продолжаются и летом, ведь тогда цветут разные луговые травы, цветы и сорняки. Следует учитывать — если у человека имеется аллергия на пыльцу одного конкретного растения, то проявления аллергии будут только во время цветения этого растения. Однако, если существует аллергия на разные растения, то симптомы будут продолжаться в течение более продолжительного периода времени, пока не закончится цветение.

Наибольший риск проникновения цветочной пыльцы в дыхательные пути бывает в ветреную погоду, когда пыльца быстро распространяется, напротив, в дождливую погоду риск меньше, так как намокшая пыльца распространяется хуже. От весенних аллергий также сильнее страдают люди, живущие в городах, где больше мест для скопления принесенной ветром пыльцы, — городские тротуары, автомашины, детские площадки или скамейки для отдыха в парках. Таким образом возрастает вероятность того, что люди и их домашние питомцы могут принести ее в свое жилье.

Наиболее характерные симптомы весенних аллергий:

насморк (аллергический ринит);

заложенный нос и затрудненное дыхание;

чихание;

слезотечение и резь в глазах;

покраснение вокруг глаз;

темные круги под глазами;

кашель;

высыпания на коже.

Как облегчить симптомы?

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Для уменьшения развития вызванных аллергией симптомов нужно сократить соприкосновение с возбудителями аллергии или аллергенами. Однако, если это невозможно, симптомы можно ослабить с помощью различных средств.

Как накануне активного сезона цветочной пыльцы, так и во время цветения фармацевт советует использовать безрецептурные аэрозоли для носа, образующие влажный защитный слой на слизистой оболочке носа, который защищает от пыльцы и других аллергенов.

Для облегчения дыхания и освобождения носа от выделений рекомендуется полоскать его с помощью средств, в состав которых входит морская или океаническая вода, очищающая и увлажняющая слизистую носа. Ввести раствор в полость носа можно в виде аэрозоли, впрыскивая ее до четырех раз в день в каждую ноздрю. Можно проводить также непосредственное промывание носа, налив раствор на ладонь и втягивая ее в нос не слишком сильно, чтобы не лопнул какой-нибудь кровеносный сосуд. После этого содержимое носа следует высморкать. Полоскание носа рекомендуется повторять один-два раза в день. Когда симптомы уменьшатся, полоскать нос можно от двух до трех раз в неделю, для поддержания полости носа в хорошем состоянии.

Если симптомом аллергии является заложенный нос, то рекомендуется использовать специальные аэрозоли или капли, в состав которых входит активное вещество, сужающее кровеносные сосуды носа и уменьшающее отеки. Использовать эти средства нужно в соответствии со своим возрастом, соблюдая указанный в инструкции интервал времени, а также применять их не дольше 7–14 дней. Их использование можно прекратить и раньше, если вызванные аллергией симптомы уменьшились или пропали вообще. Этими средствами могут пользоваться и дети, но только под надзором родителей. Фармацевт напоминает, что в аптеках доступны также специальные аэрозоли и капли для носа, предназначенные специально для детей.

Для уменьшения симптомов можно использовать пищевые добавки, в составе которых есть такие натуральные ингредиенты как сухой экстракт цветков первоцвета весеннего или сухой экстракт сосновой коры, которые способны облегчить дыхание и обеспечить нормальную функцию дыхательных путей.

Чтобы глаза меньше краснели, не слезились и не чесались, желательно использовать капли, специально предназначенные для уменьшения аллергической реакции. Применять их обычно надо два раза в день — утром и вечером, закапывая по одной капле в каждый глаз. Если во время аллергии глаза опухают и зудят, то не рекомендуется пользоваться контактными линзами или декоративной косметикой, которые могут вызывать дополнительное раздражение.

Практические советы, как избежать аллергии: