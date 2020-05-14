10 лучших доступных продуктов для борьбы с возникновением рака

Cпециалисты в области питания рассказали, включение каких продуктов в регулярный рацион может значительно улучшить способность организма бороться с возникновением рака по той причине, что они содержат природные соединения с мощными антиканцерогенными свойствами. Список этих продуктов со ссылкой на Food News приводит портал MedikForum.ru.

Брокколи

Содержит высокий уровень растительного вещества сульфорафана, обладающего способностью ингибировать рост раковых клеток, вызывать апоптоз (запрограммированная гибель клеток в опухолях).

Морковь

Отличается высокой концентрацией бета-каротина, антиоксиданта, чье потребление ассоциируется с уменьшением риска рака простаты, легких, молочной железы.

Фасоль

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Чистый полезный источник высококачественного белка и пищевых волокон. Эта клетчатка играет важную роль в профилактике рака. Обширные исследования рака показывают, что активное потребление бобовых помогает эффективно бороться с возникновением колоректальных опухолей.

Корица

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Популярная специя может помочь предотвратить распространение раковых клеток в организме. Эксперты считают, что противораковая активность корицы связана с действием ее противовоспалительных и антиоксидантных ингредиентов.

Орехи

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Хороши для борьбы с возникновением воспалений, увеличивающих риск развития рака толстой кишки. Бразильские и грецкие орехи богаты селеном, микроэлементом, связанным со сниженным риском рака легких, опухолей молочной железы.

Куркума

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Ее главный компонент куркумин снижает активность раковых клеток толстой кишки.

Цитрусовые

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Их регулярное употребление связано с более низким риском развития рака органов желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей. Подобный эффект объясняется высоким уровнем витамина С, являющегося мощным антиоксидантом. Цитрусовые также могут минимизировать риск развития рака поджелудочной железы.

Семена льна

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Обладая высоким содержанием клетчатки и жирных кислот омега-3 с их противовоспалительным влиянием, продукт может помочь предотвратить рост опухолевого образования. Их потребление коррелирует со сниженным риском рака молочной железы и простаты.

Помидоры

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Растительное соединение ликопин встречается в основном в томатах и является мощным антиоксидантом, который повышает способность иммунных клеток подавлять развитие злокачественных процессов (например, в молочной, предстательной железах).

Чеснок

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Активные растительные соединения продукта наделяют его выраженными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, позволяющими подавлять рост опухолей. Кроме того, чеснок помогает восстановить клеточную ДНК после повреждений, вызванных раковыми клетками.