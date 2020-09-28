5 полезных привычек для уменьшения усталости и сонливости

С приходом осени многие сталкиваются с необъяснимой усталостью, сонливостью и нежеланием что-либо делать. Если усталость вскоре проходит и не оказывает влияния на повседневные дела, для волнения нет причины. Однако не всегда происходит именно так. О том, что делать, чтобы вернуть энергию, и о том, является ли причиной ее нехватки одна только промозглая погода, рассказывает фармацевт сети Apotheka Иванда Крастиня.

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Обычно основной причиной появления сонливости является нехватка солнечного света: дни становятся короче, солнце светит реже, раньше темнеет. Для мозга это является сигналом о том, что нужно быстрее вырабатывать гормон сна мелатонин, поэтому в темное время года люди становятся менее активными, более сонливыми и усталыми. Мы куда чаще, чем летом, предпочитаем ничего не делать, лентяйничать, не выходить на улицу, ведь и погода становится более холодной, ветреной и дождливой. Хотя может показаться, что сидение дома — это отдых, на самом деле все с точностью наоборот: производство энергии в клетках замедляется, уменьшается их активность, из-за чего появляется желание съесть что-нибудь сладкое или жирное, чтобы взбодриться, однако это только отнимает энергию, ведь переработка углеводов и жиров создает дополнительную нагрузку на обмен веществ.

Вторая наиболее распространенная причина усталости связана с психоэмоциональным состоянием. Приход осени многим приносит дополнительный стресс, связанный с возвращением детей в детский сад, началом учебного года в школах и университетах. На многих рабочих местах после летних отпусков увеличивается нагрузка, растет количество обязанностей. Изменяется повседневный ритм, начинается сезон простуд, поскольку погода становится более прохладной и иммунитет ослабляется, что, в свою очередь, может привести к физической и эмоциональной перегрузке, из-за которой мы и можем ощущать усталость и нехватку энергии.

Далее — полезные привычки для уменьшения усталости и сонливости.

Качественный сон

Во сне наши внутренние батарейки заряжаются. О качественном сне можно говорить, если человек идет спать не позже 23.00 и спит 7–8 часов, хотя, конечно, все индивидуально. Перед отправлением в постель нужно проветрить спальню или же спать с открытым окном, если погода позволяет и вам тепло и комфортно. Кроме того, перед сном не следует долго использовать гаджеты, смотреть телевизор, особенно остросюжетные передачи. Бокальчик вина для улучшения сна или переедание поздно вечером также могут испортить ночной отдых, а значит, обусловить бóльшую усталость и сонливость на следующий день.

Как можно больше времени на свежем воздухе

Осенью приветствуются все виды физической активности на свежем воздухе: умеренные спортивные тренировки, собирание грибов, уборка опавших листьев, последние осенние работы в саду, прогулки и т. п. В рабочие дни полезно ходить на работу и с работы пешком, если есть такая возможность. Хорошо также проводить обеденный перерыв на свежем воздухе, так как это обеспечивает организм кислородом и восстанавливает клеточную энергию.

Вода и травяные чаи

Осенью определенно не стоит забывать пить воду — хотя погода уже не жаркая и организм не требует столько воды, клеткам она очень нужна. Осенью легче перейти на травяные чаи, у которых могут быть как бодрящие, так и согревающие свойства — это чай из имбиря, шиповника, малины, зверобоя, кардамона, мелиссы или базилика. В свою очередь ромашка, ноготки, эвкалипт, первоцвет, лабазник, липовый цвет и тимьян защитят от болезней дыхательных путей.

Витамины B, C и D

Питание должно быть полноценным и сбалансированным, в нем должны присутствовать белки, углеводы, жиры, клетчатка, витамины и минералы. Важно также получать с пищей витамины группы В, так как они обеспечивают работу мускулатуры, участвуют в метаболизме нервных клеток, функционировании системы кроветворения, производстве энергии и поддержании иммунитета. Больше всего витаминов группы В содержится в печени, мясе, яйцах, рыбе, зерновых продуктах. Из витаминов также рекомендуется дополнительно принимать витамин D, предварительно выяснив свой уровень этого витамина при помощи анализа. Витамин D отвечает не только за здоровье костей и зубов, но и за хорошее настроение, энергию и иммунитет. Витамин С есть в очень многих овощах и фруктах, в клетках он выполняет защитную функцию — он является антиоксидантом, стимулирует иммунитет и участвует в энергетическом обмене.

Минеральные вещества

Самый важный из минералов в случае усталости — магний: он рекомендуется, если человек чувствует подавленность, нервозность, волнуется из-за большой рабочей нагрузки, стресса. Организм в таком случае расходует намного больше этого минерала, так как он принимает участие в энергетическом обмене, обеспечении сокращений мускулатуры, поэтому при его нехватке мы ощущаем усталость, апатию, не можем справиться со своей нервозностью. Магний лучше всего принимать вместе с витаминами группы В, поскольку вместе они лучше всасываются и действуют синергетически. Магний содержится в бобах, орехах, семенах, зеленых листовых овощах.

Если описанные выше советы не помогают и самочувствие не улучшается, а ухудшается еще больше, речь уже идет не о простой усталости, а о серьезном состоянии организма, требующем внимания.

Следующие симптомы ни в коем случае нельзя игнорировать: