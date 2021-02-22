4 гормона, которые влияют на пищевые привычки и вес

Бытует представление, будто масса тела напрямую связана только лишь с количеством потребленных калорий и силой воли, однако на самом деле большую роль здесь играют и гормоны. Именно они отвечают за то, чтобы мы употребляли количество пищи, достаточное для полноценного функционирования тела. О том, какие гормоны регулируют аппетит и что влияет на их работу, рассказывает фармацевт сети Apotheka Лига Цируле.

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"Гормоны отвечают за передачу мозгу сигналов о том, когда пора есть и когда нужно остановиться. Если в мозг поступают правильные сигналы, человек съедает столько, сколько ему нужно в конкретный момент; если же в этом процессе есть ошибки, то он может съесть слишком много — тогда у него выше риск ожирения, и ему сложнее сбросить вес. Следует иметь в виду, что именно строгие диеты, приводящие к большим колебаниям веса, сильно влияют на гормоны, поэтому главное — придерживаться сбалансированного и полноценного питания, а также достаточно много двигаться", — объясняет Лига Цируле.

Гормон голода грелин

Гормон грелин, поступающий в кровь, посылает мозгу сигнал о том, что пора перекусить. Он играет важную роль в употреблении необходимого количества калорий и регуляции уровня жиров. Уровень грелина повышается перед приемом пищи, когда желудок пуст, и понижается вскоре после него. Во время различных диет уровень гормона также может повыситься, что усиливает чувство голода и осложняет процесс похудения. Когда же человек переходит к своему привычному питанию, потерянный вес возвращается, поскольку уровень грелина за время диеты существенно повысился и сигнализирует мозгу о том, что нужно искать пищу.

Уровень грелина невозможно контролировать при помощи медикаментов или диет — чтобы он оставался на нормальном уровне, необходимо соблюдать несколько правил. Во-первых, следует избегать крайностей и поддерживать нормальный вес, поскольку резкие изменения веса нарушают выработку всех главных гормонов, в том числе грелина. Рекомендуется есть небольшими порциями, но каждые три-пять часов. Нужно также отводить достаточное количество времени на сон, так как и его нехватка усиливает чувство голода.

Гормон сытости лептин

Гормон лептин вырабатывается жировыми клетками, главная его функция — регуляция энергетических ресурсов организма, в том числе соотношения съеденных и израсходованных калорий и количества накопленных в теле жиров. Когда лептин поступает в гипоталамус, он информирует организм о том, что запасы энергии достаточны и нет нужды продолжать есть. Система выработки лептина развилась исторически, чтобы защитить людей от голода или переедания и тем самым повысить шансы на выживание в природе.

Поскольку лептин производится пропорционально объему жировых клеток в организме, у людей с ожирением уровень лептина также очень высокий.

Если же лептина слишком много, существует риск возникновения резистентности к нему — в таком случае мозг больше не реагирует на посылаемый лептином сигнал и ошибочно считает, что тело голодает, хотя на самом деле в нем скопилось уже более чем достаточно энергии.

Другими возможными причинами резистентности к лептину могут быть воспаление и повышенный уровень свободных жирных кислот. Резистентность к лептину можно уменьшить при помощи богатого клетчаткой и белками питания и ограниченного употребления полуфабрикатов. Не менее важны также физическая активность и полноценный сон.

Инсулин

Инсулин — это гормон, производимый поджелудочной железой. Чаще всего о нем говорят в связи с диабетом, так как он регулирует уровень глюкозы в крови. Однако инсулин участвует и в других процессах, например, в синтезе и накоплении жиров. В небольшом количестве инсулин выделяется на протяжении всего дня, но наибольшее его количество вырабатывается во время еды.

В случае сахарного диабета поджелудочная железа производит недостаточное количество инсулина, или же организм неспособен эффективно его использовать, из-за чего глюкоза не может попасть в клетки и возникает гипергликемия, или повышенный уровень глюкозы в крови.

Повышенный уровень глюкозы может привести к различным проблемам со здоровьем, в том числе к ожирению и метаболическому синдрому — комплексу нарушений обмена веществ, которые увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Неспособность организма использовать инсулин обусловлена инсулиновой резистентностью. Главными ее причинами могут быть переедание и неправильное питание: избыток жиров и простых углеводов, недостаточное количество сложных углеводов, а также лишний вес, нехватка физической активности и генетика.

Кортизол

Кортизол производят надпочечники, многим он известен как "гормон стресса", ведь наибольшее его количество выделяется в ситуациях, когда мы взволнованы. Этот гормон, как и другие, жизненно важен, но повышенный его уровень может привести к перееданию и набору веса. Это проявляется как "заедание стресса": люди, склонные к нему, полнеют, причем обычно жир скапливается на талии.

Главное в таких случаях — осознать причину стресса и научиться есть осознанно.