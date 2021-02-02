11 продуктов, которые вас удивят: эксперт по питанию раскрывает полезные свойства суперфудов

Cертифицированный нутрициолог из Эстонии Татьяна Айзенштадт рассказывает, что такое суперфуды и в чем заключаются их удивительные свойства.

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Понятие суперфуды существует уже около 10 лет. Под этим термином обычно понимают продукты растительного происхождения, обладающие большим набором полезных свойств для здоровья человека. Суперфуды (что в переводе означает "суперпища") — это корешки, семена, листья, ягоды и другие части растений, богатые полезными микроэлементами, витаминами, аминокислотами, минералами и антиоксидантами.

Важно отметить, что различные биодобавки, разработанные в лабораториях и являющиеся синтетическими продуктами, к суперфудам не относятся. Суперфуды можно рассматривать как "бонус" к основному сбалансированному питанию. Но прежде, чем добавлять их в свой ежедневный рацион, стоит разобраться, что это за удивительные продукты, обладающие такими полезными для нашего организма свойствами.

Семена льна

Настоящие рекордсмены по содержанию растительных гормонов (лигнанов), которые оказывают противовирусное и антиоксидантное действие. Семена льна богаты ненасыщенными жирными кислотами, содержат витамины группы В, А и Е. Помогают снизить уровень холестерина, уровень сахара в крови и уровень инсулина при одновременном снижении риска рака молочной железы и простаты. Женщины, которые употребляли семена льна в течение 12 недель, продемонстрировали улучшение гладкости кожи.

Проростки

Проростки (маша, гречихи, пшеницы и др.) раскрывают всю пользу семян, являясь легкоусвояемым источником витаминов и микроэлементов. В то же время не содержат антинутриентов, таких как фитиновая кислота и глютен. Кроме высокого содержания минералов и витаминов, эти суперфуды богаты антиоксидантами и клеточными энзимами. Оказывают очищающее воздействие на все системы нашего организма

Важно отметить, что до 16 дней в пророках пшеницы глютен отсутствует!

Зелень (особенно дикоросы)

Крапива, лебеда, щавель, черемша, цикорий и лопух издавна присутствовали в рационе наших предков. Например, в крапиве содержится витамина С в 8 раз больше, чем в капусте кольраби. А содержания каротина в крапиве — в полтора раза выше, чем в петрушке. По содержанию протеинов лебеда не уступает шпинату.

Капуста Кейл

По содержанию железа превосходит говядину и довольно богата белком, который легче усваивается, чем животный. Кальция в листьях капусты кейл больше, чем в молоке, а магния столько же (47 мг), а вот витамина С в кейле больше в 2 раза, чем в апельсине.

Лецитин

Обладает антиоксидантными свойствами, способствует перевариванию и равномерному усвоению жиров, улучшает работу поджелудочной железы и печени, поддерживает репродуктивную систему. Лецитин в форме БАДов работает, но не так хорошо, как натуральный, который вы можете легко получать из продуктов. Лецитином, как правило, богаты все маслянистые вещества, встречающиеся в природе. В чистом виде содержится в большом количестве продуктов. Однако лидером по содержанию этого вещества является желток куриного яйца.

Семена конопли

В семенах содержится 49% масел, в которых присутствуют полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и 6. Витамины Е, С, Д и группы В, каротиноиды, антиоксиданты и минералы (калий, фосфор, железо, кальций, магний и др.) Семена конопли оказывают противовоспалительное и антибактериальное действие. Нормализуют работу нервной системы и головного мозга, улучшают память, улучшают работу печени и желчного пузыря, выводят токсины из организма, снижают риск онкологических заболеваний.

Дикие ягоды

Брусника — богата пектиновыми веществами, полифенолами и эфирным маслом, в котором содержится около 70 полезных органических соединений, витаминами, особенно витамином С.

Голубика — поднимает иммунитет, нормализует уровень холестерина в крови и обмен веществ. Регулярное употребление способствует восстановлению зрения.

Черника — защищает коллаген от повреждения продуктами гликации, уменьшает воспаление, борется с морщинками, восстанавливает цвет лица.

Водоросли

Полезные свойства водорослей уже не одно тысячелетие известны многим цивилизациям, при этом даже будучи высушенными, они не теряют своих свойств. Способствуют улучшению мозговой деятельности, добавляют жизненной энергии, замедляют процессы старения и повышают иммунитет человека. Благодаря богатому химическому составу способствуют выведению из организма радионуклидов и солей тяжелых металлов. Водоросли являются богатым источником фтора, который способствует здоровью зубов и костей. Содержат витамины группы В, А, С, Д и РР. Они также включают богатейшее количество каротиноидов, липидов, полисахаридов, фенольных соединений и растительных ферментов.

Агар-агар

Натуральный продукт, который получают после специальной обработки красных и бурых водорослей (филлофоры). В сухом порошке имеются такие соединения как калий, кальций, магний, натрий, фосфор. В нем содержатся белки, углеводы, волокна, витамины К и Е. Полезные свойства: нормализуют уровень глюкозы в крови, помогают выводить токсины; снижают холестерин; способствуют насыщению микро- и микроэлементами; стимулируют перистальтику кишечника, при этом не вымывает минеральные вещества. В порошке содержится много клетчатки, что вызывает чувство насыщения и наполненности желудка.

Специи

Оказывают благотворное влияние на организм человека.

Чеснок — антибиотик широкого действия, по исследованиям не менее эффективный, чем тетрациклин. Противостоит не только бактериям и коккам, но также грибковым инфекциям.

Имбирь — снижает уровень сахара, холестерина и показатели свертываемости крови. Являясь пробиотиком оказывает стимулирующее, ветрогонное действие на кишечник. Одно из мощнейших противовоспалительных средств общего действия, помогает при артрите и ревматизме, а также при мигренях, дезинфицирует дыхательные пути. Является мощным природным иммуномодулятором. Очень эффективен в период инфекционных эпидемий, связанных с простудными заболеваниями. Также повышает потоотделение, выводит токсины из организма, эффективно борется с лишним весом.

Корица — мощный антиоксидант, помогает организму противостоять вирусам и грибкам.

Анис и бадьян — отличное средство для профилактики запоров и проблем с кишечником.

Лавровый лист и гвоздика — помогает бороться с болезнями верхних дыхательных путей. Эфирные масла содержащиеся в них в большом количестве облегчают дыхание, согревают тело, улучшают кровообращение, останавливают кашель, очищают слизистые.

Сушеная петрушка — способствует выведению из организма избытков жидкости, а также способствует улучшению пищеварительных процессов.

Куркума — естественный антисептик и антибактериальное средство. Натуральный детоксикант печени. Обладает выраженным антираковым действием, против нескольких видов рака. С древности используется в Азии как средство № 1 при любых болезнях печени. Стимулирует желчный пузырь, способствует налаживанию пищеварения.

Соль

Розовая соль (гималайская, крымская, перуанская, гавайская, австралийская) — уникальный источник минимум 25 полезных микроэлементов: в ее составе железо, калий, кальций, магний, медь, йод, которые сохранились в природной форме. Они усваиваются организмом на 100% на клеточном уровне, не подвергаясь преобразованиям в процессе обмена веществ. Регулярное использование розовой соли обеспечивает организм почти всеми необходимыми минералами и микроэлементами.

Черная соль — главное отличие этой соли это насыщенность сероводородом, придающим ей ярко-выраженный яичный запах. Улучшает пищеварение и аппетит, усиливает перистальтику кишечника, избавляет от вздутия и газообразования и действует как легкое слабительное, избавляя от запоров. Способствует снятию головных болей, улучшает зрение, оказывает антисептическое действие.

Продукты-суперфуды из этого списка, который может быть еще дополнен, помогают нам не только поддерживать органы в "рабочем" состоянии, но еще и бороться с таким заболеваниями как онкология, нарушения сердечно-сосудистой системы, частые запоры, проблемы кожных покровов и так далее.

Однако не стоит забывать, что эти чудесные продукты полезны при умеренном употреблении и с учетом индивидуальных особенностей организма. Также следует помнить о том, что они могут вызывать аллергические реакции или отторгаться желудочно-кишечным трактом. Так что добавляйте каждый день в свой рацион один или несколько суперфудов, но "с умом"! Обязательно прислушивайтесь к сигналам своего организма для того, чтобы понять, какие продукты суперфуды подходят именно вам.