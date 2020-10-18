Классические симптомы заражения коронавирусом включают высокую температуру, новый кашель, потерю чувства обоняния. Однако также Covid-19 проявляется рядом других признаков, на которые советуют обращать внимание врачи. Об этом со ссылкой на издание Express (Великобритания) пишет портал MedikForum.ru.

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Коронавирус— это инфекционное заболевание, подтвержденное почти у 40 миллионов человек во всем мире, при этом более миллиона заболевших им скончались. Медики констатируют: заметив какие-либо из основных симптомов коронавируса, следует обязательно пройти тестирование на инфекцию.

Вот 10 симптомов коронавируса, на которые советуют обращать внимание врачи.

К трем ключевым предупреждающим признакам Covid-19 относятся:

появившийся новый сухой кашель,

высокая температура,

потеря обоняния или вкуса.

"С большой вероятностью эти симптомы вызываются коронавирусной инфекцией, если они сопровождаются некоторыми другими зарегистрированными проявлениями. По данным ВОЗ, одним из наиболее распространенных признаков коронавируса является постоянная усталость", — информирует британское издание.

Его эксперты подчеркивают, что коронавирус по-разному влияет на разных людей. Среди вывязываемых им симптомом были замечены:

затрудненное дыхание,

боли в горле,

диарея,

конъюнктивит,

головные боли

необычная сыпь на коже,

внезапная боль в груди.

Дополнительно научные работники сообщили, что у большинства инфицированных людей болезнь развивается от легкой до средней степени тяжести, и они выздоравливают без госпитализации. В среднем от заражения вирусом до появления симптомов проходит от пяти до шести дней, однако этот период может занять и до четырнадцати дней.