10 000 шагов в день: здоровая привычка или маркетинговая уловка?

Такое количество шагов очень популярно у приверженцев ЗОЖ: сегодня оно является базовой настройкой во многих фитнес-трекерах, шагомерах и фитнес-программах. Но откуда взялась именно эта цифра?

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Немного истории



Все началось с того, что в 1965 года компания Yamasa Clock & Instrument выпустила свой шагомер Manpo-kei, что в переводе с японского означает "10 000 шагов в день". Гаджет мгновенно стал популярным, а круглая цифра стала удобным ориентиром для каждого, кто заботится о своем здоровье. Это история. Но что говорит наука о пользе такой длительной ходьбы?



Контроль веса



Чтобы поддерживать здоровый вес тела, на физическую активность рекомендуется тратить не меньше 2500 калорий в неделю, что соответствует примерно 10 000-12 000 шагам в сутки.

Если вы похудели и хотите удержать вес, то для этого вам может понадобиться существенно больше, чем 10 000-12 000 шагов в сутки.

Избавление от лишних килограммов



Научные эксперименты показали, что люди с лишним весом, которые вели сидячий образ жизни, начинали худеть только от того, что стали "нагуливать" по 10 000 шагов в день.

Если ваша дневная активность составляет всего 2 000 шагов в день, то, взяв за правило ходить в два раза больше, вы скоро увидите заметное уменьшение окружности талии, даже если в остальном ваш стиль жизни не изменился.

Здоровое сердце



Ученые уверяют, что люди, которые совершают меньше 5000 шагов в день, более подвержены риску возникновения проблем с сердцем, чем те, кто ежедневно делает большее количество шагов.



Снижение риска инсультов и инфарктов



Существует прямая связь между ежедневным количеством шагов и метаболическим синдромом (комплексом патологий, которые увеличивают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и инфаркта): на каждые дополнительные 2000 шагов, прибавленные к обычному уровню ежедневной активности, риск развития метаболического синдрома снижается на 29% в течение 6 лет, а риск прогрессирования диабета снижается на 5,5%.



Выход из депрессии



У людей, которые делали не менее 12 500 шагов в день, отмечалось снижение признаков депрессии на 50% по сравнению с теми, кто делал меньше 5 000 шагов в день.



Снижение риска смерти



Исследователи установили связь между увеличением количества шагов и снижением смертности: например, у пожилых людей дополнительные 1 000 шагов в день ассоциируются со снижением риска смерти на 15%.



Научно доказанный факт



Получается, 10 000 шагов в день — не миф и не маркетинговый ход, а научно доказанная полезная привычка, положительно влияющая на наше здоровье и дарящая долголетие. Но значит ли это, что теперь каждый день нужно тратить более двух-трех часов на прогулки? Нет, не обязательно. Шаги могут накапливаться в течение дня, например, во время работы по дому, при выполнении профессиональных обязанностей, при занятии спортом, уходе за детьми — словом, при любых перемещениях и активности.

