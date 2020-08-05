7 симптомов сердечного приступа, которые должны уметь распознавать все женщины

Когда вы думаете о сердечном приступе, то, вероятно, представляете, как кто-то сжимает грудь и падает на землю, теряя сознание. Но правда в том, что симптомы сердечного приступа, особенно у женщин, могут быть гораздо менее очевидными, и им часто не придают значения, пишет журнал Prevention.

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Что такое сердечный приступ, объясняет кардиолог, доктор медицинских наук Эрин Доннелли Мичос: "По сути, происходит вот что — артерии в сердце не способны обеспечить достаточный кровоток к сердечной мышце, и чаще всего это происходит из-за атеросклероза, таких бляшек, которые образуются в артериях. Сердечный приступ возникает, когда бляшка внезапно отрывается. Она может полностью преградить кровоток. Из-за этого сердечная мышца начинает умирать. А если сердечная мышца умирает, она не восстанавливается. Поэтому в таких случаях очень важно вовремя действовать".

Хотя у женщин сердечный приступ может проявляться и как боль в груди, его признаки также могут быть гораздо менее очевидными.

Ключ к здоровью — профилактика: чтобы предотвратить сердечный приступ, нужно правильно питаться, регулярно заниматься спортом и проверяться на сердечные заболевания.

А если вы предполагаете, что у вас сердечный приступ, то важно сразу обратиться за медицинской помощью. Врачи проведут различные тесты, чтобы определить, действительно ли у вас сердечный приступ, и предпримут соответствующие действия. Дальнейшее лечение может включать лекарства, стентирование сосудов или операцию на сердце.

Ниже приведены наиболее распространенные симптомы сердечного приступа, которые должны уметь распознавать все женщины. Это может спасти вам жизнь.

Диспепсия (расстройство пищеварения)

Поскольку сердце располагается над желудком, сердечный приступ можно спутать с простым расстройством желудка. И, к сожалению, медицина исторически часто ошибалась в отношении женщин.

В 1991 году в США было проведено исследование, которое показало, что к женщинам, которые пришли в отделение неотложной помощи с болью в груди, относились иначе, чем к мужчинам: их отправляли домой с антацидами.

И хотя медицина с тех пор значительно продвинулась вперед, сами женщины при появлении боли все еще могут спутать сердечный приступ с расстройством желудка. Поэтому, если вы испытываете пищеварительное расстройство, которое кажется вам необычным или длится более нескольких минут, немедленно обратитесь к врачу.