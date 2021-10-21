Заснуть за 15 минут: можно ли победить бессонницу с помощью льда, как советуют в соцсетях

Спасение от бессонницы лежит в морозилке — эта идея активно распространяется сейчас в TikTok. Блогеры убеждают: лед, положенный на грудь, поможет заснуть и не просыпаться всю ночь.
Насколько эти методы эффективны и что на самом деле поможет избавиться от бессонницы, рассказывает "Газета.Ru".
Пользователи TikTok утверждают, что нашли лекарство от бессонницы. Они объясняют свою теорию с медицинской точки зрения: лед замораживает блуждающий нерв. Это один из самых длинных нервов, который контролирует большую часть парасимпатической нервной системы — она поддерживает базовые функции организма, от выделения слез до чихания или эрекции у мужчин. В этой системе блуждающий нерв контролирует, в частности, настроение и сердечный ритм, объясняют блогеры — от этого, по их мнению, человек расслабится и лучше заснет.
Врачи, однако, не согласны с тем, что охлаждение блуждающего нерва поможет расслабиться. "Если положить на грудь лед, то это может теоретически сократить частоту сердечных сокращений, однако почему от этого человек "расслабится" и "лучше заснет"?!", — удивляется невролог Алексей Котов. По его мнению, этот "лайфхак" для борьбы с бессонницей, как и многие другие в интернете, могут показаться эффективными только внушаемым людям.
Время от времени в интернете появляются самые разные рецепты от бессонницы. Несколько лет назад блогер Дженна Блюменфельд, ссылаясь на исследование, проведенное британскими учеными из Университета Нортумбрии, утверждала, что панацеей от бессонницы станет 30 мл терпкого вишневого сока перед сном. По ее словам, концентрированный вишневый сок без добавления сахара способствует выработке мелатонина, и как следствие, улучшает качество и продолжительность сна. Видео от бьюти-блогера Шаплы Хок, в котором девушка в качестве "снотворного" использует заваренный кипятком салат латук, стало вирусным в этом году, набрав более семи миллионов просмотров в TikTok.
Эти методы могут помочь только тем, кто, страдая от бессонницы, готов поверить советчикам, которые предложат что-то необычное. "Любое лекарство или действие, которое они раньше не пробовали, в начале может дать сильный эффект. Это может быть и лед на грудь, и вишневый сок и что угодно другое. К сожалению, обычно через некоторое время появляется устойчивость и "лекарство" перестает работать", — объясняет Алексей Котов.
Врачи уверены, под термином "бессонница" каждый понимает что-то свое. Одни долго не могут заснуть, другие часто просыпаются, третьи не высыпаются, а четвертые — испытывают все вышеперечисленное сразу. Однако, по мнению неврологов, в 99% случаев бессонница — это проявление пограничных психических заболеваний. И советуют начать путь к выздоровлению с соблюдения гигиены сна.
"Не злоупотребляйте вечером гаджетами, кофе, чаем, ложитесь в постель только тогда, когда хочется спать, а утром вставайте всегда в одно и то же время (желательно, рано, например, в 6 утра). Если соблюдать эти простые советы, то у большинства пациентов бессонница проходит. Если она не проходит — необходимо дообследование для поиска лежащих в основе бессонницы проблем и заболеваний", — рекомендует Котов.
По мнению гастроэнтеролога Натальи Гронской, на качество сна влияет и пища, которую мы едим перед сном. Из-за плотного ужина биологические часы сбиваются, и это является одной из основных причин бессонницы. Врач советует есть до 3-4 часа до сна и ложиться спать не позднее 23:30, чтобы не нарушать гормональный баланс в организме.
"К десяти вечера уровень кортизола (гормона стресса) доходит до минимальных значений. Зато повышается уровень мелатонина, который в том числе отвечает за глубокий и качественный сон. А обильная еда, особенно простые углеводы, способствует повышению уровня кортизола. Получается, что в то время, когда организму нужно вырабатывать мелатонин, мы сами искусственно поднимаем кортизол. Конечно же, сна не будет", — объясняет врач.
Помимо гормонального дисбаланса, вечернее переедание может вызвать тяжесть и дискомфорт в желудке. Гастроэнтеролог советует ужинать легкими продуктами, например нежирной рыбой или постным мясом птицы, а в качестве гарнира выбирать свежие и слегка припущенные на пару овощи. Также рекомендуется отказаться от употребления перед сном кисломолочных продуктов.
"Раньше эта рекомендация была классикой диетологии, но она противоречит современным представлениям о рациональном питании. Кисломолочные продукты — это тоже сахар. Уровень глюкозы они не поднимают, но зато прекрасно поднимают уровень инсулина, а значит, растет и кортизол. Кроме того, при наличии таких заболеваний, как рефлюкс, кисломолочные продукты будут вызывать дискомфорт в желудке, что значительно снизит качество сна", — объясняет Наталья Гронская.
Невролог Эдуард Новак советует в первую очередь не ставить себе диагноз "бессонница" самостоятельно. "Говорить о бессоннице можно, если человек засыпает дольше получаса, просыпается за ночь больше трех раз, спит меньше шести часов и при этом недоволен качеством своего сна", — объясняет врач. Он добавляет, что в этом случае проблемы будут не только со сном. Ведь если у головного мозга недостаточно ресурсов для того, чтобы нормально спать, и он постоянно гипервозбужден, это обязательно отразится и на других функциях организма.