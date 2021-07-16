10 законных сомнений по поводу вакцинации, 0 веских причин не идти на нее

Сейчас многие избегают прививок. По каким причинам? Журналисты швейцарской газеты Le Temps Фабьен Губе и Паскалина Мине поискали ответы в социальных сетях, а затем "рассмотрели основные объяснения сквозь призму науки". Подробнее рассказывает портал InoPressa.ru.

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"Я выжидаю и присматриваюсь, опасаюсь долгосрочных последствий вакцинации"

Это одна из проблем, возникающих при использовании вакцин, особенно вакцин с матричной РНК (мРНК), которые являются новейшими и, следовательно, воспринимаются как трудно оцениваемые в течение длительного периода. Однако все эксперты определенно заявляют: если есть побочный эффект, то он проявляется не позднее, чем через 3-4 месяца после укола.

"Этот срок, необходимый для правильной оценки, в основном закончился, и мы уже не узнаем ничего нового по поводу безопасности мРНК-вакцин для взрослых", — подтверждает Клер-Анн Зигрист, директор Центра вакцинологии в Университетских больницах Женевы.

"Я не вхожу в группу риска, а вакцина опаснее вируса"

"Побочные эффекты вируса намного сильнее и продолжительнее, чем у вакцины — даже у молодых людей!" — уверяет Клер-Анн Зигрист. "В настоящее время госпитализированные люди — это взрослые от 20 до 60 лет, невакцинированные", — отмечает Алессандро Диана, педиатр и специалист по инфекционным заболеваниям в Университетских больницах Женевы.

"Интуиция здесь может оказаться опасной. Некоторые люди предпочитают нести потери от риска (заразиться вирусом) вместо того, чтобы самому пойти на риск (получить побочные эффекты от вакцины), это может привести к отказу от вакцины, хотя мы знаем, что болезнь более опасна", — анализирует специалист по биоэтике Самиа Херст, вице-президент целевой группы по Covid-19.

"Эта вакцина бесполезна, она не предотвращает полностью передачу болезни"

К настоящему времени доказано, что если после вакцинации мы все же заболеем, "то в подавляющем большинстве случаев это будет благоприятное течение болезни, и концентрация вируса в носу будет намного ниже, следовательно, риск его передачи окружающим людям значительно уменьшается", — говорит Клер-Анн Зигрист.

"Медработники боятся вакцины, и это доказательство того, что она не безопасная"

"В целом в Швейцарии распространенность сомнений в отношении вакцинации среди медработников такая же, как и среди их пациентов, от 5% до 30% в зависимости от исследований", — говорит Алессандро Диана.

"Не следует думать, что все медработники являются экспертами по вакцинам, — отмечает Самиа Херст. — Потому, что многие медработники не специалисты по инфекционным заболеваниям или потому, что у них не было времени собрать сведения об этом из-за перегрузки больниц, и они ставят себе те же вопросы, что и широкая общественность".

"Мы подопытные кролики, и клинические испытания проводились на скорую руку"

"Беспрецедентная мобилизация государственного и частного секторов перед лицом пандемии сделала возможным совершить этот подвиг за один год по сравнению с обычными десятью годами", — говорит Алессандро Диана. "Перед лицом этого вируса были нарушены правила финансовой игры, но не правила научного процесса", — настаивает Самиа Херст.

"При данных условиях "подопытными кроликами" могут считаться только участники клинических испытаний, — указывают авторы статьи. "Эти первые 100 тыс. добровольцев согласились пойти на еще неизвестный риск, их можно за это лишь поблагодарить", — подчеркивает Клер-Анн Зигрист.

"У меня нет доверия: санитарные скандалы доказывают, что балом правят деньги"

"Покупка предметов первой необходимости, таких как еда или лекарства, основана на доверии. И для того, чтобы воцарилось доверие, созданы регулирующие органы в области лекарственных средств, — поясняют журналисты. "У нас есть механизмы надзора, которые уже показали свою эффективность. [Агентство] Swissmedic работает независимо, и важно, чтобы так продолжалось", — заверяет Самиа Херст.

"Достаточно барьерных жестов. В вакцине нет нужды, у меня есть маска…"

Барьерные жесты, какими бы известными и распространенными они ни были, не предотвратили вторую волну", — напоминает Клер-Анн Зигрист. Виной всему, в частности, передача вируса аэрозольным путем, который игнорирует основные хирургические маски. То, что не сработало с ранними версиями коронавируса, вряд ли сработает с вариантом Дельта, который на 60% более заразный, отмечается в статье.

"Рано или поздно с коронавирусом столкнутся все. Нам самим придется выбирать, будет ли это болезнь либо вакцинация", — резюмирует Алессандро Диана, а затем иронично добавляет: какое из этих воздействий, по-вашему, будет наиболее опасным?"

"У меня уже был Covid, значит, я защищен"

"Тот факт, что вы переболели коронавирусом, явно снижает вероятность повторного заражения и осложнений по сравнению с людьми, которые не были инфицированы или вакцинированы", — подтверждает Алессандро Диана. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что через 6 месяцев после первоначального заражения способность антител нейтрализовать вариант Дельта снизилась в 4-6 раз по сравнению с вариантом Альфа. Людям, которые уже переболели коронавирусом, рекомендуется ввести дозу вакцины, чтобы укрепить иммунитет, приобретенный после заражения, указывают авторы статьи.

"Боюсь аллергической реакции"

Действительно при использовании вакцин возможны серьезные аллергические реакции, требующие экстренного вмешательства, называемые анафилактическим шоком, говорится в публикации. "Однако это редкие явления, которые происходят примерно в одном случае из миллиона, особенно у людей с анафилактическими реакциями на определенные компоненты вакцин, такие как полиэтиленгликоль", — объясняет Алессандро Диана. "Все люди, у которых возникло такое осложнение, прошли курс лечения, и не было ни одного случая смерти" — подчеркивает вакцинолог.

"Таким образом, риск возникновения аллергической реакции будет намного выше, если вы заразитесь коронавирусом, поскольку для лечения потребуется много лекарств", — предупреждает Клер-Анн Зигрист.

"Я уезжаю в отпуск. Сделаю инъекцию, когда вернусь"

"Остерегайтесь опасных расчетов. Полный процесс иммунизации занимает полтора месяца, между первой дозой и двумя неделями после второй инъекции. Между тем, вариант Дельта не возьмет отпуск и будет заражать большое количество непривитых людей, — рассуждают журналисты. "Поэтому наилучшим расчетом было бы сделать первую дозу перед отъездом, а вторую — по возвращении, даже если она немного задерживается из-за каникул продолжительностью более двух недель", — советует Клер-Анн Зигрист.