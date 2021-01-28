6 продуктов, которые нужно обязательно включить в зимнее меню

Зима не балует нас ни богатыми дарами природы, ни солнечным светом. Долгие, темные вечера и более однообразное меню могут способствовать тому, что вы будете чувствовать себя уставшими и изнуренными как физически, так и эмоционально. О том, как позаботиться о своем зимнем рационе, рассказывают специалист по питанию Лиене Сондоре и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.

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Цельнозерновые продукты



Ежедневно укреплять организм нам помогут продукты из зерна и качественный зерновой хлеб. Они содержат много витаминов группы В, минеральные вещества, антиоксиданты, растворимую и нерастворимую клетчатку, которые позаботятся о нашем кишечном тракте. Витамины группы В термически устойчивы, а это значит, что они сохранятся в выбранном продукте. Это не только ломоть хлеба, который мы съедаем; мы получаем также магний, селен, марганец, железо и другие очень ценные вещества! Зерновые продукты — одни из главных поставщиков энергии нашему организму, они обеспечивают чувство сытости.

Качественный хлеб — это отличный источник витаминов группы B. Полезнее всего хлеб из пророщенного цельного зерна, который не содержит сахар. Попробуйте хлеб из льняного зерна — он содержит важные жирные Омега-кислоты. А ржаной хлеб — наиболее питательный. Цельнозерновой хлеб содержит много клетчатки, столь важной для нормальной работы желудочно-кишечного тракта.

Квашеные продукты

Зимой каждый может помочь своему организму бороться с вирусами, приготовив дома баночку квашеных овощей. Можно не только заквасить капусту, но и приготовить в посуде большего размера ассорти из квашеных овощей. Потребуется всего лишь пару минут, чтобы натереть овощи на терке, понадобятся также соль и/или вода. Пару дней придется подождать, пока начнут "работать" хорошие молочнокислые бактерии, которые будут заботиться о микрофлоре нашего кишечника, бороться с плохими бактериями, если только мы будем ежедневно включать в меню эти продукты. Можно также пить сок квашеных овощей. Однако к такой еде нужно привыкнуть, поэтому начинать нужно с небольшой порции, ежедневно добавляемой к основному блюду. Полезно есть квашеные продукты такими, какими они приготовлены, не добавляя сахар!

Молочнокислые продукты

Ежедневно рекомендуется употреблять молочнокислые продукты — кефир, пахту, йогурт без добавок и другие. Эти продукты содержат полноценные белки, кальций, фосфор, калий, магний, молочные жиры, молочнокислые бактерии, которые будут заботиться о микрофлоре кишечника и послужат хорошим помощником кишечному тракту в борьбе с неблагоприятными бактериями.

Эти продукты содержат пробиотики (живые бактерии и дрожжи), которые могут помочь облегчить течение кожных заболеваний, например, экзем, воспалений мочевых путей, послужить средством для профилактики простуды и заболеваний ротовой полости.

Особенно важно позаботиться о микрофлоре желудочно-кишечного тракта после приема антибиотиков. Антибиотики подавляют как хорошую, так и плохую флору, поэтому, чтобы укрепить иммунитет и не заболеть каким-нибудь побочным заболеванием, желательно принимать пробиотики — как во время курса антибиотиков, так и две-три недели после окончания их приема.

Хорошие жиры

Просто так жиры не употреблять нельзя, так как они необходимы для нормального функционирования организма. С жиром усваиваются жирорастворимые витамины — A, D и E. Мы ежедневно получаем жиры в видимой и невидимой форме вместе с продуктами питания. Однако зачастую мы потребляем слишком много плохих жиров! Поэтому желательно уменьшить в рационе содержание насыщенных жирных кислот, которые есть в составе продуктов животного происхождения — употреблять молочные продукты пониженной жирности, мясо есть два-три раза в неделю, а также не употреблять полуфабрикаты.

Обратите внимание на полиненасыщенные жирные кислоты — нужно есть свежеприготовленную рыбу — подойдет и салака! Употребляйте льняное семя, орехи, семена, съешьте авокадо — он содержит хорошие жиры, минеральные вещества и витамины, в том числе витамин E.

Для приготовления пищи используйте качественное оливковое масло первого отжима, содержащее мононенасыщенные жирные кислоты. Оно полезно для сердечно-сосудистой системы и обладает противовоспалительными свойствами. Поэтому лучше один раз приобрести небольшую упаковку хорошего масла и использовать его в разумных количествах, чем использовать много дешевого, некачественного масла, у которого на упаковке даже не указан состав! Каждый может ежедневно съедать пару орехов, иногда есть омлет, мясо или рыбу, молочные продукты, авокадо, использовать хорошее масло и не покупать полуфабрикаты сомнительного состава, подчеркивает специалист по питанию.

Ненасыщенные жирные кислоты, или Омега-3, 6 и 9 — это аминокислоты, которые организм сам не производит, поэтому их нужно получать в готовом виде — с продуктами питания и пищевыми добавками, например, рыбьим жиром. Жирные Омега-кислоты участвуют в различных процессах, важных для организма: заботятся о здоровье сердца и сосудов, улучшают внешний вид и состояние кожи, важны для здоровья глаз, участвуют в процессах образовании клеток мозга и многих других. Жирные кислоты Омега-3 обладают также антиоксидантным и противовоспалительным действием.

Ягоды

Лесные и садовые ягоды — хорошие помощники, тонизирующие организм и борющиеся с вирусами. Они содержат много витаминов, минеральных веществ, эфирных масел, органических кислот, антиоксидантов, помогающих организму бороться со свободными радикалами — здесь нельзя выделить какую-то одну ягоду. Сейчас замороженные ягоды есть в морозилке почти у каждого или же продаются в магазине. Горстка ягод, добавленная в утреннюю кашу, творог, мед или съеденная просто так, станет маленьким, бодрящим лакомством. Конечно, чтобы ягоды не потеряли своих ценных свойств, их лучше всего есть свежими, а не сваренными — в киселях и вареньях.

Витамин C — отличный антиоксидант, особенно сейчас, когда мы испытываем больше стресса, чем обычно. Этот витамин лучше всего получать с такими продуктами, как ягоды (облепихи, бузины), а также овощи, паприка или фрукты — особенно киви и апельсины.

Травяные чаи

Зимой также важно выпивать необходимое количество жидкости, но в холодную погоду многие об этом забывают. Для этого хорошо подходят также травяные чаи. Травяные чаи — наше национальное богатство, традиция, которая передается из поколения в поколение. Собранные своими руками или приобретенные в аптеке травяные чаи — ароматны, вкусны, согревают и обладают лечебными свойствами. Они полезны для укрепления защитных свойств организма, улучшают работу желудочно-кишечного тракта, содержат витамины, минеральные вещества, эфирные масла, органические кислоты, микроэлементы. Добавляйте в чаи ягоды, сиропы сосны или ели, цидонии, рябины. Они взбодрят и согреют в холодную и мокрую погоду.

Темные вечера можно дополнить ритуалами питья травяных чаев. Зверобой, например, обладает многочисленными лечебными свойствами, его рекомендуют принимать при подавленном настроении, а также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Укрепить иммунитет помогут чаи из эхинацеи и шиповника. Однако лучше всего о выборе наиболее подходящего для вас травяного чая проконсультироваться с врачом или фармацевтом.