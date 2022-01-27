Эксперт и директор Института безопасности труда и гигиены окружающей среды Рижского университета им. Страдиня Иварс Ванадзиньш говорит, что гигиенические маски нельзя сравнивать с медицинскими, потому что для них существуют разные критерии проверки. При этом именно такой тип масок теперь будут использовать школьники, пока в других местах разрешены только медицинские маски или респираторы FFP2. Портал DELFI выяснил, как власти обосновывают такое решение, действительно ли гигиенические тканевые маски защитят детей и педагогов и какие средства защиты эксперты рекомендуют использовать детям.

Ученики старше 12 лет и школьный персонал — единственные группы населения, которые смогут использовать закупаемые государством гигиенические тканевые маски в помещении. Ранее сообщалось, что закупленные для школьников маски защищают от Covid-19 только на 5% меньше, чем респираторы FFP2.

Представитель Министерства образования и науки Латвии (МОН) Улдис Беркис говорит, что гигиенические маски для школьников имеют эффективность фильтрации 90%.

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