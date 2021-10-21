Заснуть за 15 минут: можно ли победить бессонницу с помощью льда, как советуют в соцсетях

Эти методы могут помочь только тем, кто, страдая от бессонницы, готов поверить советчикам, которые предложат что-то необычное. "Любое лекарство или действие, которое они раньше не пробовали, в начале может дать сильный эффект. Это может быть и лед на грудь, и вишневый сок и что угодно другое. К сожалению, обычно через некоторое время появляется устойчивость и "лекарство" перестает работать", — объясняет Алексей Котов.

Врачи уверены, под термином "бессонница" каждый понимает что-то свое. Одни долго не могут заснуть, другие часто просыпаются, третьи не высыпаются, а четвертые — испытывают все вышеперечисленное сразу. Однако, по мнению неврологов, в 99% случаев бессонница — это проявление пограничных психических заболеваний. И советуют начать путь к выздоровлению с соблюдения гигиены сна.

"Не злоупотребляйте вечером гаджетами, кофе, чаем, ложитесь в постель только тогда, когда хочется спать, а утром вставайте всегда в одно и то же время (желательно, рано, например, в 6 утра). Если соблюдать эти простые советы, то у большинства пациентов бессонница проходит. Если она не проходит — необходимо дообследование для поиска лежащих в основе бессонницы проблем и заболеваний", — рекомендует Котов.

По мнению гастроэнтеролога Натальи Гронской, на качество сна влияет и пища, которую мы едим перед сном. Из-за плотного ужина биологические часы сбиваются, и это является одной из основных причин бессонницы. Врач советует есть до 3-4 часа до сна и ложиться спать не позднее 23:30, чтобы не нарушать гормональный баланс в организме.

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"К десяти вечера уровень кортизола (гормона стресса) доходит до минимальных значений. Зато повышается уровень мелатонина, который в том числе отвечает за глубокий и качественный сон. А обильная еда, особенно простые углеводы, способствует повышению уровня кортизола. Получается, что в то время, когда организму нужно вырабатывать мелатонин, мы сами искусственно поднимаем кортизол. Конечно же, сна не будет", — объясняет врач.

Помимо гормонального дисбаланса, вечернее переедание может вызвать тяжесть и дискомфорт в желудке. Гастроэнтеролог советует ужинать легкими продуктами, например нежирной рыбой или постным мясом птицы, а в качестве гарнира выбирать свежие и слегка припущенные на пару овощи. Также рекомендуется отказаться от употребления перед сном кисломолочных продуктов.

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"Раньше эта рекомендация была классикой диетологии, но она противоречит современным представлениям о рациональном питании. Кисломолочные продукты — это тоже сахар. Уровень глюкозы они не поднимают, но зато прекрасно поднимают уровень инсулина, а значит, растет и кортизол. Кроме того, при наличии таких заболеваний, как рефлюкс, кисломолочные продукты будут вызывать дискомфорт в желудке, что значительно снизит качество сна", — объясняет Наталья Гронская.

Невролог Эдуард Новак советует в первую очередь не ставить себе диагноз "бессонница" самостоятельно. "Говорить о бессоннице можно, если человек засыпает дольше получаса, просыпается за ночь больше трех раз, спит меньше шести часов и при этом недоволен качеством своего сна", — объясняет врач. Он добавляет, что в этом случае проблемы будут не только со сном. Ведь если у головного мозга недостаточно ресурсов для того, чтобы нормально спать, и он постоянно гипервозбужден, это обязательно отразится и на других функциях организма.