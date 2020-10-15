5 советов, как правильно лечить насморк у взрослых и детей

Осень часто сопровождается сырой погодой, из-за которой можно быстро подхватить насморк. Его надо лечить 7-10 дней, а если этого не делать, то может возникнуть ряд других заболеваний. Как правильно лечить насморк и как заботиться о здоровье своего носа в осеннюю пору, объясняет фармацевт "Euroaptieka" Зане Мелберга.

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Если речь идет об остром насморке, то в самой начальной стадии рекомендуется сходить в баню. Баня не лечит конкретно насморк, но помогает справиться с вирусной инфекцией. В бане мы много потеем, благодаря чему вирусы усиленно выводятся из организме, улучшается кровообращение, на мгновение и нос начинает лучше дышать. Но если в боковых пазухах носа уже образовался гной или появились температура и головная боль, то ни в коем случае нельзя идти в баню, потому что могут возникнуть осложнения. В домашних условиях можно попарить ноги в горячей воде, в которую добавлен порошок горчицы. Затем рекомендуется растереть стопы скипидарной мазью и надеть шерстяные носки, которые обеспечат ногам тепло и улучшат циркуляцию крови.

Не увлекайтесь высмаркиванием носа

Высмаркивая нос, не следовало бы усердствовать, — сначала надо высморкать одну ноздрю, затем другую. Нельзя выпускать воздух слишком сильно и одновременно через обе ноздри. Если высмаркивать нос неправильно, то инфекция переходит в слуховые каналы и приводит к воспалению среднего уха, возможны и другие осложнения.

Хорошим способом очистить носовые пазухи является промывание носа с использованием изотонической морской воды (0,9%). Ее главной задачей является увлажнение слизистой носа и помощь в растворении слизи, от которой не так уж легко освободиться. В свою очередь для того, чтобы снять отек слизистой носа, рекомендуется использовать гипертоническую морскую воду (2,3%). Однако эту процедуру не надо проводить слишком часто, чтобы не смыть необходимую естественную микрофлору носа.

Если насморк у ребенка, который еще не умеет самостоятельно высморкаться или же испытывает затруднения, то рекомендуется приобрести аспиратор или устройство для откачивания секрета из носа, предназначенное для удаления мешающих выделений, чтобы ребенок снова чувствовал себя хорошо. Устройство безопасное, гигиеническое и простое в использовании.

Насморк и сон

Нехватка сна делает организм человека более восприимчивым к болезням, снижая естественные защитные способности организма, поэтому сон играет важную роль для укрепления иммунитета как у детей, так и у взрослых, а также для здоровья в целом. Однако если из-за насморка трудно спать, то для облегчения дыхания во сне рекомендуется приподнять изголовье примерно на 20%. Для облегчения дыхания ночью можно воспользоваться особым пластырем, который крепится к кровати или одежде. В его состав входят эфирные масла эвкалипта, лаванды и мяты, которые освободят нос и облегчат дыхание. Для лучшего сна не забудьте перед сном проветрить спальню — свежий воздух будет способствовать здоровому сну, закалять и укреплять иммунитет.

Выбирайте наиболее подходящие средства

Рекомендуется выбирать от насморка средства растительного происхождения для приема внутрь, которые помогают уменьшить воспаление, содействуют выделению слизи из носовой полости и придаточных пазух носа, способствуя здоровью дыхательных путей и повышая естественные защитные свойства организма. Если нос сильно заложен, то для уменьшения отека можно воспользоваться каплями для носа с ксилометазолином или оксиметазолином.

В аптеках доступны также таблетки и сиропы, химические вещества в составе которых сужают кровеносные сосуды и уменьшают отек слизистой носа, облегчая дыхание через нос, а также уменьшая зуд в носу, чихание, слезотечение и головную боль. Фармацевт отметила, что с применением таких средств следует быть осторожными. Ими нельзя пользоваться в течение длительного времени, и такие средства от насморка в форме сиропов или таблеток не подходят для маленьких детей. Чтобы выбрать наиболее подходящие средства для применения в случае насморка, рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

Оцените необходимость посещения врача

С лечением насморка следует быть осторожными, ведь неправильное лечение насморка также может привести к нарушению слоя слизистой оболочки носовой полости, которая не сможет выполнять необходимую защитную функцию. Если болезнь у взрослого человека продолжается дольше 10 дней, а у ребенка больше 3-4 дней — необходимо обратиться к врачу. Также следует поступить и тогда, если появилась давящая боль в области лба, желтые, гнойные выделения и температура. В этом случае лечение насморка дома следует прекратить и отправиться к семейному врачу, который оценит ситуацию и наметит особый курс лечения или направит к лору.

Превентивные меры

Чтобы избежать возможных простуд и насморка, особенно в промозглую осеннюю погоду, необходимо позаботиться о превентивных мерах по укреплению иммунитета. Следует помнить о повседневном употреблении 2-3 литров воды, а также позаботиться о сбалансированном питании, получая как можно больше богатых витаминами фруктов и овощей. Помимо этого, можно принимать пищевые добавки, содержащие стимулирующие иммунную систему вещества, например, экстракты эхинацеи, шиповника, чеснока, бузины, семян грейпфрута.

Для профилактики насморка стоит использовать укрепляющие защитные свойства организма средства, в состав которых входят витамин С и цинк. Рекомендуется также использовать гели, которые следует тонким слоем нанести на слизистую оболочку носа и на кожу под носом. В их состав входит комплекс активных веществ растительного происхождения, обладающих антибактериальным и противовирусным действием, в свою очередь при их использовании в случае насморка, они уменьшат секрецию слизистой и отек носа.

Под воздействием неблагоприятных внешних обстоятельств насморк может обостриться, поэтому необходимо выбирать соответствующую погоде одежду. Организм надо защищать как от холода, так и от перегрева. Надо заботиться, чтобы на ногах была подходящая обувь, и чтобы она не была мокрой. Нельзя забывать и о головном уборе, соответствующем температуре воздуха.