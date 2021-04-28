3 реакции тела, которые сигнализируют о повышенном уровне стресса

Более трети жителей Латвии и Балтии оценили свой уровень стресса на работе и дома во время пандемии как повышенный, свидетельствует проведенный сетью Apotheka опрос. Эксперты отмечают, что реальные цифры могут быть еще выше — нередко люди настолько привыкают к стрессу, что уже его не замечают. Однако тело человека — достаточно умная система, оно само сигнализирует о том, что что-то не в порядке, поэтому важно своевременно прислушиваться к этим сигналам.

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"Мы уже более года живем в достаточно напряженных обстоятельствах, поэтому лишь нормально, что люди чувствуют беспокойство. Сейчас рекомендуется быть особенно внимательными к своему здоровью, следить за самочувствием и телесными реакциями, которые нередко говорят о том, что мы живем в условиях стресса. О присутствии стресса могут свидетельствовать различные физические симптомы: проблемы с пищеварением, головная боль, изменение пищевых привычек, бессонница и многие другие. Если регулярно наблюдается один или несколько из упомянутых симптомов, нужно срочно идти к своему семейному врачу, который назначит дальнейшее лечение", — рассказывает специалист по общественному здоровью, магистр наук в области здравоохранения Инета Ванага.

Живот первым реагирует на стресс

Говорят, что самый короткий путь к сердцу лежит через желудок, и о стрессе можно сказать то же самое, ведь пищеварение, стул и его нарушения могут быть одним из самых ранних и наиболее ощутимых вестников стресса. В условиях повышенного стресса чаще всего наблюдаются два типа нарушений: моторика кишечника, который в нормальной ситуации находится в постоянном движении, полностью останавливается — или же с точностью наоборот: нервы получают импульсы от мозга, и кишечник начинает двигаться все быстрее. В первом случае возникает запор, во втором — понос. То, каким образом будет реагировать организм, зависит от темперамента человека и строения нервной системы.

Если стресс продолжается долгое время и уже стал хроническим, можно столкнуться с такой проблемой как синдром раздраженного кишечника, который может беспокоить от нескольких дней до нескольких месяцев. Это функциональное нарушение работы кишечника, которое затрагивает пищеварительную систему человека и вызывает боль в животе, спазмы, вздутие живота, а также понос и запор. Если по поводу этих жалоб вовремя обратиться к врачу, то здоровью ничего не будет угрожать: симптомы можно устранить при помощи специальной диеты и уменьшения уровня стресса. Если же со стрессом не удается справиться самостоятельно, к лечению необходимо привлечь и психотерапевта.

Беспричинное изменение веса

Люди, живущие в условиях постоянного стресса, нередко сталкиваются с необъяснимыми на первый взгляд колебаниями массы тела. Например, у некоторых из-за стресса аппетит снижается или вообще пропадает, однако вес не падает или даже увеличивается. Эта проблема затрагивает и тех, кто вроде бы питается правильно и регулярно занимается спортом. Это объясняется тем, что в стрессовых ситуациях в крови повышается уровень гормона стресса кортизола, который запускает различные механизмы, способствующие среди прочего и ожирению. Признаком обусловленного именно стрессом набора веса является то, что лишний жирок появляется прежде всего в области талии.

"Наши пищевые привычки и еда, которую мы выбираем, не всегда подлежат осознанному контролю, ведь на них влияют и гормоны, в том числе кортизол, вырабатываемый надпочечниками. В стрессовых ситуациях, когда уровень кортизола повышен, может наблюдаться так называемое эмоциональное переедание, то есть заедание неприятных ощущений большим количеством пищи. Чтобы снизить уровень кортизола, рекомендуется уменьшить количество употребляемого алкоголя, а также кофеина, спать по крайней мере семь-восемь часов, желательны также умеренные физические нагрузки, но здесь важно не перестараться, ведь в случае повышенного стресса не рекомендуется чрезмерная физическая нагрузка", — отмечает сертифицированный фармацевт Apotheka Илона Синкевич.

Головная боль, вызванная напряжением

Головная боль — это одна из самых распространенных проблем со здоровьем, с ней сталкиваются люди во всем мире. Она ограничивает и негативно сказывается на функционировании человека как на работе, так и в свободное время. Головная боль бывает двух видов — первичная и вторичная.

Вторичная, или симптоматическая, головная боль возникает после травм головы, в результате гормональных колебаний, из-за вирусных и бактериальных инфекций, а также в случае различных физических и психоэмоциональных заболеваний. Определив точную причину вторичных головных болей, их можно устранить.

В свою очередь первичные головные боли обычно связаны с напряжением, поэтому в результате обследований не обнаруживается никаких отклонений. Причиной в большинстве случаев являются высокий уровень стресса, чрезмерная нагрузка и усталость. Боль возникает из-за напряжения мускулатуры шеи, лица и плеч, она может быть слабой, средней или умеренно сильной, давящей или тянущей, может затрагивать всю голову. Обусловленная напряжением боль может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Поскольку работа над собой требует времени, чтобы уменьшить такие головные боли, начать можно с изменения физических факторов: во время работы у компьютера давать глазам регулярно отдыхать, уменьшить проводимое у экранов гаджетов время и т. д.