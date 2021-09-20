Задай вопрос специалисту: в Латвии проходит первый форум о мигрени

В рамках Международного месяца боли с 20 по 23 сентября Латвийское Общество пациентов с головной болью организует первый в Латвии онлайн-форум о мигрени "Известная и неизвестная головная боль". Принять участие в нем может любой желающий.

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В форуме примут участие ведущие латвийские специалисты сферы здравоохранения, которые в течение четырех дней будут отвечать на вопросы — почему мы терпим необъяснимую головную боль, что такое мигрень, как можно лечить эту болезнь, как на нее влияют наши будничные привычки и как эта болезнь проявляется у детей и подростков.

Мигрень — самое распространенное в мире заболевание головного мозга, от которого чаще всего страдают люди трудоспособного возраста. В Латвии она затрагивает почти десятую часть или 11,4% населения.

С 20 по 23 сентября, каждый вечер с 16.00 до 17.30, на странице Латвийского Общества пациентов с головной болью в Facebook ведущие латвийские врачи в прямом эфире объяснят, как сосуществовать с парализующей жизнь головной болью. У пациентов будет уникальная возможность задать врачам свой вопрос как в течение всей онлайн-трансляции, так и до ее начала.

"В наше время головная боль считается неотъемлемой составной частью напряженных будней. Поэтому значительная часть людей не обращается к специалистам, продолжая страдать и используя привычные обезболивающие медикаменты, которые не помогают. Довольно часто этой необъяснимой головной болью является мигрень. Но в течение своей жизни об этом диагнозе не узнают по крайней мере 55% всех пациентов. С помощью форума мы хотим сделать мигрень заметной для общества, научить людей распознавать ее и просить о помощи, а также с помощью участвующих онлайн врачей помочь облегчить сотояние пациентам, которые уже сосуществуют с этим диагнозом", — говорит руководитель Латвийского Общества пациентов с головной болью Лига Алберлиня.

Программа форума по мигрени "Известная и неизвестная головная боль":

20 сентября, 16.00-17.30: "Известная и неизвестная головная боль". Почему болит голова, что такое мигрень и можно ли ее лечить?

21 сентября, 16.00-16.45: "Мигрень можно лечить". Какие методы лечения мигрени существуют и что такое медикаментозно зависимая головная боль?

21 сентября, 16.45-17.30: "Мигрень и гормоны". Почему мигрень затрагивает женщин в три раза чаще, как она развивается в разные периоды жизни женщины и как с ней сосуществовать во время беременности?

22 сентября, 16.00-16.45: "Мигрень и питание". Влияние на мигрень пищевых привычек и лишнего веса, а также идеальное меню пациента с мигренью.

22 сентября, 16.45-17.30: "Мигрень у детей и подростков".С какого возраста может развиться мигрень, как ее лечить и как помочь детям принять эту болезнь.

23 сентября, 16.00-17.00: "Сосуществовать, а не выживать". Какое финансовое бремя приносит мигрень государству и пациентам и когда в Латвии будут компенсировать лекарственные препараты от мигрени?

Перед началом форума, а также во время него, каждый желающий может прислать свои вопросы на адрес info@galvai.lv