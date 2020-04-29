6 мифов о еде, в которые все до сих пор верят

Одна из причин, по которой большинство мифов о еде так сильно захватывают людей, заключается в том, что они основаны на предвзятости и неполной информации. В конце концов, за большинством мифов лежит толика истины. Портал МедикФорум опубликовал шесть мифов о здоровом питании, в которые многие до сих пор верят.

Яйца вредны для сердца

Яйцо или два в день не увеличивает риск сердечных заболеваний, вопреки распространенному мнению. Яичные желтки содержат холестерин, но количество, содержащееся в яйцах, недостаточно для негативного эффекта.

Углеводы способствуют лишнему весу

Углеводы не опасны — сбалансированная диета требует углеводов. Прибавка в весе и риски для здоровья, связанные с ожирением, зависят от количества углеводов. Если вы едите сверх установленного количества калорий каждый день, избыток углеводов превратится в жир.





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Калории, потребляемые вечером и ночью, ведут к набору веса

Это не соответствует действительности, поскольку калории являются калориями независимо от времени суток. Лучшая защита от увеличения веса — следить за количеством калорий в продуктах.

Продукты, которые организм не может обработать, ведут к увеличению веса

Если вы не можете перерабатывать определенные продукты, значит, организм не может усваивать калории. Во всяком случае, это должно привести к потере веса, а не к увеличению.

Вы жаждете определенных продуктов, так как вам не хватает определенных питательных веществ

Это правило относится только к диким животным, которые зависят от инстинкта. Человеческая тяга к пищи основана на удовлетворении эмоциональных потребностей, а не выживании.

Голодание способствует детоксикации организма

В организме есть собственная система удаления токсинов, работающая без остановки благодаря печени, почкам и селезенке. Нет доказательств, что голодание улучшает процесс детоксикации.