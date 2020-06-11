10 упражнений для укрепления стоп в домашних условиях для взрослых и детей

В наши дни проблемы со стопами очень актуальны как для детей, так и для взрослых. Если об этом ежедневно не заботиться, то со временем может измениться даже походка и тело в целом. О том, как позаботиться о здоровье стоп в домашних условиях, рассказывают специалист по физикальной и реабилитационной медицине, врач Ингрида Тамбора и консультант по уходу за красотой BENU Aptieka Наталия Гаврильченко.

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Здоровые стопы — с детства

У детей стопы формируются постепенно — по мере роста у ребенка растут кости, укрепляются мышцы и связки. Когда малыш начинает стоять и ходить, его стопы обычно плоские. До 6-7 лет у ребенка формируются своды стопы, правильная осанка. Детская стопа — это не уменьшенная версия стопы взрослого человека: она растет и развивается, меняет свою форму и функции — вплоть до остановки роста в позднем подростковом возрасте.

Опасения, связанные с плоскостопием, появляются, если биомеханика стопы и ноги вызывает определенные симптомы, боль и дисфункцию. Недостаточное укрепление мышечно-связочного аппарата в раннем детстве или чрезмерная нагрузка на стопы во время занятий спортом, неправильная обувь могут стать причиной боли в стопах. В то же время ранняя диагностика и лечение стоп могут задержать образование деформаций в более позднем возрасте.

Причины проблем со стопами во взрослом возрасте

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У взрослых людей, особенно в среднем возрасте, может быть много разных проблем со стопами. Образ жизни, условия труда, лишний вес, наследственные факторы, возрастные изменения в организме, а также заболевания могут повлиять на изменение формы стоп, подвижность суставов, стать причиной боли и воспаления. С годами мышечно-связочный аппарат слабеет, своды стопы опускаются, ее суставы становятся нестабильными и повышается риск деформаций.

Проблемы со стопами могут быть кратковременными, или острыми, либо запущенными, хроническими. Могут возникать такие острые проблемы, как, например, боль, отек, ограниченность движений, воспаление — после физической перегрузки, ношения неудобной обуви, травмы, перелома. В таких случаях соответствующее лечение и выполнение рекомендаций медиков устраняют проблему.

Труднее бывает, когда деформация стоп — это последствие заболевания, например, ревматизма или инсульта. Тогда лечение будет комплексным и самая важная задача — это замедлить деформацию, улучшить походку и качество жизни.

Лечить нужно сразу

И острые, и хронические проблемы со стопами влияют на движение. При ходьбе человек старается не нагружать или полностью разгрузить стопу, которая болит, в результате чего меняется нагрузка на одну половину тела, а это может вызвать мышечное напряжение, изменения походки и боль в других частях тела — например, в коленях, спине.

Своевременное посещение специалистов по реабилитации, лечение стоп могут помочь избежать других проблем со здоровьем. Если же после травмы человек только через несколько месяцев начинает заниматься лечебной гимнастикой, его мышцы атрофируются и на их восстановление потребуется больше времени. Меняется координация движения, а страх движения вызывает дополнительный стресс.

Самая распространенная ошибка — малоподвижность

В повседневной жизни многие люди не задумываются о здоровье своих стоп, признает специалист. Зачастую суставы стоп вообще не упражняются и со временем теряют гибкость. Именно малоподвижность суставов стоп и пальцев вызывает укорачивание мышц и сухожилий. Позднее в местах крепления сухожилий возникают микротравмы, так как связки и сухожилия теряют гибкость. В местах крепления сухожилий образуются шипы, выросты, кальцинаты. Они раздражают окружающие ткани и вызывают боль.

Гуляйте босиком!

С приходом лета важно дать своим стопам ‘’вздохнуть’’, освободить их от неудобной обуви и походить босиком. Это можно делать повсюду — дома, на лугу, на пляже! Ведь на ступне так много нервных окончаний-рецепторов, реагирующих на раздражение! Это новые положительные ощущения, которые передаются мозгу. Организм на это среагирует — улучшится иммунитет, укрепятся своды стоп, связки, мышцы, и, следовательно, улучшится состояние стоп.

Как позаботиться о здоровье стоп в домашних условиях

Делать упражнения для стоп дома рекомендуется и детям, и взрослым.

Упражнение № 1. Выполняется в положении сидя. Вначале подвигайте пальцами ног — вверх и вниз, согните и разогните суставы стоп, повращайте ими в направлении наружу и вовнутрь. Если вы чувствуете, что суставы недостаточно гибкие, помогите им руками — подвигайте каждый пальчик.

Упражнение № 2 — самомассаж стоп. Выполняется в положении сидя. С помощью пальцев разомните стопы — продольный и поперечный своды, проверьте, не болит ли стопа, помните ее большими пальцами.

Упражнение № 3 — с мячом. Выполняется в положении сидя. Положите стопы на мяч, катайте его вперед и назад, совершайте круговые движения. Нажмите на мяч, подержите несколько секунд, напрягите и расслабьте мышцы.

Упражнение № 4. Из положения сидя или стоя приподнимитесь на кончиках пальцев, затем на пятках, на внешней и внутренней стороне стопы.

Упражнение № 5. Выполняется в положении сидя или стоя. Согните пальцы стопы, ухватите ими тряпочку, затем распрямите пальцы.

Упражнение № 6. Выполняется в положении стоя. Сделайте 8 шагов вперед на кончиках пальцев, затем на пятках, внешней и внутренней сторонах стопы.

Упражнение № 7. Из положения стоя приподнимитесь на кончики пальцев 20 раз.

Упражнение № 8. Встаньте на одну ногу, вторую держите согнутой перед собой, стойте 30 секунд, затем проделайте тоже самое со второй ногой.

Упражнение № 9. Упритесь в стол, поставьте одну ногу назад на всю стопу и тяните мышцу икры в течение 20 секунд, затем поменяйте ноги. Это упражнение можно выполнять и в положении сидя — накиньте на стопу гимнастическую резинку и тяните на себя в течение 20 секунд.

Упражнение № 10. Сидя с вытянутыми вперед ногами, сложите стопы, вытянув кончики пальцев вниз, и удерживайте их в таком положении в течение 20 секунд.

Важно! При артрите суставов упражнения желательно делать в положениях без весовой нагрузки — лежа или сидя.

Рекомендация родителям

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За здоровьем стоп ребенка нужно следить с раннего детства. Некоторые проблемы, например, плоскостопие, являются врожденными и передаются из поколения в поколение. Поэтому, если у родителей есть проблемы со стопами, у детей стопы нужно проверять уже в самом начале жизни. Многие проблемы со стопами хорошо решаются при раннем вмешательстве. Если вас беспокоит плоскостопие у вашего ребенка или вы заметили у него неловкость во время ходьбы или бега, либо ребенок жалуется на боль или судороги, нужно обратиться к специалисту, чтобы поставить диагноз и устранить причину боли.

Как сделать стопы красивыми

Красота стоп тесно связана с их здоровьем, поэтому не следует забывать об упражнениях и ежедневном уходе за стопами и мучить их неудобной обувью — это не пойдет на пользу не только внешнему виду и здоровью стоп, но и вашему общему самочувствию.

Летом кожа стоп становится суше и нуждается в дополнительном уходе и увлажнении — каждый вечер после душа необходимо пользоваться кремом для стоп. Раз в две недели для слущивания отмершей кожи стоп рекомендуется пользоваться подходящим скрабом для стоп со средней степенью абразивности.

В борьбе с сухими, потрескавшимися пятками самое важное — это регулярный и правильный уход с использованием увлажняющих кремов для стоп. Если же решить проблему таким образом не удается, можно надевать носочки с фруктовыми кислотами, чтобы размягчить и удалить твердый слой кожи. В таких случаях можно применять также крем для стоп с более высоким содержанием мочевины — в аптеках продаются средства, содержащие до 50% мочевины, для особо нежной кожи.

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Важно помнить, что зачастую мы сами наносим вред своим стопам — трем кожу стоп слишком острыми терками, неправильно пользуемся микродермобразивными средствами… Помните — пользоваться лезвиями при выполнении педикюра в домашних условиях категорически запрещается. Это очень травмирующая процедура, а процесс выздоровления после нее очень продолжительный.

Помните, что за стопами нужно ухаживать ежедневно — делая гимнастику, давая стопам отдохнуть и применяя увлажняющие средства, а при любых длительных проблемах следует обращаться за помощью к специалисту.