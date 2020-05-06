7 продуктов, которые помогут вам лучше спать

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Многие люди не могут выспаться из-за нездорового образа жизни, плохого управления временем или продолжительного рабочего дня. Лишение сна делает организм чувствительным к увеличению веса, перепаду настроения, сердечно-сосудистым заболеваниям и ослабляет иммунитет. Улучшить качество сна можно, включив несколько продуктов, благоприятных для сна, в свой рацион сбалансированного питания, пишет портал МедикФорум.

Бананы



Содержат большое количество естественных миорелаксантов, магния и калия, которые готовят организм ко сну. Бананы также стимулируют выработку серотонина, нейромедиатора, регулирующего цикл сна и бодрствования. Высокий уровень серотонина положительно влияет на настроение и способствует расслаблению.

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Грецкие орехи



Они содержат усиливающую сон аминокислоту — триптофан. Организм использует ее для создания важных молекул серотонина и мелатонина, которые вызывают сон и способствуют расслаблению.

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Травяные чаи



Чаи, содержащие ромашку, лаванду и мяту, способствуют крепкому сну, успокаивая нервную систему и снижая уровень стресса. Можно добавить палочку из корицы, которая также действует как естественный релаксант.

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Греческий йогурт



Как грецкие орехи, он содержит триптофан. Хотя вы можете использовать простой йогурт для достижения аналогичного эффекта, однако греческий имеет более высокую концентрацию белков и пробиотиков, которые придают ему свойства, улучшающие сон.

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Лосось



Жирная рыба — лосось, форель, семга, сардины и т.д., содержат витамины группы В, которые поддерживают выработку мелатонина.

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Семена подсолнечника



Содержат большое количество пищевых волокон и полезных жиров, которые способствуют сытости и поддерживают организм до завтрака. Как и большинство продуктов для сна, имеют высокую концентрацию триптофана.