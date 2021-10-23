Закройте рот и нос: как в период пандемии убедить людей надеть маску

Что делать, если в помещении или транспорте рядом с вами оказался человек без защитной маски?

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Можно ли попросить таких людей соблюдать меры безопасности, и как правильно это сделать, Deutsche Welle рассказали эксперты.

Ношение защитной маски во времена коронавируса — необходимая мера, настаивают эксперты самой известной сейчас в Германии инстанции, Института имени Роберта Коха. С апреля 2020 года без этого не самого симпатичного, но неизбежного аксессуара не обходится ни поход в магазин, ни занятия в школе, ни работа в офисе. Вирусологи не устают повторять: во время пандемии люди без защитных масок подвергают опасности себя и других. Но, несмотря на это, то и дело вспыхивают дискуссии вокруг требования носить ее в общественных местах.

Кто и почему отказывается надевать защитную маску?

Foto: F64

Подавляющее большинство немцев, судя по результатам многочисленных опросов, предписанные меры безопасности соблюдает. Но есть и те, кто уверен в их бесполезности и наглядно демонстрирует свою позицию, стащив маску под нос или подбородок, а то и вовсе отказываясь надеть. Есть ли способ их переубедить?

"Несмотря на то, что защитную маску мы сознательно носим больше года и в ее необходимости уже пора было бы убедиться, по-прежнему есть люди, которые не надевают ее в общественном транспорте или в супермаркете", — говорит психолог из Кельна Фредерике Левен в беседе с DW. Причины этому, по ее словам, разные: от рациональной (люди устали от связанных с пандемией ограничений) до эмоциональной (как принципиальный протест против любых запретов "сверху").

В последнем случае надежды на то, что эти люди пойдут навстречу тем, кто просит их проявить солидарность с согражданами в защитных масках, немного, считает эксперт. Но что делать, если встреча с такими "бунтарями" — например, в супермаркете или в общественном транспорте — неизбежна? Как попросить дышащего тебе в затылок в очереди человека соблюдать дистанцию, а сидящего рядом или напротив в трамвае — закрыть маской не только рот, но и нос?

Вежливость обезоруживает



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Для начала необходимо оценить ситуацию, попробовать понять или догадаться, почему этот человек без маски: он забыл ее надеть или в принципе не собирался? И если вы настроены решительно, психолог советует придерживаться следующих правил.

Прежде всего нужно попытаться установить с человеком визуальный контакт, и, поймав его взгляд, жестом указать на собственную защитную маску — дескать, забыли надеть? Невербальная коммуникация — самый быстрый и эффективный способ разрешения той или иной ситуации без привлечения внимания посторонних, говорит Фредерике Левен. Не стоит менторским тоном одергивать человека, указывая на его "проступок": лучше обратиться с вежливой просьбой: "Вы не могли бы надеть маску?" "Вас бы не затруднило отойти чуть подальше?"

Свою просьбу можно — и нужно — обосновать тем, что вы тоже не в восторге от создавшейся ситуации, но не хотите подвергать опасности других, что очень переживаете за родных и близких — или за собственное здоровье, подорванное слабым иммунитетом. Если собеседник готов вас выслушать, поделитесь с ним собственным печальным опытом — потерей или болезнью близких, друзей, сослуживцев: зачастую даже те, кто уверен в бесполезности защитной маски, проявляют эмпатию и солидарность.

"Очень важно при этом не повышать голоса, сохранять спокойствие, не реагировать на провокационные фразы тех, кто не намерен уступать вашей просьбе, и не пытаться переубедить собеседника", — предупреждает Фредерике Левен. В большинстве случаев "отрицатели масок" реагируют адекватно. Если же все аргументы исчерпаны и все усилия оказались тщетными, стоит обезопасить самого себя — пересесть или отойти в сторону. "Собственная безопасность в подобной ситуации гораздо важнее ", — настаивает психолог из Кельна.

Собственная безопасность важнее



Foto: AFP/Scanpix/LETA

С ней согласна и Штефани Лаге — полицейская из Леверкузена с опытом службы в особом отряде Bereitschaftspolizei, сотрудники которого обеспечивают безопасность на массовых мероприятиях: футбольных матчах, демонстрациях, митингах. По ее словам, умение решать конфликтные ситуации мирным путем — одна из основных задач немецких полицейских. "Главное — сохранять спокойствие и присутствие духа", — подчеркивает она.

Это особенно важно, если страсти накаляются. "Если вам угрожают, пусть и вербально, постарайтесь заручиться поддержкой окружающих — пассажиров в поезде, покупателей в магазине — или найти более безопасное место: пересесть в другой вагон, покинуть место ссоры", — советует собеседница DW.

Справиться с теми, кто агрессивно игнорирует предписания и общественные правила, могут лишь те, кто наделен соответствующими полномочиями: работники охраны, контролеры, сотрудники правоохранительных органов. В городском транспорте можно обратиться к водителю, который по рации вызовет помощь.

"Никто не утверждает, что носить защитную маску приятно, но это далеко не самое страшное, с чем мы столкнулись во время пандемии", — подчеркивает Штефани Лаге. Так стоит ли демонстративно игнорировать меры безопасности, призванные хоть частично защитить людей от риска заболеть самим или заразить других?