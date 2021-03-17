7 вещей, которых следует избегать, чтобы уменьшить биологический возраст
Foto: Shutterstock

Открытые эластичные сосуды чрезвычайно важны для здоровья. Чем хуже ваше состояние, тем хуже ваше тело, потому что оно больше не снабжается кровью должным образом. Чтобы предотвратить преждевременное старение, следует избегать семи факторов риска. О том, каких именно, рассказывает портал МедикФорум.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Наши сосуды выполняют жизненно важные функции. Они доставляют кислород и питательные вещества к каждой клетке тела. Лучше всего это работает, когда они открытые и эластичные. Узкие и жесткие артерии больше не могут правильно снабжать организм кровью. Результат: возникают болезни, и организм быстрее стареет.

Отложения в сосудах могут образовываться в течение всей жизни, но также и в течение нескольких десятилетий. Процесс зависит от определенных факторов. Мартин Халле, специалист по внутренним болезням, кардиологии и спортивной медицине, называет их "факторами старения".

Чтобы замедлить старение кровеносных сосудов и, следовательно, всего тела, вам следует избегать следующих семи факторов.

Ожирение


Жировая ткань выделяет в кровь воспалительные вещества, которые повреждают внутреннюю стенку кровеносных сосудов. Чем больше в теле жира, тем больше воспалительных веществ.

Холестерин


Холестерин откладывается в кровеносных сосудах и образует небольшие островки. Это может привести к затвердению сосудов.

Сахар


Постоянно высокий уровень сахара в крови разрушает защитный слой сосудов и растворяет сосудистые клетки.

Высокое давление


Если организм качает кровь по сосудам при слишком высоком давлении, стенки могут разорваться.

Хронический стресс


Если организм постоянно находится в состоянии готовности и выделяет больше гормонов стресса, давление повышается. Это повреждает сосуды.

Курение


Никотин атакует внутреннюю стенку сосудов и вызывает гибель там клеток. Могут образоваться дыры и шрамы.

Хроническое воспаление


Многие из уже упомянутых факторов могут вызывать хронические воспалительные процессы в организме, такие как ожирение, курение и неправильное питание. Они также повреждают кровеносные сосуды и ускоряют старение организма.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Woman

Sharing Options

0

Source

DELFI Woman

Tags

Здоровье Молодость Старость
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби

Объявления

Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
110 900€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
86 900€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
76 661€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
350 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
36 000€
Kārļa iela, Vaivari, Jūrmala,
375 000€
Bauskas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
2 366€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115 000€
Aristida Briāna iela, Centrs, Rīga,
750€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Miera iela, Centrs, Rīga,
105 900€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
111 800€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
70 000€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
140 900€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
4 150€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
92 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
352 940€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
218 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
11 900€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
117 900€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
153 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
7 688€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
6 930€
Mazstapriņu iela, Ādažu nov.,
590 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
102 500€
Rusova iela, Čiekurkalns, Rīga,
480€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
57 554€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
90 500€
Aristida Briāna iela, Centrs, Rīga,
480€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
153 000€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€