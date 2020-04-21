5 привычек питания, которые ослабляют иммунную систему

Иммунную систему, защищающую организм от коронавирусной инфекции, могут ослаблять некоторые привычки питания, которым вы следуете во время карантина. Среди них — употребление алкоголя, увлеченность солеными продуктами, сахаром и другие.

Как сообщает MedikForum.ru, поддержание хорошего состояния иммунной системы является одним из важных условий профилактики заражения коронавирусом в период продолжающейся пандемии. Находясь в самоизоляции, старайтесь контролировать свои привычки питания, особенно это важно делать в отношении пяти из них, наиболее сильно влияющих на иммунитет.

Питье алкоголя

Исследователи отмечают: между употреблением спиртного и ослабленным иммунным ответом существует связь. Это означает, что у людей, позволяющих себе регулярную выпивку, повышена восприимчивость к пневмонии и синдрому острого респираторного стресса, связанного со смертельным исходом. Также любители выпить отличаются неполным выздоровлением от инфекций, склонностью к развитию сепсиса. Чрезмерным употреблением алкоголя можно считать 8 и более напитков в неделю для женщин и 15 (и более) для мужчин.

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Любовь к соленому

Ученые университетской больницы Бонна пришли к выводу, что слишком большое количество соли в питании может способствовать иммунодефициту. Особенно ощутимо при этом снижается способность организма бороться с бактериальными инфекциями. Не стоит забывать: хотя Covid-19 является вирусным заболеванием, оно может привести к вторичным бактериальным инфекциям. Эксперты советуют в условиях самоизоляции употреблять не более 4 граммов соли в день.

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Тяга к сладкому

Не нужно полностью отказываться от сахара, однако необходимо избегать его постоянного избытка. Большое количество сахара (прежде всего, добавляемого в различные продукты питания) ослабляет иммунную систему, снижая способность иммунных клеток уничтожать проникающих в организм биологических агрессоров — вирусов, бактерий, грибков и т.д.

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Обилие кофеина

Кофе, чай, шоколад, кола, энергетические напитки — если все это в условиях самоизоляции потребляется в большом количестве, может страдать сон, становящийся беспокойным, неглубоким, слишком коротким. Как следствие, в организме увеличивается воспаление, что ставит под угрозу крепость иммунитета.

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Недостаток простых натуральных продуктов

Исследования показывают, что активное потребление пищевых волокон и пребиотиков поддерживает здоровые иммунные функции организма, включая защиту от вирусов. Источниками этих веществ являются цельные продукты, включая овощи, фрукты, бобовые, зерно и семена. Привычка питаться полуфабрикатами, переработанными продуктами сокращает количество полезной еды в рационе, что очень вредно.