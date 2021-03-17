7 вещей, которых следует избегать, чтобы уменьшить биологический возраст

Открытые эластичные сосуды чрезвычайно важны для здоровья. Чем хуже ваше состояние, тем хуже ваше тело, потому что оно больше не снабжается кровью должным образом. Чтобы предотвратить преждевременное старение, следует избегать семи факторов риска. О том, каких именно, рассказывает портал МедикФорум.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Наши сосуды выполняют жизненно важные функции. Они доставляют кислород и питательные вещества к каждой клетке тела. Лучше всего это работает, когда они открытые и эластичные. Узкие и жесткие артерии больше не могут правильно снабжать организм кровью. Результат: возникают болезни, и организм быстрее стареет.

Отложения в сосудах могут образовываться в течение всей жизни, но также и в течение нескольких десятилетий. Процесс зависит от определенных факторов. Мартин Халле, специалист по внутренним болезням, кардиологии и спортивной медицине, называет их "факторами старения".

Чтобы замедлить старение кровеносных сосудов и, следовательно, всего тела, вам следует избегать следующих семи факторов.

Ожирение



Жировая ткань выделяет в кровь воспалительные вещества, которые повреждают внутреннюю стенку кровеносных сосудов. Чем больше в теле жира, тем больше воспалительных веществ.



Холестерин



Холестерин откладывается в кровеносных сосудах и образует небольшие островки. Это может привести к затвердению сосудов.



Сахар



Постоянно высокий уровень сахара в крови разрушает защитный слой сосудов и растворяет сосудистые клетки.



Высокое давление



Если организм качает кровь по сосудам при слишком высоком давлении, стенки могут разорваться.



Хронический стресс



Если организм постоянно находится в состоянии готовности и выделяет больше гормонов стресса, давление повышается. Это повреждает сосуды.



Курение



Никотин атакует внутреннюю стенку сосудов и вызывает гибель там клеток. Могут образоваться дыры и шрамы.



Хроническое воспаление



Многие из уже упомянутых факторов могут вызывать хронические воспалительные процессы в организме, такие как ожирение, курение и неправильное питание. Они также повреждают кровеносные сосуды и ускоряют старение организма.

